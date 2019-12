Un casting géant à Narbonne pour trouver des figurants au prochain film de Ridley Scott

Vous avez toujours rêvé de tourner dans un film ? Ridley Scott est l’un de vos réalisateurs préférés ? Alors rendez-vous à Narbonne jusqu’au vendredi 20 décembre, pour tenter de devenir figurant dans son prochain long-métrage.

Le cinéaste culte (Blade Runner, Alien, Gladiator...) recherche en effet 250 figurants pour passer à l’écran au côté des acteurs Matt Damon et Adam Driver, dans une fresque médiévale. Intitulé Le Dernier duel, le film prendra ses quartiers près de la cité audoise au début du mois de mars 2020, dans l’abbaye de Fontfroide.

La production a pris contact avec la mairie afin de relayer le message de recherche de figurants. Le casting se déroule du mardi 17 au vendredi 20 décembre, sous le chapiteau du Parc des sports, de 10h à midi et de 14h à 18h, selon La Dépêche.

Film médiéval oblige, les critères physiques sont assez précis. Pour les hommes, il est demandé d’avoir entre 17 et 80 ans, avec les cheveux longs et le teint clair. Pour les femmes, il faut avoir de 16 à 40 ans avec les cheveux longs non colorés (qui arrivent au moins aux épaules), ou plus de 40 ans avec une tolérance pour les cheveux plus court. Les équipes de production recherche du naturel, aucun maquillage n’est accepté. De même, les tatouages apparents, les écarteurs d’oreilles ou les dreadlocks sont également proscrits.