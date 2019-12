Pluie et vents violents : 7 départements en vigilance orange, près de 40.000 foyers privés d'électricité

Sept départements étaient placés en vigilance orange par Météo France ce vendredi soir en raison d'un intense épisode pluvieux, avec des risques d'inondations et de submersion sur le littoral.

La Charente-Maritime, le Gard, Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence sont en alerte aux inondations tandis que les départements de la Corse sont en alerte pluie-inondations.

Dans son bulletin de 21h, Météo France évoquait un «épisode méditerranéen bref mais intense». Ces dernières 24 heures, l'institut a relevé des cumuls généralement compris entre 50 et 100 mm, avec des pointes à 120/150 mm, dans le Var, les Alpes de Haute Provence et les Alpes-Maritimes. Un pluviomètre donne une valeur supérieure à 200 mm à Peille (1.100 mètres d'altitude) dans les Alpes-Maritimes. La perturbation s'est désormais déplacée vers l'Italie.

La Corse reste en vigilance toute la nuit de vendredi à samedi en raison de «précipitations abondantes». «Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls attendus sont de 50 à 80 mm sur la bordure côtière occidentale, 100 à 150 mm sur les versants occidentaux, localement 180 mm sur les sommets», relève Météo France.

40.000 foyers privés d'électricité

La tempête a déjà provoqué des dégâts. A 18h ce vendredi, «près de 40.000 foyers étaient privés d'électricité principalement en Auvergne-Rhône-Alpes», la région la plus touchée par la tempête Elsa, selon Enedis.

En début de soirée, la Loire comptait encore 7.500 foyers privés d'électricité, le Rhône 6.500, l'Ardèche 2.800, la Drôme 1.500 et l'Ain 650, a détaillé Enedis dans un communiqué. Plus de 300 salariés de l'entreprise sont mobilisés sur ces départements pour réalimenter au plus vite les clients et des renforts sont venus d'autres régions, selon le gestionnaire du réseau de distribution.