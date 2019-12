Grève : TGV, RER, métro, bus... Les prévisions de trafic pour le mardi 24 décembre

Conséquence de la forte mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, le trafic des trains et métros reste très perturbé à l'approche des fêtes de Noël, y compris pour le 24 décembre, jour de réveillon. Les prévisions et le point sur la situation du trafic en temps réel.

RER

RER A : 1 train sur 2 (Interconnexion assurée à Nanterre Préfecture). Sur les branches Poissy et Cergy : 1 train sur 2 en heures de pointe. Derniers passages à Châtelet-Les-Halles vers 9h30 et 19h.

RER B : 1 train sur 3 (Interconnexion interrompue à Gare du Nord). Entre Gare du Nord et Aéroport CDG/Mitry : 1 train sur 3 toute la journée. Derniers passages à Châtelet-Les-Halles vers 9h30 et 18h30.

CIRCULATION DES TRAINS le 24 décembre



Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/pQlmms0Hpl — SNCF (@SNCF) 23 décembre 2019

SNCF



TGV : 2 trains sur 5

Ouigo : 2 train sur 5

Transilien : 1 train sur 5

Intercités : 1 train sur 4

TER : 4 trains sur 10

[Mouvement Social] Le trafic sera encore perturbé ce mardi 24 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/s7rD7MagQM — RATP Group (@RATPgroup) 23 décembre 2019

Métros

Trafic normal sur les lignes 1 et 14 avec risque de saturation.

Lignes 4 et 7 : 1 train sur 3 avec plusieurs stations fermées

Ligne 8 : 1 train sur 3 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot

Ligne 9 : 1 train sur 2 entre Nation et Mairie de Montreuil et 1 train sur 3 entre Pont de Sèvres et St-Augustin

Ligne 10 : 1 train sur 3 avec plusieurs stations fermées

Ligne 11 : 1 train sur 4 le matin avec plusieurs stations fermées

Ligne 2 : 1 train sur 3 le matin entre Anvers et Porte Dauphine

Ligne 3 : 1 train sur 4 l'après-midi entre Havre Caumartin et Pont de Levallois

Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13.

BUS ET TRAMWAYS



Bus : En moyenne 2 bus sur 3 circuleront.

Tramways : Trafic normal sur les lignes T2, T5, T6, T7 et T8 et trafic quasi normal sur les lignes T1, T3a et T3b