Grève contre la réforme des retraites, en direct : trafic RATP «très perturbé» mercredi, 8 lignes de métro toujours fermées

Désormais plus long que les grèves de 1995, le mouvement contre la réforme des retraites en est mardi à son 27e jour, avec des syndicats déterminés et des voyageurs qui se sont préparés à une nouvelle semaine compliquéee dans les transports.

Le trafic des trains restera perturbé mercredi, avec un TGV sur trois, et jeudi, avec un TGV sur deux, tandis que la RATP prévoit toujours un trafic «très perturbé» mercredi, 8 lignes de métro restant totalement fermées, en raison de la grève contre la réforme des retraites. Les TER circuleront à raison de 4 sur 10 mercredi et 5 sur 10 jeudi. On comptera un Transilien sur 5 en moyenne mercredi et 3 Transilien sur 10 jeudi et les Intercités circuleront à raison de 1 sur 10 mercredi et 1 sur 4 jeudi. Le trafic international restera perturbé ces deux jours.

Les avocats ont également appelé à une «grève dure» pour «faire échec au projet porté par le gouvernement», quant à la réforme des retraites. Ils promettent notamment des «actions de blocage qui se dérouleront à partir du lundi 6 janvier». La grève durera une semaine mais pourrait être reconduite. Le Conseil national des barreaux a en effet estimé que le «gouvernement reste sourd à la situation critique des avocats et qu'il n'entend que les professions susceptibles de bloquer le pays».

Des musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris en grève contre la réforme des retraites ont organisé mardi un mini concert sur les marches de l'opéra Bastille. «Nous refusons toujours d'entrer dans une parodie de négociations», ont indiqué les grévistes de l'Opéra de Paris, dénonçant le «passage en force du gouvernement», dans un message lu avant le début de cette performance en plein air.

Les musiciens ont joué quelques morceaux très connus du répertoire classique, comme la Damnation de Faust d'Hector Berlioz ou la Danse des chevaliers, célèbre extrait du Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev, avant de terminer sur une interprétation de la Marseillaise, devant quelques centaines de personnes venues les soutenir, qui ont entonné ensuite des chants protestataires.

La SNCF a indiqué que 7,7% de son personnel était en grève ce mardi soit un ratio en légère hausse par rapport à la veille (7,1%).

Les conducteurs représentent le corps de métier le plus représenté. Plus d'un tiers d'entre eux était gréviste ce jour. Par ailleurs, près d'un contrôleur sur cinq (19,2%) et un aiguilleur sur 10 (9,7%) ne sont pas allés travailler ce mardi, a précisé la SNCF qui s'appuie sur le «décompte effectif des présents/absents devant travailler dans chacun des établissements ou unité de la France entière».

La Fédération CGT de la Chimie appelle à un blocage de toutes les installations pétrolières - raffineries, terminaux pétroliers, dépôts - pendant 96 heures, du 7 au 10 janvier, pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites, a indiqué mardi à l'AFP Thierry Defresne, délégué syndical central chez Total.

«Ce gouvernement n'entend rien, il faut mettre davantage de pression», a-t-il expliqué, tout en précisant qu'il s'agit de bloquer la sortie des produits pétroliers et non d'arrêter la production.

«Nous verrons ensuite, au vu de la mobilisation à la rentrée du lundi 6 janvier à la SNCF et à la RATP, au vu aussi du caractère massif ou non des manifestations de la journée interprofessionnelle du 9 janvier, s'il faut aller au-delà et mettre les installations à l'arrêt», a-t-il ajouté.

Le secteur pétrolier veut «participer à la mobilisation mais ne souhaite pas se retrouver isolé comme en 2016». Lors des mobilisations contre la Loi Travail en 2016, une grève reconductible de 24 jours avec arrêt des installations avait été décidée, rappelle-t-il.

«On ne veut pas être le fer de lance, on veut soutenir à plein le mouvement», résume M. Defresne.

