Intempéries : six départements toujours en vigilance orange, les accès à Ajaccio rouverts

Alors que la tempête Fabien frappe toujours le sud de la France, six départements sont toujours placés en vigilance orange, ce dimanche 22 décembre par MétéoFrance, pour «vents violents» et risques d'«inondation».

Les départements concernés sont : la Charente-Maritime, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine pour des risques d'inondation, les Alpes-Maritimes pour des vents violents et les deux départements de la Corse sont en alerte pour «vents violents», «pluie-inondations» et «vagues-submersion».

Les accès routiers à Ajaccio, tous fermés samedi soir par décision préfectorale, ont été rouverts à 09H00 dimanche, mais les routes du littoral restent interdites, alors que la houle se renforce, ont annoncé les autorités.

A Ajaccio, le soleil est revenu dimanche matin mais le centre-ville est vide, a constaté une correspondante de l'AFP. Les échoppes du marché de Noël sont fermées par mesure de précaution en raison des risques de vents forts.

Un rond-point est resté interdit aux véhicules ainsi que l'accès aux zones littorales.

La préfecture et la mairie d'Ajaccio demandent d'éviter les promenades en bord de mer anticipant «des vagues de 6 mètres».

Les départements corses sont encore placés en vigilance orange «vent», «pluie-inondation» et «vague-submersion» jusqu'à lundi matin. Dimanche matin, les pluies se raréfiaient, et la décrue s'est engagée partout, constate Météo-France. Elle se poursuivra tout au long de la journée.

Le vent d'Ouest à Nord-ouest en revanche se renforce du Golfe du Lion jusqu'à la Corse, générant de fortes vagues qui, associées à la houle de sud, vont contribuer à entretenir l'état de mer et provoquer un risque de submersion selon Météo-France.

L'aéroport d'Ajaccio, dont la piste d'atterrissage a été inondée samedi, a été évacué et reste fermé jusqu'à lundi. Aucun bateau n'entre ou ne part du port d'Ajaccio dimanche.

En fin de matinée, la préfecture a indiqué n'avoir aucun élément concernant la réouverture de l'aéroport. «Il va falloir évacuer la piste et faire une évaluation des dégâts causés», a indiqué M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud.