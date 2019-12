Doubs : un automobiliste placé en garde à à vue après avoir pris un braqueur en stop

Sa bonne action de Noël s’est retournée contre lui. A Arbouans, dans le Doubs, un automobiliste a été placé en garde à vue ce mardi 24 décembre après avoir pris un autostoppeur.

Et pour cause. Ce dernier venait de braquer un bureau de tabac, relate L’Est Républicain.

«Vous me sauvez la vie !»

Les deux hommes ont rapidement été rattrapés par la brigade anti-criminelle (BAC), qui a embarqué le malheureux automobiliste au commissariat, complétement dépassé par les évènements.

Soupçonné de complicité, l’homme a finalement pu reprendre la route pour rejoindre ses proches après quelques heures en garde à vue.

Le suspect, âgé de 20 ans, aurait quant à lui braqué un bar PMU d'Arbouans armé d'un couteau de cuisine, en ressortant avec la somme de 500 euros et des jeux à gratter.

Il a été placé en détention et fera l’objet d’une computation immédiate ce lundi pour vol, violence et port d’arme. «Vous me sauvez la vie !», avait-t-il lancé à l'automobiliste, qui n'est pas près d'oublier son réveillon.