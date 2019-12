Votre date de naissance peut prédire vos risques de mourir d'un infarctus

Une récente étude américaine suggère l'existence d'une possible corrélation entre votre date de naissance et le risque encouru de succomber à un infarctus. Un exercice de prédiction glaçant.

Pour parvenir aux conclusions de leurs travaux menés sur le très long terme, les chercheurs ont utilisé les données de 116.911 femmes, issues de la base Nurses Health Study. Suivies pendant exactement trente-huit ans (elles devaient notamment répondre à un questionnaire sur leur santé et leur mode de vie tous les vingt-quatre mois), toutes étaient âgées entre 30 et 55 ans, au lancement de l'étude.

Au terme de celle-ci, plus de 43.000 décès ont été recencés, dont 8.360 en raison d'une maladie cardiovasculaire. Aux statistiques obtenues, les chercheurs ont croisé tout un tas de données allant des antécédents familiaux aux facteurs économiques et sociaux. Leur constatation est sans appel. On apprend ainsi que les femmes nées au printemps et en été sont davantage exposées à une mort par infarctus que celles nées en hiver.

Les raisons évoquées sont nombreuses : fluctuations saisonnières de l'alimentation, pollution de l'air, exposition à la lumière du soleil avant la naissance et au début de la vie etc... «Des recherches complémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats actuels et découvrir les mécanismes de l’impact du mois de naissance sur la mortalité cardiovasculaire», concluent les scientifiques.