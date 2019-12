Grève : TGV, RER, métro, bus... Les prévisions de trafic pour le mardi 31 décembre

Conséquence de la forte mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, le trafic des trains et métros restera très perturbé ce mardi 31 décembre, pour le réveillon du nouvel an. Les prévisions et le point sur la situation du trafic en temps réel.

RER

RER A : Interconnexion assurée à Nanterre-Préfecture

De 6h30 à 19h30 :

1 train sur 2 sur les branches Poissy et Cergy en heures de pointe.

RER B : Interconnexion interrompue à Gare du Nord

De 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 :

1 train sur 2 en heures de pointe.

De 9h30 à 16h30 :

1 train sur 3 en heures creuses.

Toute la journée :

1 train sur 3 entre Gare du Nord et Aéroport Charles-de-Gaulle/ Mitry. A partir de 00h57, 1 train toutes les heures sur les axes Aéroport Charles de Gaulle et Mitry Claye.

A noter qu'aucun train ne circulera durant la nuit festive de Gare du Nord vers Saint Rémy Les Chevreuse / Robinson.

SNCF

TGV : 1 train sur 2

Ouigo : 1 train sur 2

Transilien : 1 train sur 4

Intercités : 1 train sur 5

TER : 1 trains sur 2

Métros

Trafic normal sur les lignes suivantes :

Ligne 1 et ligne 14 avec un risque de saturation aux heures de pointe. Exceptionnellement pour le réveillon, elles rouleront jusqu’à 2h15 du matin (derniers départs des terminus à 1h45).

De 6h30 à 09h30 et de 15h30 à 18h30 :

Ligne 4 : 1 train sur 3

Ligne 7, ligne 9 et ligne 10 : 1 train sur 2

De 6h30 à 09h30 avec plusieurs stations fermées :

Ligne 2 : 1 train sur 3 le matin sur toute la ligne et 1 train sur 4 entre Anvers et Porte Dauphine l’après-midi.

Ligne 3 : 1 train sur 3 entre Havre Caumartin et Pont de Levallois le matin et 1 train sur 4 l’après-midi entre Pont de Levallois et Temple

Ligne 5 : 1 train sur 4 entre Bastille et Place d'Italie

Ligne 8 : 1 train sur 3 entre Concorde et Créteil Pointe du Lac

Ligne 11 : 1 train sur 2 avec réouverture de la station Châtelet

De 13h à 18h :

Ligne 3bis : 1 train sur 4

De 15h30 à 18h30 avec plusieurs stations fermées :

Ligne 6 : 1 train sur 2 entre Place d'Italie et Nation

Ligne 12 : 1 train sur 4 entre Concorde et Mairie d’Issy

Trafic interrompu

Sur les lignes 7bis et 13

TRAMWAYS



T1 : trafic quasi normal

T2 : trafic normal

T3a : trafic quasi normal le matin et normal l’après-midi

T3b : trafic normal

T5 : trafic normal

T6 : trafic normal le matin et quasi normal l’après-midi

T7 : trafic quasi normal

T8 : trafic normal le matin et quasi normal l’après-midi

BUS

Trois bus sur quatre rouleront en moyenne.

Nuit de la Saint-Sylvestre

A l'occasion du réveillon, les lignes de métro 1 et 14 circuleront jusqu’à 2h15 du matin (derniers départs des terminus à 1h45). Les lignes de Tramway 2, 3a et 3b circuleront toute la nuit (toutes les 15 minutes) ainsi que les lignes de bus Noctilien qui seront fortement renforcées.

A noter que les transports en commun circulant en Ile-de-France la nuit du 31 décembre 17h jusqu'au 1er janvier 12h seront gratuits, comme le prévoit le contrat de la RATP avec Ile-de-France Mobilités.