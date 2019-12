La marque Sonia Rykiel, liquidée en juillet, va être relancée par deux des fondateurs du site Showroomprivé

Une marque emblématique va renaître de ses cendres. La maison de prêt-à-porter Sonia Rykiel, liquidée en juillet dernier, va être relancée dès 2020 par deux des fondateurs du site Showroomprivé.

Les deux frères Eric et Michael Dayan, qui ont cofondé le site de commerce en ligne Showroomprivé en 2006 (avec David Dayan et Thierry Petit), ont vu leur offre de reprise des «actifs» restants de Sonia Rykiel - soit essentiellement son nom, ses archives et ses stocks - être sélectionnée mercredi 18 décembre par le tribunal de commerce de Paris parmi la vingtaine d'offres en lice.

Ce même tribunal qui avait prononcé le 25 juillet dernier, faute de repreneurs solides, la liquidation de la marque Sonia Rykiel, fondée en 1968 mais en grande difficulté financière depuis le décès de sa créatrice en 2016. L'an dernier, la griffe de Saint-Germain-des-Prés avait en effet enregistré presque autant de chiffre d'affaires (35 millions d'euros) que de pertes (30 millions d'euros). Au moment de son placement en redressement judiciaire, elle employait encore 131 salariés et possédait six boutiques ainsi que quatre «outlets», des magasins de déstockage.

«Forts de leur savoir-faire et de leur parfaite expertise dans les secteurs de la mode, des marques et du digital», les deux frères entrepreneurs - qui ont quitté la direction opérationnelle de Showroomprivé il y a deux ans - disent avoir «pour objectif de faire rayonner la Maison Sonia Rykiel en France et à l'international, qui reste ainsi un fleuron du patrimoine français», est-il écrit dans un communiqué publié mercredi soir.

Peu de précisions sur les contours du projet

«La Maison Sonia Rykiel est de retour en 2020, une nouvelle aventure pour la marque et les deux entrepreneurs», est-il également indiqué sans plus de précisions sur les contours de leur projet. Le prix de rachat de la marque, célèbre pour sa maille et ses rayures colorées, n'a pas non plus été communiqué.

Les deux nouveaux propriétaires se réjouissent par ailleurs que la marque hexagonale «retrouve des actionnaires français». En 2012 en effet, la créatrice Sonia Rykiel avait décidé de céder 80 % du capital de la société au fonds d'investissement chinois Fung Brands (devenu depuis First Heritage Brands), qui était ensuite monté à 100 % du capital début 2016, avant de jeter l'éponge début 2019.