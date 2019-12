Il oublie qu'il ne sait pas nager et saute dans le canal du Midi pour échapper à la police

Sa soirée alcoolisée aurait pu se terminer de façon bien tragique, lundi, à la veille du réveillon de Noël. Un automobiliste qui venait de multiplier les infractions a tenté d’échapper à la police en sautant dans le canal du Midi, oubliant qu’il ne savait pas nager.

Particulièrement éméché, l’homme de 37 ans avait emprunté la voie piétonne pour fuir, boulevard de la Marquette, manquant de justesse de percuter une femme qui y marchait. Il s’est alors arrêté soudainement pour plonger dans l’eau du canal.

Les policiers qui le suivaient et lui avaient demandé de s’arrêter l’ont alors entendu crier «au secours, venez m’aider», raconte La Dépêche. L’un des agents s’est jeté à l’eau pour le secourir et le ramener sur la terre ferme. Une fois sur celle-ci, le fuyard a essayé de pousser une policière dans le canal, sans succès. Il a été interpellé et placé en garde à vue.