Sur les 8 raffineries françaises, 6 dépendent du groupe Total et 2 d'Esso (Exxon-Mobil). L'appel concerne aussi les terminaux pétroliers de Dunkerque, Le Havre et Marseille, les dépôts et les avitailleurs (qui fournissent en carburant les avions).

A la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne), les grévistes ont voté lundi pour une poursuite du mouvement de blocage entamé le 5 décembre mais étaient minoritaires pour réclamer l'arrêt des installations (45%). En conséquence, ils ont consenti à laisser sortir une partie du pétrole par pipeline afin de délester les stocks et de permettre une poursuite de la production.

Les raffineries ont chacune mis en œuvre des blocages différents: blocage total à Grandpuits, par tranches de 72 heures à Donges (Loire-Atlantique), les jours de mobilisation interprofessionnelle à Feyzin près de Lyon etc.

«Il s'agit cette fois de faire en sorte qu'aucune expédition de produit ne sorte du 7 au 10 janvier tous ensemble», a souligné M. Defresne.

Depuis le début des blocages le 5 décembre, le ministère de la Transition écologique assure que l'approvisionnement des stations-service est «quasi normal». Certaines stations en région PACA et en Ile-de-France connaissent toutefois ponctuellement des difficultés d'approvisionnement.

Lundi 30 décembre

Le trafic SNCF restera perturbé mardi par la grève illimitée contre la réforme des retraites, avec la moitié des TGV et des TER en circulation «en moyenne», au 27e jour consécutif du mouvement, a annoncé la direction lundi. En région parisienne, un quart des Transilien vont rouler, prévoit le groupe ferroviaire. Et, «comme chaque année», la SNCF offrira «la gratuité pour les transports circulant en Île-de-France» de mardi à 17H00 jusqu'à mercredi midi, a indiqué la direction dans un communiqué. Les circulations TER seront assurées par trains et autocars, a-t-elle précisé. Il est aussi prévu un train Intercités sur cinq. Le trafic international est annoncé «perturbé».

Emmanuel Macron devrait réaffirmer lors de ses voeux aux Français «l'ambition forte du gouvernement» et la sienne pour la réforme des retraites, un «projet de progrès social qui corrige de nombreuses inégalités», a affirmé l'Elysée à l'AFP. Il devrait aussi se «redire ouvert au dialogue et rappeler le sens et la portée générale de la réforme», a indiqué l'Elysée. Il «n'est pas prévu à ce stade qu'il entre dans le détail de la réforme» lors de ses voeux mardi soir, au 27ème jour de grève contre un projet vivement contesté à droite comme à gauche.

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a appelé lundi les employés de la RATP et de la SNCF, en grève contre la réforme des retraites depuis le 5 décembre, à «prendre connaissance des avancées» dans les négociations, mettant en avant «des garanties fortes».

«On a vraiment pris en compte l'attachement des agents de la RATP et de la SNCF à leur régime spécial», a remarqué Mme Borne devant quelques journalistes en marge d'une visite au siège de la plateforme de covoiturage BlaBlaCar.

«C'est quelque chose qui a une portée symbolique pour (eux). C'est pour ça qu'on a opté pour des périodes de transition longues (...) et qu'on a demandé aux entreprises RATP et SNCF d'avoir des discussions en interne (...) sur la façon dont ceux qui entreront dans le système universel en 2025 pourront voir leur niveau de pension garanti», a-t-elle expliqué.

«Je pense qu'il y a eu des avancées très fortes, des garanties fortes qui ont été données», a-t-elle affirmé.

«J'invite aujourd'hui chacun des agents à prendre connaissance de ces avancées, de ces garanties très fortes, et j'espère que le travail pourra reprendre», a souligné la ministre.

La députée européenne LFI Manon Aubry a espéré lundi «un acte d'humilité» d'Emmanuel Macron lors de ses vœux du 31 décembre aux Français, après 26 jours de conflit social sur la réforme des retraites.

