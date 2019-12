Paris : les 5 rendez-vous à ne pas manquer pour profiter des fêtes de Noël

A la veille des vacances de Noël, la Ville lumière s'est déjà parée de mille feux et a revêtu ses habits de fête. Plusieurs animations ont été installées dans la ville, pour permettre au plus grand nombre de profiter de cette fin d'année.

Parmi elles, certaines sont accessibles depuis le début du mois de décembre, avec des événements organisés dans différents quartiers de la capitale. D'autres le seront organisées un peu plus tard dans le mois, notamment pendant les vacances de Noël.

Des marchés de Noël

Dès la fin du mois de novembre, une vingtaine de marchés de Noël ont été installés dans Paris. Parmi eux, l'un des plus grands a pris place au Jardin des Tuileries (1er), doté d'une grande roue et de manèges de fête foraine. Un autre est installé sous la Canopée des Halles (2e), avec des dizaines d'exposants.

Un marché éthique et solidaire a également ouvert au Pavillon des Canaux (19e), à partir du week-end du 13 décembre. Tout comme le marché de Noël de Notre-Dame de Paris, rouvert depuis le 13 décembre, et ce, malgré les travaux.

Des patinoires pour tous les goûts

C'est un grand classique de cette période de Noël : des patinoires ont fleuri un peu partout dans Paris. La plus importante d'entre elle – baptisée le «Grand Palais des Glaces» – a même pris place sous la verrière du Grand Palais (8e), et restera ouverte jusqu'au 8 janvier inclus. Les réservations y sont conseillées.

D'autres pistes de patinage ont également été installées dans la capitale, à l'instar de la patinoire des Jardins du Trocadéro (16e), ouverte jusqu'au 8 mars, de celle du marché de Noël des Tuileries (1er) ou encore celle nichée sur le toit des Galeries Lafayette (9e), ouvertes toutes les deux jusqu'au 5 janvier.

Des animations devant l'Hôtel de ville

Du vendredi 13 décembre jusqu'au mercredi 1er janvier, des animations seront proposées à tous sur le parvis de l'Hôtel de ville (4e). Des dizaines d'artisans labellisés «Fabriqués à Paris» seront présents tous les jours, de 11h à 21h. Une piste de curling sera également installée our l'occasion.

Par ailleurs, six journées d'ateliers «Do it yourself» – spécifiquement dédiées au recyclage et à la récup' – sont prévues, alors qu'un espace d'animations ainsi qu'une boutique resteront ouvertes dans l'Hôtel de ville de Paris.

huit grands bals populaires

Tous les soirs à partir de jeudi 26 décembre et jusqu'au dimanche 29 décembre inclus, des grands bals populaires se tiendront en simultané place de la Concorde (8e) et place de la Bastille (12e), de 17h30 à minuit.

Des événements gratuis et ouverts à tous. Des cours de danse pour toute la famille seront notamment organisés en fin d'après-midi, alors que les soirées dansantes commencent à 20h. Des DJ sets seront ensuite organisés entre 21h et minuit.

Une soirée sur les Champs-Elysées

Comme chaque année, tous les intéressés sont invités à passer le Réveillon sur les Champs-Elysées (8e) et fêter ainsi le passage à l'an 2020 en grande pompe. Dès 23h, l'Arc de Triomphe sera illuminé pour l'occasion avec un spectacle sons et lumières, alors qu'un feu d'artifice devrait venir exploser à minuit.