Des blocs de foie gras gonflés à l'eau épinglés par la répression des fraudes

Selon une enquête menée en 2018 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), plusieurs établissements gonflaient leurs blocs de foie gras à l’eau.

31% des 70 établissements contrôlés présentaient au moins une anomalie. Sur les 21 blocs de foie gras prélevés, neuf contenaient une quantité d’eau supérieure à la limite autorisée de 10%. L’enquête concerne également les préparations à base de confit de canard, qui présentent, selon l’étude, des excès de sicots (racines des plumes) et des défauts de plumage sur les manchons présents dans les confits.

«Cinq des six produits sous signe de qualité Indication géographique protégée (IGP) analysés se sont rélévés non conformes pour des problèmes de composition (déficit de masse net égoutté et/ou excès de sicots pour les confits et excès d’eau pour les blocs de foie gras)», précise la DGCCRF. Des anomalies ont également été relevées sur l’étiquetage des produits à base de foie gras, comme les dénominations interdites «pâté au foie gras», «mousse au foie gras» etc. «Certains petits transformateurs semblent méconnaître la réglementation qui régit leurs produits», déplore la répression des fraudes.

Les enquêteurs ont rédigé douze avertissements, six injonctions et quatre dossiers contentieux pénaux qui ont été transmis aux parquets. Selon la DGCCRF, les épisodes de grippe aviaire en 2016 et 2017 ont eu de lourdes conséquences sur le secteur des palmipèdes à foie gras. La production a considérablement baissé dans le sud-ouest, ce qui augmente, selon la répression des fraudes, le «risque d’apparition de pratiques commerciales douteuses à l’égard du consommateur ou du non-respect des normes de commercialisation en vigueur».