«Peut-être que Emmanuel Macron va prendre conscience de l'ampleur de la mobilisation, de la colère. Je rappelle que la majorité des Français sont opposés à cette réforme des retraites et peut-être que demain, il va faire un peu un acte d'humilité et entendre cette colère», a indiqué Manon Aubry.

Pour la tête de liste insoumise aux dernières européennes, «2019 a été marquée par une forte contestation sociale, que ce soit du côté des +gilets jaunes+, du côté des pompiers, du côté des hôpitaux, du côté des jeunes activistes sur le climat». «Emmanuel Macron, même s'il ne partage pas l'ensemble des revendications, est le président de tous les Français. Il doit entendre ses peurs, ses attentes, ses espoirs aussi qui sont formulés», a-t-elle estimé.

Le taux de grévistes à la SNCF, ce lundi, est de 7,1%. «32,5% des conducteurs sont en grève, 18,1% des contrôleurs et 9,3% des aiguilleurs», détaille la SNCF dans communiqué.

Ce lundi, le trafic sera encore fortement perturbé. Seules les lignes de métro 1 et 14, automatiques, circuleront normalement.

Toutefois, les lignes 7 bis et 13 seront elles complètement fermées.

Pour le reste : les lignes 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 ne circulent que de 6 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30, avec un trafic très ralenti.

Les lignes 2 et 11 ne circulent qu’aux heures de pointe du matin, la ligne 3 bis ne circulent qu’entre 13 h et 18 h, et la ligne 6 et 12 ne circulent qu’aux heures de pointes du soir.

Dimanche 29 décembre

Le trafic restera perturbé à la SNCF lundi, au 26e jour de la grève contre la réforme des retraites, avec seulement un TGV sur deux et un Transilien (train de banlieue) sur 4 en circulation à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre.

La moitié des TGV desservant les axes Est, Atlantique et Sud-Est et la moitié des Ouigo circuleront, pour trois TGV sur cinq sur l'axe Nord. Les liaisons intersecteurs (province-province) seront très limitées (trois TGV sur dix) et le trafic international toujours affecté, selon un communiqué du groupe ferroviaire, qui prévoit également quatre circulations sur dix en moyenne pour le TER - essentiellement assurées par des cars - et un train Intercités sur quatre.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, accuse le gouvernement d'organiser «le bordel» et de jouer «le pourrissement» du conflit sur la réforme des retraites, au 25e jour d'un mouvement social déjà plus long que celui de 1995. «À l'origine, nous avions encore des réunions prévues en janvier. Mais d'un seul coup, le calendrier s'est accéléré. Ils se sont dit 'on va leur coller les ultimatums pendant les fêtes de Noël'. Emmanuel Macron se veut l'homme du nouveau monde, mais il imite Margaret Thatcher», cingle le dirigeant cégétiste dans un entretien au Journal du Dimanche.

Pour Philippe Martinez, «les grévistes sont déterminés» à obtenir le retrait du projet de «système universel» de retraite par points voulu par l'exécutif, qu'il juge «individualiste». «Il y a une vraie colère. Bien sûr, 24 jours sans être payé, c'est dur. Mais ce conflit est le reflet de deux ans et demi de souffrance», fait valoir le numéro un de la CGT, «surpris de la solidarité qui se manifeste», notamment à travers des cagnottes de soutien.

«Pendant ce temps, le gouvernement joue le pourrissement». Et même il «organise le bordel», assure Philippe Martinez, évoquant la circulation de trains «aux trois quarts vides» et la suspension - sur laquelle la SNCF est revenue - de l'offre de transports pour les enfants voyageant seuls. «Le gouvernement fait pleurer dans les chaumières pour jeter le discrédit sur les grévistes», estime le secrétaire général de la CGT.

