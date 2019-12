Vidéo : le spot choc des gendarmes vosgiens sur la sécurité routière avant le Nouvel An

«La seule chose que nous voulons, c'est vous... en vie». C'est par ces mots que se conclut une vidéo de sécurité routière publiée par la gendarmerie des Vosges le 29 décembre, quelques jours avant les festivités de la Saint-Sylvestre.

Sur la musique All I Want For Christmas de Mariah Carey, le montage vidéo montre une série d'accidents très violents filmés, pour la plupart, depuis l'intérieur des voitures concernées. L'air de la diva américaine tranche très clairement avec les images, comme pour rappeler que la période de Noël est cruciale en matière de prévention routière.

All We Want For 2020 Is... pic.twitter.com/RZT9Biuqb9 — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) December 29, 2019

Selon une étude publiée le 28 décembre, seuls 43,6% des automobilistes ont pris des mesures pour assurer leur sécurité pour le réveillon, alors que 87% des Français ont prévu de boire de l'alcool. Des chiffres encore trop insuffisants selon les associations Prévention Routière et Assurance Prévention.

De leur côté, ce n'est pas la première fois que la gendarmerie des Vosges se fait remarquer pour ce genre d'action. Très présente sur les réseaux sociaux, elle s'est spécialisée dans la communication à grand renfort de gifs et autres smileys. Fin novembre, ils avaient ainsi publié une lettre de remerciements, en se faisant passer pour des délinquants, remerciant les automobilistes faisant des appels de phares pour signaler la présence de forces de l'ordre sur la route.