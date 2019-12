Grève contre la réforme des retraites : après les danseuses, les musiciens de l'Opéra de Paris jouent dans la rue

En grève contre la réforme des retraites, les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris ont organisé un mini concert gratuit sur les marches de la Bastille (12e) ce mardi 31 décembre.

«Nous refusons toujours d'entrer dans une parodie de négociations», ont fait savoir les grévistes de l'Opéra de Paris, dénonçant ainsi le «passage en force du gouvernement» avec sa réforme des retraites dans un message lu avant le début de cette performance en plein air.

Les musiciens ont ensuite joué quelques morceaux très connus du répertoire classique, comme la Damnation de Faust d'Hector Berlioz ou la Danse des chevaliers, célèbre extrait du Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev, avant de terminer sur une interprétation de la Marseillaise, devant quelques centaines de personnes venues les soutenir.

Il y a une semaine, le jour de Noël, ce sont les danseuses de l'Opéra Garnier qui avaient interprété un passage du «Lac des cygnes» sur les marches de la place de l'Opéra (9e), devant une banderole «Opéra de Paris en grève».

Pour rappel, les grévistes de l'Opéra national de Paris – qui comprend le Palais Garnier, l'Opéra Bastille et la 3e Scène – réclament le «retrait» pur et simple de la réforme, qui vise à supprimer leur régime de retraite spécifique, qui date de 1698, sous Louis XIV. Et ce, alors même que l'Opéra et la Comédie Française sont les deux seules institutions culturelles concernées par la suppression de ces acquis sociaux.

