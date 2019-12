Pourquoi le Manneken-Pis s’est-il habillé en Coluche ?

La célèbre statue Manneken-Pis, à Bruxelles, a revêtu samedi la salopette culte et les lunettes de Coluche. Un clin d’œil à l’occasion du 34e anniversaire de l’ouverture du premier Resto du cœur belge.

Pour célébrer cette date, de nombreux bénévoles de l’association ont suivi une fanfare à travers les rues de la capitale belge, jusqu’à l’endroit où se tient Manneken-Pis, rapporte Le Soir. Le petit bonhomme de bronze a été affublé d’un nez rouge et d’une paire de lunettes, et recouvert du teeshirt jaune et de la salopette bleue de l’humoriste.

Coluche a créé Les Restos du cœur en 1985, avec pour but d’aider les personnes les plus démunies en leur offrant des repas gratuits. La Belgique a ouvert son premier centre au même moment, et en compte désormais quinze.

En France, l’association a débuté sa nouvelle campagne en novembre. L’an dernier, elle a distribué 133,5 millions de repas et accueilli 900 000 personnes dans ses différents services (hébergement d’urgence, aides aux vacances, conseils à la recherche d’emploi…).