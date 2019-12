Marseille : des séquences de films d'horreur projetées à des enfants de 5 ans pour Noël

Les animateurs de la Maison pour Tous du Plan d’Aou, à Marseille, ont projeté des bandes annonces de film d’horreur à un groupe d’enfants âgés d’à peine cinq ans, le 24 décembre dans l'après-midi. Certains enfants, terrifiés, en ont parlé à leurs parents, et trois familles ont porté plainte.

À la place d’une après-midi handball, prévue sur le planning du centre aéré, des séquences des films «Ça» et «The Conjuring» ont été montrées aux jeunes enfants, alors qu’ils sont interdits aux moins de 12 ans, selon La Provence.

Les parents des enfants concernés se sont vite rendus compte que quelque chose d’inhabituel s’était produit. «Dès qu’elle est rentrée du centre, je l’ai trouvée perturbée. Et lors du coucher, quand elle a refusé que je ferme la porte de sa chambre pour la première fois de sa vie, j’ai compris que quelque chose s’était passé», confie Jane, maman d’une fille de 4 ans et demi. «J’ai vu le monsieur se faire couper en deux», raconte-t-elle.

Une autre maman s’insurge : sa fille «est effrayée et ne veut plus y retourner. Elle ne joue même plus avec ses poupées dans sa chambre de princesse. Il ne me reste plus qu’à prendre un rendez-vous avec un pédopsychiatre pour que cet épisode ne nuise pas à son développement personnel».

Les animateurs concernés ont été mis à pied dès le 26 décembre et jusqu’à la fin de leur contrat, et ont été signalés au ministère de la tutelle Jeunesse et Sport. La direction du centre a également mis en place une cellule psychologique à l’attention des enfants.