Samedi 28 décembre

Les danseurs de l'Opéra de Paris ont opposé une fin de non-recevoir au gouvernement malgré la concession qu'il souhaitait accorder à ce corps de métier. L'exécutif a en effet proposé aux danseurs de Opéra de Paris, en grève contre le projet de réforme des retraites, que le nouveau texte entre en vigueur seulement pour les danseurs recrutés à partir de 2022.

«La réforme entrera en vigueur pour les danseurs recrutés après le 1er janvier 2022, tandis que les règles actuelles seront maintenues pour les danseurs recrutés avant cette date», écrivent le ministre de la Culture Franck Riester et le secrétaire d’État chargé des retraites Laurent Pietraszewski dans un courrier du 23 décembre adressé au directeur général de l'Opéra de Paris Stéphane Lissner, révélé par Les Echos.

Dans un texte publié le lendemain et partagé sur Facebook par plusieurs danseurs de l'Opéra, ces derniers ont rejeté le geste du gouvernement. «Il nous est proposé d'échapper personnellement aux mesures, pour ne les voir appliquées qu'aux prochaines générations. Mais nous ne sommes qu'un petit maillon dans une chaîne vieille de 350 ans. Cette chaîne doit se prolonger loin dans le futur: nous ne pouvons pas être la génération qui aura sacrifié les suivantes», disent-ils. Les danseurs de l'Opéra de Paris (Garnier et Bastille) partent actuellement à la retraite à 42 ans compte tenu de la «pénibilité» de leur métier, des risques de blessure et du fait que la majorité des danseurs peut difficilement continuer à danser les grands ballets au-delà de cet âge avec le même niveau d'excellence.

Selon la SNCF, 6 TGV sur 10 et 4 TER sur 10 circuleront ce dimanche.

Retrouvez l'ensemble des prévisions de trafic mises à jour sur notre site.

La RATP a annoncé que 13 lignes du métro parisien seront fermées dimanche mais que le trafic connaîtra une «amélioration significative» lundi.

Le président du parti La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et la députée du Val-de-Marne Mathilde Panot ont signé une lettre à l’attention de leurs collègues vendredi 27 décembre, les invitant à alimenter une «caisse de solidarité» pour les salariés manifestant contre la réforme des retraites. Le leader du parti avait déjà appelé à le faire lors d’un rassemblement dans la capitale, le 24 décembre. La lettre conseille à l'ensemble des «parlementaires d'opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat» de «constituer une caisse de solidarité avec les grévistes».

14H18

Plusieurs syndicats, dont la CGT-Cheminots, ont appelé à des manifestations locales samedi, auxquelles se sont joints des «gilets jaunes». A Paris, environ 300 d'entre eux, dont Jérôme Rodrigues, une figure du mouvement, sont partis de la place de la Bourse. Des pancartes proclamaient «Age pivot, âge tombeau», en écho à l'«âge d'équilibre» assorti d'un bonus-malus que le gouvernement veut fixer à 64 ans en 2027, ou encore «Grève, blocage, Macron dégage».

Ces «gilets jaunes» ont convergé vers la manifestation interprofessionnelle organisée par les unions régionales CGT, FO, Solidaires et FSU, qui s'est élancée vers 13h30 de la gare du Nord en direction de Châtelet.

11H17

La ministre de la Transition énergétique, Elisabeth Borne, a assuré samedi qu'il y avait «du mieux» dans la circulation des trains de la SNCF, avec 20% de trains en plus, mais en reconnaissant que près de 300.000 billets n'ont pas encore trouvé preneurs.

«Aujourd'hui, il y a du mieux, avec 20% de trains en plus. Et il reste des places», a affirmé la ministre lors d'un point presse avec le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, après la visite au Centre national des opérations ferroviaires de la SNCF, à proximité de la Gare de l'Est à Paris.

«Ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est qu'il y a 800.000 places offertes ce week-end et à ce stade 500.000 voyageurs. ça veut dire qu'il y a des places dans les trains pour ceux qui ont besoin de se déplacer ce week-end», a-t-elle ajouté.

