80% des Français souhaitent prendre des bonnes résolutions pour leur santé en 2020

Comme à chaque fin année, les Français s'interrogent sur les bonnes résolutions à adopter pour l'année à venir. 80% d'entre eux souhaitent faire plus attention à leur corps et à leur santé pour 2020.

Selon le baromètre Carnet de santé, réalisé par Odoxa pour la Mutuelle nationale des Hospitaliers, le Figaro et franceinfo, les trois bonnes résolutions en matière de santé que vont privilégier les Français en 2020 sont : pratiquer une activité physique plus régulièrement (42%), faire un régime ou perdre du poids (32%), et dormir davantage (30%).

Ces résolutions arrivent loin devant les plus classiques, comme boire moins d’alcool (7%) et arrêter de fumer (12%). Cependant, le sondage précise qu’il y a 25% de fumeurs quotidiens en France, et que cette bonne résolution concernerait donc environ un fumeur sur deux. Il reste tout de même 22% de l'ensemble des Français qui ne souhaitent pas prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année.

les français plus malades que d'habitude

La fin de l’année 2019 est marquée par un pic de maladie, malgré les températures au-dessus des normales de saison. En novembre et décembre, plus d’un Français sur quatre (26%) a été affecté par un problème de santé, un chiffre en nette hausse par rapport à l’année précédente (21%).

Si 40% des malades sont allés voir un médecin généraliste (-4 points depuis le mois de septembre), 15% ont eu recours à l’automédication (+6 points), une tendance qui pourrait être attribuée à la grève des transports, et donc à l'impossibilité pour certains de se déplacer chez le docteur.

un système de santé défaillant

La situation du système de santé reste un sujet préoccupant pour les Français, et surtout pour le personnel hospitalier. Les professionnels de santé ont été en moyenne plus malades que l’ensemble de la population, et ont une opinion plus négative sur leurs conditions de travail et sur le fonctionnement du système de santé.

Alors que 78% des Français sont plutôt satisfaits de leur emploi, le personnel hospitalier est en majorité insatisfait (54%).

Enfin, 92% des personnes interrogées pensent que les choses vont encore empirer pour les années à venir, et 62% pensent même que la situation de leur propre santé va se détériorer.