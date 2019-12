10 podcasts qui ont marqué 2019

Preuve que les podcasts s'inscrivent de plus en plus dans la vie des Français, Mediamétrie va très prochainement commencer à en comptabiliser les écoutes. En attendant, voilà une sélection des meilleurs podcasts de cette année 2019.

Fenêtre sur cour

Dans le podcast «Fenêtre sur cour», lancé en février 2019, Elise Costa narre la vie d'une chroniqueuse judiciaire, la sienne. «Le podcast des faits divers, des crimes et des procès» annonce la plateforme d'écoute Arte Radio, en partenariat avec Slate. Un mercredi sur deux, la journaliste raconte un moment de son métier à partir d'un détail, d'une anecdote ou d'une affaire particulière et s'attache à décrire les cuisines de la justice avec une bonne dose d'introspection.

NO FUN

«No Fun» est le podcast des amateurs de rap depuis 2015. Cette création de Binge Audio décortique chaque vendredi pendant une demi-heure un grand thème de l'actualité de la musique la plus écoutée de la décennie. Le ton de l'émission, celui d'une discussion entre potes, laisse néanmoins la place aux analyses pointues des journalistes Raphaël Da Cruz, Aurélien Chapuis et Medhi Maizi. Dans le même genre, l'émission Grünt sur Radio Nova interroge avec brio un artiste issu de la culture rap.

BIG five

Même le plus grand quotidien sportif français se met au podcast. Chaque semaine depuis août, la journaliste Marie-Amélie Motte invite dans «Big Five» les journalistes du quotidien qui suivent l'actualité du football européen pour en débattre. Idéal pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire.

S'AIMER COMME ON SE QUITTE

Avec «S'aimer comme on se quitte», le journal Le Monde décline en podcast, une chronique qui existait auparavant à l'écrit. La journaliste Lorraine de Fourcher raconte avec talent deux jours dans la vie d'un couple : «le premier parce que tout s’y joue, le dernier parce que tout s’y perd». Le tout à la sauce Le Monde. Un podcast touchant et un format original.

CODE SOURCE

Comme de nombreux médias, Le Parisien a lancé son podcast, intitulé «Code source». Du lundi au vendredi à 18h, le journaliste Jules Lavie, aidé de la reporter Clawdia Prolongeau, raconte une histoire ancrée dans l'actualité. Grâce à l'expertise des grands reporters du quotidien, régulièrement invités, et au ton pédagogique du présentateur, Code Source aide à bien comprendre les phénomènes qui font l'actualité.

Un micro au tribunal

Avec «Un micro au tribunal», Mediapart a sorti en mars 2019 une série de podcasts inédits : alors que la justice ne l'autorise normalement pas, les journalistes de Mediapart ont été autorisés, exceptionnellement, à poser un micro dans les salles d'audience. On y découvre la justice d'une autre façon.

HABITUDES

Cette année, le groupe So Press, par l'intermédiaire de son magazine L'Etiquette, a lancé son podcast, intitulé «Habitudes» qui donne la parole à des hommes sur leur habitudes en termes d'habillement. «Comment vous habillez-vous ? Et pourquoi ?» sont les questions principales auquelles sont confrontées les hommes. Jonathan Cohen, Philippe Katerine, Oxmo Puccino, Thierry Ardisson y ont déjà participé.

LES COUILLES SUR LA TABLE

Déconstruire le mythe de la masculinité. C'est l'objectif de Victoire Tuaillon, à la tête des «Couilles sur la table», produit par Binge Audio, depuis 2018. Le podcast qui affirme qu'«on ne naît pas homme, on le devient» questionne la place de l'homme dans la société un jeudi sur deux. Le format rencontre un succès fou, 500.000 écoutes par mois selon Le Monde. Mention spéciale aux trois épisodes avec Virginie Despentes, l'auteure féministe membre de l'académie Goncourt. Le concept a été également décliné en livre.

émotions

Le podcast «Emotions» du studio Louie Media s'attache à «comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, et d'où viennent les émotions que vous éprouvez». Journalistes, chercheurs, scientifiques, tous défilent au micro de la journaliste Cyrielle Bedu pour tenter de comprendre les émotions (nostalgie, empathie, culpabilité) qui nous accompagnent tout au long de notre vie.

DES HOMMES VIOLENTS

«Des hommes violents», c'est l'histoire d'une immersion, celle du journaliste Mathieu Palain dans un groupe de paroles pour les hommes condamnés pour violences conjugales. Il suit leur avancée, les rencontre et les écoute. Le tout nourri par les propres interrogations du narrateur. Diffusés par France Culture en novembre, les cinq épisodes du podcast adoptent un ton très juste alors que 150 féminicides ont été commis en 2019.