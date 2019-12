Grève : TGV, RER, métro, bus... Les prévisions de trafic pour le dimanche 29 décembre

Conséquence de la forte mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, le trafic des trains et métros restera très perturbé ce dimanche 29 décembre, en pleine période de fêtes de fin d'année. Les prévisions et le point sur la situation du trafic en temps réel.

RER

RER A :

De 8h30 à 23h :

Les trains en provenance de la branche Cergy seront prolongés de Nanterre Préfecture à La Défense.

De 8h à 18h

Un train toutes les 30 minutes entre Nation et Marne-la-Vallée Chessy.

Toute la journée :

Le reste de la ligne sera fermé.

RER B : Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

De 12h à 18h

Un train sur 3 entre Gare du Nord et Saint-Rémy-les-Chevreuses/ Robinson.

Toute la journée :

Un train sur 3 entre Gare du Nord et Aéroport Charles-de-Gaulle/ Mitry

SNCF

TGV : 6 trains sur 10

Ouigo : 7 trains sur 10

Transilien : 1 train sur 5

Intercités : 3 trains sur 10

TER : 4 trains sur 10

CIRCULATION DES TRAINS le 29 décembre



Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/sRtjRb24IY — SNCF (@SNCF) December 28, 2019

Métros

Trafic normal sur les lignes suivantes :

Ligne 1 et ligne 14 avec un risque de saturation aux heures de pointe.

Trafic perturbé sur les lignes suivantes :

Ligne 2 avec circulation prévue uniquement entre 8h à 12h et un métro toutes les 10 minutes.

Trafic interrompu toute la journée sur les lignes suivantes :

Ligne 3, ligne 3bis, ligne 4, ligne 5, ligne 6, ligne 7, ligne 7bis, ligne 8, ligne 9, ligne 10, ligne 11, ligne 12, ligne 13.

[Mouvement Social] Le trafic sera très réduit ce dimanche 29 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/yAxJ1d8scU — RATP Group (@RATPgroup) December 28, 2019

TRAMWAYS



T1 : de 7h à 11h45 et de 15h00 à 21h20 avec 1 tram toutes les 15 minutes.

T2 : trafic normal

T3a : toute la journée trafic normal entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry.

T3b : le matin, trafic quasi normal sur toute la ligne et entre 12h et 19h30 uniquement entre Porte d'Asnières et Porte de Bagnolet.

T5 : trafic normal

T6 : trafic normal

T7 : trafic normal

T8 : trafic quasi normal le matin, 1 tramway sur 2 l'après-midi.

BUS

Deux bus sur trois rouleront en moyenne.