La gastro-entérite se propage en France

La dernière carte de la gastro-entérite en France, publiée mercredi, n'est guère rassurante pour les Français qui pensaient y échapper durant les fêtes de fin d'année.

Selon le dernier bilan épidémiologique du réseau Sentinelles, qui porte sur la semaine du 16 au 22 décembre, une «activité forte» concernant les consultations de médecine générale pour diarrhée aiguë, a été relevée, avec une incidence de 177 cas pour 100.000 habitants, alors qu'elle était jusqu'ici «modérée à forte».

Ce taux est comparable à ceux observés à la même période les dix dernières années et le pourcentage d'hospitalisation, estimé à 0,3 %, n'était pas particulièrement inquiétant.

«L'activité des diarrhées aiguës est en augmentation régulière ces dernières semaines. Selon le modèle de prévision cette augmentation pourrait marquer le pas durant les vacances de Noël et reprendre ensuite», indique le bilan.

Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine avec 225 cas pour 100.000 habitants, Provence-Alpes-Côte d'Azur (215) et Grand-Est (207). La carte montre également des poches localisées en Occitanie, en Bretagne, en Normandie et dans les Pays-de-la-Loire.