Des personnalités de droite et d'extrême droite taclent Emmanuel Macron pour ne pas avoir souhaité «joyeux Noël» aux Français

Un silence qui n'est pas passé inaperçu. Plusieurs personnalités politiques de droite et d'extrême droite se sont émues du fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas souhaité «joyeux Noël» aux Français, contrairement aux deux années précédentes, et l'ont vivement fait savoir sur les réseaux sociaux.

Nadine Morano, députée européenne Les Républicains (LR), a ainsi relayé une vidéo d'un ancien compte de soutien à François Fillon, montrant d'autres chefs d'Etat (Donald Trump, Boris Johnson, Justin Trudeau...) adresser leurs vœux, puis le bureau d'Emmanuel Macron vide. Un tweet agrémenté d'un commentaire acerbe : «J'ai attendu, mais notre président communicant professionnel n’a pas souhaité joyeux Noël à son peuple... A part critiquer la France à l’étranger, l’aimer et honorer ses traditions, ses racines chrétiennes c’est si difficile ? Le nouveau monde est désolant», a-t-elle écrit.

Christine Boutin, présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, a de son côté partagé sur Twitter une vidéo de janvier 2019 montrant le président russe Vladimir Poutine assistant à la messe du Noël orthodoxe à la cathédrale de Saint-Pétersbourg. «De la graine pour ⁦Emmanuel Macron ? Combien son silence pour Noël nous insulte...», a-t-elle critiqué.

C'est à l'extrême droite que les messages scandalisés ont été les plus nombreux. Le député européen et vice-président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a même tourné une courte vidéo face caméra, dans laquelle il fait part de son «indignation». «A chaque fois qu'Emmanuel Macron s'adresse aux Français, c'est soit méprisant, soit pour annoncer des mauvaises nouvelles», a-t-il déploré.

«On est très heureux qu'il célèbre régulièrement sur ses réseaux sociaux chaque année la rupture du jeûne, la fin du Ramadan, mais on aimerait qu'il le fasse pour des traditions qui sont inscrites dans le calendrier», a-t-il ajouté, soulignant que la présidente du RN Marine Le Pen avait elle adressé ses vœux de Noël, dans une vidéo partagée sur Twitter.

Dans le sillage de Jordan Bardella, plusieurs élus RN se sont empressés de déterrer un tweet du chef de l'Etat, datant de juin 2017, lors du dîner du Conseil français du culte musulman (CFCM), dans lequel Emmanuel Macron évoque l'iftar, le repas pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de ramadan.

«Je ne sais pas si vous êtes au courant mais quelques dizaines millions de Français viennent de fêter Noël et la naissance du Christ. Pourquoi avez-vous souhaité un bon 'Iftar' aux musulmans mais êtes-vous resté silencieux pour Noël ?», a ainsi tweeté Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône. «Pour Noël, il avait piscine...», a de son côté commenté ironiquement Gilles Pennelle, président du groupe RN au Conseil régional de Bretagne.

En 2017 et 2018, Emmanuel Macron avait souhaité «joyeux Noël» aux Français via un tweet. En 2017, c'était avec une photo, montrant le président accompagné de son épouse Brigitte et de leur chien Nemo. En 2018, avec un simple tweet. «Brigitte se joint à moi pour souhaiter un joyeux Noël à chacun d’entre vous», avait alors écrit le président de la République. Alors en 2019, simple oubli ou volonté de se faire discret en plein conflit social sur la réforme des retraites ? Contacté par le Huffington Post, l'Elysée ne s'est pas exprimé.

