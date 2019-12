Paris : en pleine grève, quelles lignes de métro seront ouvertes pour la nuit du Réveillon ?

Chaque année, les fêtards du Nouvel an parisien peuvent compter sur plusieurs lignes de métro – ouvertes gratuitement et toute la nuit – pour les raccompagner chez eux, mais cette année, les grèves en ont décidé autrement.

En effet, plus de trois semaines après le début de la grève contre la réforme des retraites, la RATP ne semble pas en mesure cette année de proposer un tel service et a déjà annoncé que seules les deux lignes automatiques (la 1 et la 14) fonctionneront normalement, et s'arrêteront donc dès le passage du dernier métro à 1h45.

Seule consolation, trois lignes de tramway circuleront toute la nuit (les lignes T2 entre Pont de Bezons (95) et Porte de Versailles (15e), T3a entre Pont du Garigliano (15e) et Porte de Vincennes (12e) et T3b entre Porte de Vincennes (12e) et Porte d'Asnières (17e)), ainsi que plusieurs lignes de bus Noctilien, spécifiquement «renforcés» selon la RATP, pour répondre à la demande.

Pas d'importants changements pour la journée donc, alors que la RATP estime que le trafic pour mardi 31 décembre sera «équivalent à celui de lundi 30 décembre», avec quelques heures de pointe à prévoir «de 15h30 à 18h30» sur les lignes de métro, comme le soir du 24 décembre.

A noter que le trafic s'est nettement amélioré ces derniers jours sur le réseau de la RATP, avec seulement deux lignes de métro totalement fermées au public, même si certaines lignes ne sont en fait ouvertes que 3h par jour, à l'instar des lignes 6 et 12 qui ne circulent que de 16h30 à 19h30.