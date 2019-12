Grève : un coup de pouce financier de la mairie de Paris pour les commerçants

Alors que l'activité des commerces de la capitale est très touchée par la grève contre la réforme des retraites, la mairie de Paris a décidé ce jeudi 19 décembre de faire un effort en leur faveur.

La municipalité va en effet les exonérer des droits de terrasses et d’étalage, pour le mois de décembre. Une mesure qui concerne «l'ensemble artisans et des commerçants de la capitale et pas seulement ceux situés sur les trajets des manifestations», précise-t-on à la mairie.

Cela représente une aide de 2,5 millions d’euros, «après une fin d’année très difficile pour les commerçants et artisans, contraints à des fermetures préventives ou victimes de dégradations», explique la municipalité. Une exemption déjà mise en place l'an dernier, lors du mouvement des gilets jaunes.

Les représentants des commerçants seront d'ailleurs reçus à l'hôtel de ville de vendredi, pour une réunion «afin d’évaluer au mieux leurs besoins, ainsi que l’impact des manifestations récentes sur leurs enseignes».

Par ailleurs, l'équipe d'Anne Hidalgo demande à l’État «d’assumer ses responsabilités concernant les demandes d’indemnisation des boutiques impactées par les manifestations de l’année dernière qui n’ont toujours pas été prises en compte». Environ 1.300 demandes d'indemnisations ont en effet été déposées auprès de la préfecture de police de Paris.