08H30

La SNCF prévoit également la circulation de trois TER sur dix samedi, 4 TER sur dix dimanche, et une moyenne sur le week-end de trois Intercités sur dix. Quelque 800.000 voyageurs sont attendus ce week-end dans les 1.300 trains -- TGV Inouï, TGV Ouigo et trains Intercités -- promis à la circulation.

A quelques jours d'une nouvelle vague de départs pour le réveillon du Nouvel an, la SNCF a d'ores et déjà annoncé que le trafic ferroviaire resterait perturbé avec «45% à 50%» des TGV en moyenne en circulation lundi 30 et mardi 31, 35% le 1er janvier et 50% le 2 janvier. Dans le métro parisien, la nuit de la Saint-Sylvestre, seules les lignes automatiques 1 et 14 circuleront jusqu'à 02H15 du matin. Toutefois, les tramways 2, 3a et 3b seront en circulation toute la nuit et les lignes de bus Noctilien seront renforcées. De son côté, le syndicat de pilotes SNPL a suspendu son préavis de grève pour le 3 janvier.

Vendredi 27 décembre

Retrouvez toutes les prévisions de trafic RATP et SNCF pour la journée du 28 décembre.

Le syndicat de pilotes SNPL a annoncé ce vendredi 27 décembre la suspension de son préavis de grève pour le 3 janvier

16h52

La SNCF a annoncé que 6 TGV sur 10 et 1 Transilien sur 5 devraient circuler samedi et dimanche.

La SNCF annonce qu'entre 45% et 50% des TGV circuleront les 30 et 31 décembre, et 35% des TGV circuleront le 1er janvier, 50% le 2 janvier.

13H28

Le taux de grévistes à la SNCF a baissé à 8,5% vendredi matin, contre 9,6% jeudi, au 23e jour consécutif de la grève reconductible contre la réforme des retraites, selon la direction du groupe public. Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, moins de quatre conducteurs sur dix (38,8%) et moins d'un quart des contrôleurs (22,3%) étaient grévistes, des taux en recul par rapport à jeudi (42,1% des conducteurs, 24% des contrôleurs). La proportion d'aiguilleurs en grève est elle aussi pointée en recul, à 11,2%.

La CGT maintient la pression contre la réforme des retraites. L'Union départementale du Val-de-Marne et le syndicat de la RATP Bus ont notamment organisé un blocage du dépôt de bus de Vitry-sur-Seine, vendredi 27 décembre. Le secrétaire général Philippe Martinez a rendu visite aux grévistes mobilisés et s'est notamment félicité du «soutien de l'opinion publique» lors d'une prise de parole.

Au total, 300 personnes ont participé au rassemblement avant d'être délogées par les CRS peu avant 5 heures du matin, selon un journaliste de franceinfo. Les policiers sont intervenus avant que les premiers bus ne sortent, empêchant ceux qui manifestaient contre la réforme des retraites de bloquer les véhicules. Philippe Martinez a dénoncé un gouvernement qui «envoie les CRS comme symbole de dialogue social».

Jeudi 26 décembre

Cinq lignes de métro resteront fermées à Paris vendredi au 23e jour de grève contre la réforme des retraites mais le RER A et le RER B circuleront une grande partie de la journée pour la première fois depuis le début du mouvement, a annoncé jeudi la RATP.

«La ligne A circulera à raison d'un train sur deux entre 06H30 et 19H00 et la ligne B à hauteur d'un train sur trois entre 06H30 et 19H00», indique la RATP. Côté métro, le trafic sur les lignes 3bis, 5, 6, 7bis et 13 sera totalement interrompu, et il sera assuré partiellement voire très partiellement sur les autres lignes. Le trafic des tramways sera quasi normal et deux bus sur trois seront en circulation, selon la régie.

