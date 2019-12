Avalanches : fin de la vigilance orange en Savoie et en Haute-Savoie

Météo-France a levé la vigilance orange aux avalanches en Haute-Savoie et en Savoie mardi en fin de journée, après de nombreuses coulées de neige qui n'ont pas fait de victimes mais ont conduit à fermer des routes.

"Une succession rapide de perturbations actives a touché les Alpes du nord depuis vendredi, apportant beaucoup de neige en altitude. L'épisode de ce mardi s'est terminé par une remontée de la pluie jusque 2.000-2.400 m. De très nombreuses avalanches spontanées, dont certaines de grande ampleur, ont été reportées depuis dimanche après-midi", indique le service de prévision dans son dernier bulletin.

Le risque d'avalanche demeure "marqué" (niveau 3/5) aux altitudes non purgées par la pluie et devient limité (niveau 2) aux altitudes plus basses, ajoute Météo France.