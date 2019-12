Notre-Dame de Paris : le démontage de l'échafaudage calciné va débuter

Plus de huit mois après l'effroyable incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le démontage de l'échafaudage calciné, soudé par les flammes au coeur de la nef, devrait débuter ce lundi 23 décembre.

Pour ce faire, une grande grue de 90 mètres de haut va être installée aux abords de la cathédrale, opérationnelle dès la semaine prochaine selon La Croix. Elle doit ainsi permettre de commencer le démontage de l'échafaudage. Une opération particulièrement «périlleuse», lors de laquelle seuls des cordistes expérimentés pourront oeuvrer, selon le général Jean-Louis Georgelin, qui dirige l'entité désormais chargée de la reconstruction.

L'objectif de cette action – qui doit durer trois ou quatre mois – est de découper cette structure métallique de plusieurs tonnes, tout en la sécurisant pour éviter qu'elle ne s'effondre et n'emporte avec elle tout l'édifice. «A chaque nouvelle étape, les temps d'exécution seront réévalués afin d'affiner le planning [...] pour un achèvement au printemps 2020», avaient d'ailleurs assuré à ce sujet l'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture de Paris et d'Ile-de-France.

240 personnes travailleront sur le chantier

Pour cela, 160 travailleurs supplémentaires doivent venir s'ajouter dès janvier aux 80 personnes de 39 entreprises différentes qui travaillent actuellement sur le chantier. Des renforts rendus possibles grâce à «de nouvelles installations de décontamination». «Après plus de sept mois, cette mobilisation intense de tous porte ses fruits. La sécurisation de la cathédrale a bien progressé, le chantier est désormais bien engagé», se sont conjointement félicité l'ARS et la préfecture de région.

Jusqu'à présent, l'échafaudage a été ceinturé sur trois niveaux, afin d'éviter tout effondrement et garantir la sécurité du site. Par ailleurs, la pose de filets sous les voûtes de la nef, du choeur et du transept, la mise sur cintre des arcs boutants, l'installation de tirants métalliques pour stabiliser la nef ou encore l'inspection des gargouilles ont également été réalisés.

Une longue rénovation

Quant à la rénovation à proprement parler, celle-ci ne débutera pas avant 2021, avec le lancement d'un concours d'architectes – selon le souhait du Président de la République – censé imaginer les restructurations à apporter à la cathédrale et son parvis.

En attendant, une exposition – baptisée «Notre-Dame, les premiers mois de la renaissance» – a été installée ces derniers jours sur de grands panneaux d'affichage tout autour du chantier. Une bonne nouvelle pour Monseigneur Patrick Chauvet, le recteur de la cathédrale, qui se réjouit dans La Croix que «l'accueil s'améliore» et que quelque chose soit «enfin proposé aux touristes».

Aucune indication n'a été donnée concernant la réouverture du monument au public, mais le général Jean-Louis Georgelin a d'ores et déjà annoncé qu'une célébration y aurait lieu cinq ans jour pour jour après le drame, le 16 avril 2024.