Le trafic ferroviaire demeurera «très perturbé» vendredi au 23e jour de la grève dans les transports contre la réforme des retraites, avec en moyenne 6 TGV sur 10 et 1 Transilien (RER SNCF et trains de banlieue parisienne) sur 5 en circulation, a annoncé jeudi la SNCF.

Le groupe ferroviaire prévoit également 4 circulations de TER sur 10, dont une grande partie assurée par des cars de substitution, un Intercités sur trois et un trafic international toujours «perturbé», selon un communiqué.

Le taux de grévistes à la SNCF a légèrement baissé à 9,6% jeudi matin, contre 9,8% mardi, au 22e jour consécutif de la grève reconductible contre la réforme des retraites, selon la direction du groupe public.

Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, moins de la moitié des conducteurs (42,1%) et le quart (24%) des contrôleurs étaient grévistes, des taux en recul par rapport à mardi (49,3% chez les conducteurs), jour du réveillon de Noël et précédent jour de publication de ces taux. Le taux des aiguilleurs en grève a légèrement augmenté à 13,8%.

Mercredi 25 décembre

Cinq lignes de métro resteront fermées à Paris jeudi en raison de la grève contre la réforme des retraites, et seules les lignes automatiques 1 et 14, ainsi que la ligne Orlyval, fonctionneront normalement, a annoncé la RATP mercredi.

Les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe, les 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin et la 12 pour la pointe du soir. Un RER sur deux circulera sur la ligne A et un sur 3 sur la B en heures de pointe. Deux bus sur trois circuleront, et le trafic du tramway sera «proche de la normale».

Le trafic ferrovaire restera «fortement perturbé» jeudi au 22e jour de grève contre la réforme des retraites. La SNCF a indiqué qu'un TGV sur deux prendrait le départ au lendemain de Noël ainsi qu'un Transilien sur 5 et quatre TER sur 10, a annoncé la SNCF.

Le trafic international restera lui aussi «perturbé» et seul un Intercités sur quatre circulera. La compagnie ferroviaire rappelle que «tous les trains ouverts à la réservation sur oui.sncf, jusqu'au 29 décembre inclus, sont garantis de circuler».

«On n'est pas surpris», a estimé Eric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat Sud Rail sur franceinfo mercredi 25 décembre, alors qu'en pleine grève, Elisabeth Borne a pris des vacances au Maroc. La ministre de la Transition écologique, dont dépendent les transports, reste joignable assure son cabinet. Eric Meyer dénonce la «stratégie du pourrissement» des négociations de la part du gouvernement.

09H02

Demain, la circulation ferroviaire restera «très perturbée», avec en moyenne un TGV sur 3, un Transilien sur 6 et trois TER sur 10.

Mardi 24 décembre

[Mouvement Social] Le trafic sera très réduit ce mercredi 25 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP.

A Paris, seulement deux lignes de métro (1 et 14) seront ouvertes mercredi. Le trafic des RER sera lui «très perturbé».

16h55

1 TGV sur 3 circulera mercredi pour le jour de Noël.

Le syndicat Info'Com-CGT a remis mardi un chèque de 250.000 euros issus de sa caisse de grève aux salariés de la RATP, au 20e jour de la grève dans les transports contre la réforme des retraites, a constaté un journaliste de l'AFP.

15H13

La SNCF compte faire rouler 6 TGV sur 10 pour le week-end de chassé-croisé des vacances de Noël, du 27 au 29 décembre, a-t-elle indiqué mardi. Le voyage est confirmé et garanti «pour la plupart» des 800.000 voyageurs ayant une réservation sur ces dates, les autres étant «invités» à échanger leur billet, a ajouté la compagnie, sans autre précision.

Du côté du trafic routier, de nombreux axes sont encombrés, notamment le périphérique parisien et plusieurs portions d'autoroutes d'Ile-de-France. Actuellement, le cumul des bouchons atteint 189 km, un niveau «exceptionnel», selon le site Sytadin.

