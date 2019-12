L'eurodéputée Manon Aubry dénonce les cadeaux des lobbies pendant les fêtes

Les députés ont été gâtés pour les fêtes de fin d’année…c’est Manon Aubry qui le dit. La tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes cette année a dénoncé récemment, sur son compte Twitter, les pratiques des lobbies.

«Pour Noël, on a reçu pleins de cadeaux, et mon cadeau préféré, c’est une belle bouteille de champagne venue tout droit de Russie. C’est Vladimir qui nous envoie sa petite bouteille. Et on a de la part de l’ambassade de Russie, une belle photo de Vladimir», grince la jeune élue en parlant du président russe, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

"Des lobbies partout au Parlement"

Elle a profité de ce moment pour mettre en lumière le poids des lobbies au Parlement européen. Une initiative soutenue par la députée centriste Nathalie Loiseau, tête de liste Renaissance pour les élections européennes. «Manon Aubry a raison : ces cadeaux absurdes, il faut les montrer pour les dénoncer», a tweeté la fonctionnaire quinquagénaire.

Ancienne porte-parole de l’ONG Oxfam France sur les questions de lutte contre l’évasion fiscale et les inégalités sociales, Manon Aubry a ironisé sur l’omniprésence des lobbies. «Il y en a partout au Parlement européen, je pourrais manger à l’œil quasiment matin, midi et soir», a-t-elle déclaré, ciblant les «multinationales», «religieux» et «complotistes de tous genres».

En cette période de fêtes, on a été super gâtés par les lobbies alors cette semaine c'est champaaaaaagne dans le coin des lobbies !



Retrouvez la suite de l'Aubry Qui Court https://t.co/VOVmIhCWcT pic.twitter.com/ePDKWWPLGb — Manon Aubry (@ManonAubryFr) 26 décembre 2019

11.800 lobbies sont officiellement déclarés auprès de l’Union Européenne. Les cadeaux à destination des députés sont fréquents et les élus se doivent de déclarer tous les présents qu’ils reçoivent.