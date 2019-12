Viol filmé en Essonne : la victime, l'ex d'un des deux mis en cause, dénonce deux rapports non consentis

La victime d'un viol survenu jeudi en Essone diffusé sur les réseaux sociaux, a dénoncé aux policiers deux rapports non consentis et porté plainte. Il s'agit de l'ancienne petite amie d'un des deux adolescents mis en cause.

Ces derniers ont été mis en examen pour «viol en réunion» et «enregistrement et diffusion d'images portant atteinte à l'intégrité de la personne». Ils ont été placés en détention provisoire dimanche soir.

Selon Le Parisien, un suspect reconnaît un rapport consenti. Le deuxième aurait évoqué «avoir posé son sexe sur la victime». Ils encourent vingt ans de réclusion criminelle.

L'un des deux adolescents avait été traqué jusqu'au domicile de son père, à Morsang-sur-Orge (Essonne) par plusieurs individus. Sur la vidéo de cette rencontre diffusée sur les réseaux sociaux, on entend au moins deux hommes dialoguer avec un troisième se tenant sur le pas de sa porte. «On n'est là pour que personne ne s'en prenne à votre fils. C'est pour ça qu'il faut qu'il se rende au commissariat», explique une voix posément. L'ado en question a fini par se rendre aux forces de police.

‼️ Ali est au commissariat, sûrement en GAV à l'heure actuel



— K O B Z (@kobzbinks_) December 20, 2019

Cet échange fait suite à de nombreuses menaces dont il était la cible le violeur présumé et sa famille, après que son identité, adresse, ses numéros de portable et les noms des comptes de ses réseaux sociaux avait été dévoilés suite à son apparition sur une vidéo de viol.

Particulièrement choquante, celle-ci avait été rapidement signalée par de nombreux internautes à la police. Les images, difficilement soutenables, montrent une jeune fille terrifiée, insultée, humiliée, menacée et violée dans une cage d'escalier. «Le revers que je vais te mettre. Y'a une équipe qui arrive là. Nous, on est les plus gentils. Tu vas caner (sic)», entend-on sur la vidéo d'une minute.