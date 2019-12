Strasbourg : six personnes, dont quatre mineurs, en garde à vue pour «violences urbaines»

Six personnes, dont quatre mineurs, ont été placées en garde à vue pour des «violences urbaines» commises à Strasbourg dans la nuit de samedi à dimanche. Des policiers et pompiers ont été visés par des «tirs d'artifices», a indiqué la préfecture du Bas-Rhin.

Une dizaine de véhicules et une trentaine de poubelles ont été incendiés dans trois quartiers situés dans l'ouest et le sud de la ville, entre 19H30 et 05H00, rapporte les Dernières nouvelles d'Alsace, qui a révélé les faits.

«il n'y a pas eu de blessé ni de dégât»

Les pompiers et les policiers ont été visés alors qu'ils intervenaient sur plusieurs incendies de véhicules et de poubelles selon une source proche de l'enquête.

«Il y a eu des tirs d'artifices sur les pompiers et les policiers, il n'y a pas eu de blessé ni de dégât», a indiqué la préfecture du Bas-Rhin qui ne confirme pas les incendies.

La nuit de la Saint-Sylvestre et les jours précédents sont souvent marqués à Strasbourg, comme dans d'autres villes dans la région, par des incendies volontaires de véhicules et de deux-roues.