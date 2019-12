Un homme tente de se suicider en se jetant d'un pont et tombe dans la benne d'un camion

Un homme a tenté de se suicider ce mardi vers midi en se jetant d’un pont au-dessus de l’autoroute A23, près de Lille (Nord). Il est tombé dans la benne d’un camion qui passait sous le pont au même moment.

Le jeune homme de 21 ans est tombé sur la cabine du poids lourd, puis a été projeté vers l’arrière du camion, dans la benne vide, rapporte La Voix du Nord. Le chauffeur s’est arrêté quelques mètres plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence et a appelé les secours.

Les pompiers et le Service mobile d’Urgence et de réanimation (SMUR) ont apporté les premiers soins à la victime dans le camion avant de le transporter à l’hôpital. Le jeune homme, grièvement blessé à la tête et aux membres inférieurs, est entre la vie et la mort.