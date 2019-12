Rouen : enquête après la mort d’une résidente d’Ehpad brûlée par l'eau de sa douche

Depuis trois ans, les enfants d’une femme de 94 ans morte dans un Ehpad de Bois-Guillaume (Seine-Maritime), après avoir été brûlée par l’eau de sa douche, tentent de comprendre ce qu’il s’est passé.

Alors qu’une plainte contre X avait été déposée en décembre 2017, le journal Paris-Normandie révèle qu’une enquête pour homicide involontaire est en cours, visant à faire la lumière sur la mort de cette femme, qui était atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Le jour du drame, le 8 juillet 2016, la pensionnaire s’était levée de son lit et mise sous la douche, pour une raison indéterminée, raconte l’avocat des enfants de la victime. Elle aurait alors eu un malaise, et se serait faite ébouillanter par une eau à 60°C. «L’alerte a été donnée lorsque l’eau et la vapeur sont passées sous la porte de sa chambre et ont déclenché le système incendie», indiquent les parties civiles.

Brûlée au second degré aux pieds et aux mains, elle avait alors été évacuée inconsciente au CHU de Rouen, où elle est décédée de ses blessures plusieurs jours après, «dans d’atroces souffrances».

trop de temps sans surveillance ?

Depuis l’accident, le groupe Korian, propriétaire de l’Ehpad Villa Saint Do, à Bois-Guillaume, «a installé sur les robinets de salle de bain des cartouches anti-brûlure permettant de couper l’eau chaude lorsque la température atteint les 48 degrés», dans toutes ses résidences pour personnes âgées, détaille l’avocat.

Pour les enfants de la victime, une pensionnaire atteinte d’Alzheimer ne devrait pas être laissée seule aussi longtemps sans surveillance.