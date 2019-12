Ils gagnent 10.000 euros à la loterie mais s'en rendent compte trop tard

Un voyage qui coûte cher. Alors qu’ils avaient gagné un chèque de 10.000 euros en participant à la loterie du festival d’Automne d’Aumale (Seine-Maritime), un couple de retraités a finalement vu la somme leur être refusée, faute à des vacances qui les ont faits rentrer trois jours après la date limite pour les réclamer.

Partis le 14 novembre, soit deux jours après le tirage au sort qui avait désigné leur ticket gagnant, Annick et Gérard ne sont rentrés chez eux que le 7 décembre, raconte Le Réveil de Neufchâtel. Or, comme indiqué sur les tickets, il fallait réclamer son gain au plus tard le 4 décembre pour pouvoir l’empocher.

Le lendemain (le 8 décembre), le couple a alors appelé le président de l’Union commerciale, organisateur de la loterie. Il a exposé son cas et expliqué que sans internet, impossible de savoir s'ils avaient gagné le gros lot. «Il m’a rappelé le lendemain pour me dire que ce n’était pas possible, qu’il y avait un règlement», raconte Gérard. «A trois jours près, on est écœurés. L’Union commerciale aurait pu faire un geste. C’est vraiment dur à avaler».

Ils veulent prendre un avocat

Interrogé par le journal local, le président de l’Union commerciale a expliqué qu’une réunion exceptionnelle avait eu lieu pour discuter de ce cas. Il en est ressorti que pour éviter une jurisprudence, il fallait se conformer au règlement et refuser de donner les 10.000 euros : «si nous ne l’appliquons pas, nous nous exposons à d’autres réclamations. On viendra peut-être me voir pour me demander une voiture qui n’a pas été réclamée il y a 50 ans».

Le couple a annoncé prendre un avocat pour attaquer en justice les organisateurs de la loterie.