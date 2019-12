Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau, personnalités préférées des Français en 2019

Un classement paritaire. L’auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman et l'actrice Sophie Marceau sont les personnalités masculine et féminine préférées des Français, selon le Top 50 Ifop publié ce dimanche 29 décembre par le JDD, qui distingue cette année autant d'hommes que de femmes.

Pour la première fois de l'histoire, le Top 50 des personnalités préférées des Français devient paritaire, avec «25 hommes d'un côté, 25 femmes de l'autre», explique le journal hebdomadaire, qui précise qu'«il s'agit d'une réponse volontariste à la trop faible présence féminine constatée jusque-là».

Dans le classement général hommes «qui comptent le plus pour vous aujourd’hui, et que vous trouvez les plus sympathiques», Jean-Jacques Goldman, au top depuis 2017, est suivi par les acteurs Omar Sy et Dany Boon. Le rappeur Soprano, 10e l’an dernier, se hisse à la 4e place. Quatrième l’an dernier, le footballeur Kylian Mbappé, quant à lui, chute à la 14e place.

Dans le classement général des personnalités féminines , on retrouve donc Sophie Marceau en tête, suivie de l'actrice Marion Cotillard et de l'humoriste Florence Foresti. Cinquième personnalité féminine préférée des Français en 2019, Alexandra Lamy arrive derrière Josiane Balasko et réalise la meilleure entrée du Top 50.

«Qu'on avance un peu plus sur la parité, c'est tant mieux. Les femmes en font autant que les hommes, donc il n'y a pas de raison. Cette année, c'était l'année des femmes, et c'est très bien comme ça !», a déclaré l’actrice dans le JDD.

Alors que les noms d’Emmanuel ­Macron, ­Nicolas Sarkozy, ­François Hollande, ­Nicolas Hulot, Christine Lagarde ou encore Christiane Taubira étaient proposés, aucun homme ou femme politique ne figure parmi les top 25 des personnalités de chaque classement.