Les 10 stations de ski les plus populaires sur Instagram

Piste descendue à toute vitesse, chocolat chaud en terrasse ou encore feu de cheminée dans un magnifique chalet... Instagram fait depuis quelques années la part belle à vos clichés de vacances à la montage.

Links a réalisé un classement des stations les plus populaires sur Instagram, en prenant en compte 4 critères : le classement par nombre de hashtag (#), le classement par nombre d'abonnés, le classement par taux d'engagement et enfin, le classemement par total de likes et commentaires récoltés.

Cette étude a été menée sur une période de 4 mois, de décembre 2018 à mars 2019 et auprès de 58 stations françaises ayant plus de 5.000 abonnés.

Courchevel

La «Saint-Tropez des neiges» compte aujourd’hui 5 palaces, 19 établissements 5 étoiles et 11 étoiles au guide Michelin. Ce qui fait de Courchevel une des stations les plus huppées du monde.

Future hôte des championnats du monde de ski alpin, ce joyau du domaine des Trois Vallées doit sa renommée à son image de grande sportive.

Ainsi, elle bénéficie d’une très forte communauté (65.291) et d’un grand nombre de photos « hashtaguées » #courchevel (3ème place).

Serre Chevalier

Située dans les Hautes-Alpes, Serre Chevalier est la plus grande station de sports d'hiver des Alpes-du-Sud.

De nombreuses fois étapes de Tour de France, et portée pendant des années par son champion Luc Alphand, «Serre Che» possède une très grande renommée avec un capital sympathie qui se retrouvent dans les chiffres de ce classement. Elle a un très bon taux d’engagement au regard de sa communauté (28.925 abonnés).

Valloire

Au pied du célèbre col du Galibier, cette station de Savoie vit autant l’hiver avec le ski que l’été avec le cyclisme. Sa communauté n'est pas très importante (23ème place) et elle n'a pas un grand nombre de hashtags (26ème).

Néanmoins, elle bénéficie d’un excellent taux d’engagement. Selon l'étude, elle est la seule station à plus de 15.000 abonnés dans les 15 premières places du classement par taux d’engagement.

Il s'agit d'un excellenttravail de fidélisation de sa communauté Instagram, transparaît également sur Facebook. Selont WeLikeTravel, elle a le meilleur taux d’engagement Facebook.

l'Alpe d'Huez

En 7ème position, L’Alpe d’Huez en Isère est célèbrepour le ski avec notamment la plus longue piste noire du monde (Sarenne, 16 km). La station est également réputée pour ses 21 virages qui lui valent l’appellation de «Mecque du cyclisme en montagne».

Et chaque année, elle accueille de nombreux événement tels que Tomorrow Land, un festival musique électro international.

Avec en moyenne 85 commentaires par publication, la station a réussi à fidéliser sa communauté d'abonnés avec des posts engageants.

Val d'Isère

De renommée mondiale, la station totalise la troisième plus importante communauté d'abonnés sur Instagram.

Val d'Isère est surtout un haut lieu de la compétition de ski avec, cette année, la 64e édition du critérium de la 1re neige ou encore par le passé, pour avoir accueilli les JO d'Albertville en 1992 ou le championnat du monde de ski alpin (2009).

Mais la station est également un haut lieu de la culture populaire française. Le champion de ski Jean-Claude Killy y a grandi, et le film «Les Bronzés font du ski» y a été tourné.

Les Arcs

Les Arcs arrivent 5e de ce classement, notamment grâce au 3e meilleur total de likes et de commentaires par publication. Les différentes stations-villages des Arcs toujours en développement sont des stations intégrées, de troisième ou de quatrième générations et elles bénéficient de la grande popularité et de l'accessibilité via Bourg-Saint-Maurice, du domaine skiable Paradiski.

Ce sont ces atouts qui font le succès des Arcs auprès de sa communauté. D'ailleurs, la station a la fréquence de publication la plus élevée avec une moyenne de quatre posts par semaine et un excellent taux d'engagement.

La Plagne

La Plagne finit au pied du podium. Constituée de onze stations-villages, cette station de ski répond parfaitement aux attentes d'une clientèle variée, comme en témoignent ses différents labels : «station grand domaine», «station nouvelles glisses» ou encore «station village».

Et elle a pour cela reçu un très grand nombre de prix la récompensant pour les services offerts à ses vacanciers, comme en 2018, avec le trophée Travel d'Or pour la «Destination Touristique Française». Et ses clients sont choyés également sur Instagram grâce à des réponses personnalisées aux commentaires, ce qui se traduit par un excellent taux d'engagement avec 4.692 likes et commentaires en moyenne par publication.

Tignes

Tignes complète le podium en arrivant en troisième position de ce classement.

Internationalement réputée pour son domaine skiable, qu'elle partage avec Val d'Isère, Tignes est régulièrement le théâtre de grandes compétitions de ski internationales : JO d'Albertville en 1992, les X-Games, la Freeride World Tour...

Mais, elle est aussi une des rares stations françaises à proposer du ski en été, elle partage donc sa communauté «à l'année». Un dynamisme qui explique très probablement le fait qu'elle totalise le meilleur nombre de likes et de commentaires en moyenne par publication avec 5.362.

Chamonix

La réputation de Chamonix n'est plus à faire... avec le célèbre Mont-Blanc. La ville d'accueil des 1ers JO d'hiver en 1924 jouit d'une aura planétaire, visible sur Instagram - comme le confirme les 1.090.407 hashtags.

Avec la plus importante communauté sur ce réseau social (128.236 abonnés), Chamonix se place en 2e position de ce classement, mais très proche du grand vainqueur, qui n'est autre que ...

Val Thorens

La grande gagnante est Val Thorens, la stations la plus haute de France et aux cinq sacres de «Meilleure stations du monde» aux World Ski Awards. Elle dispose de la 2e plus grosse communauté Instagram en France et du meilleur total de likes et commentaires sur la période étudiée.

C'est le résultat de sa stratégie «réseaux sociaux», largement tournée vers l'expérience client, mise en place il y a près de 10 ans.