13H35

Le taux de grévistes à la SNCF a légèrement augmenté à 9,8% mardi matin, au 20e jour consécutif de la grève reconductible contre la réforme des retraites, selon la direction du groupe public. Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, près de la moitié (49,3%) des conducteurs, plus du quart (29,4%) des contrôleurs et 12,6% des aiguilleurs étaient grévistes, le jour du réveillon de Noël. Ce léger rebond intervient au lendemain de la plus faible mobilisation des cheminots (9,2% lundi) depuis le début du mouvement le 5 décembre.

12H30

La grève contre la réforme des retraites qui perturbe fortement le trafic ferroviaire depuis le 5 décembre a déjà occasionné un manque à gagner de 400 millions d'euros à la SNCF, a déclaré son patron Jean-Pierre Farandou dans un entretien au Monde mardi. «Le conflit n'est pas terminé, et il est encore trop tôt pour faire le bilan complet» mais «au bout de vingt jours, on est à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'aura pas été réalisé dans la période», a indiqué M. Farandou. «Les comptes 2019 seront fortement impactés», d'autant plus «qu'on n'est pas encore au bout du décompte des conséquences économiques», a-t-il prévenu.

Lundi 23 décembre

Lundi soir, on dénombrait deux raffineries à l'arrêt total : celle de Lavera (Bouches-du-Rhône) et celle de Grandpuits-Bailly-Carroisest (Seine-et-Marne) appartenant à Total.

Des assemblées générales se déroulent actuellement dans d'autres rafffineries de France, notamment à Feyzin (Rhône) et La Mède (Bouches-du-Rhône).

Les syndicats seront reçus le 7 janvier à Matignon.

Seulement 2 TGV sur 5 circuleront mardi.

6 lignes du métro parisien seront fermées mardi.

Des manifestants ont brièvement bloqué lundi matin la circulation sur la ligne 1 du métro parisien en envahissant les quais à la station Gare de Lyon, a-t-on appris auprès de la RATP et de la SNCF.

La ligne 1, l'une des deux lignes automatiques du métro parisien -les seules qui fonctionnent normalement pendant la grève-, «a été interrompue à 11H56 entre Châtelet et Nation en raison de la présence massive de manifestants à Gare de Lyon», a indiqué à l'AFP une porte-parole de la RATP sans plus de détails. L'interruption du trafic a duré 20 minutes, a-t-elle précisé.

Par ailleurs, «trois grévistes non SNCF sont venus occuper les voies SNCF, Gare de Lyon, pendant une dizaine de minutes. Ils ont mis leur vie en danger», a relevé un porte-parole de la SNCF, précisant que «leur action n'a pas eu d'incidence sur le trafic ferroviaire». «Le libre exercice du droit de grève n'est pas un droit à envahir, à bloquer, à intimider les voyageurs», a réagi la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.

«Le quotidien de ceux qui ont besoin de se déplacer est déjà suffisamment difficile pour ne pas leur faire subir de telles actions inadmissibles, que je condamne», a-t-elle ajouté sur Twitter. La préfecture de police n'a pas souhaité communiquer sur cette action.

Le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 9,2% lundi matin, au 19e jour consécutif de la grève reconductible contre la réforme des retraites, et moins de la moitié (47,7%) des conducteurs de train étaient grévistes, a annoncé la direction.

Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, plus du quart (27,8%) des contrôleurs et 12,3% des aiguilleurs étaient grévistes, à la veille du réveillon de Noël. Tous ces taux sont en baisse par rapport à vendredi, où 9,5% des cheminots, 58,3% de conducteurs, 32,7% des contrôleurs et 14,5% des aiguilleurs avaient cessé le travail. Au premier jour du mouvement, le 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6%) avait été gréviste, d'après la direction.

DIMANCHE 22 décembre

Le trafic SNCF sera toujours «fortement perturbé» lundi 23 décembre par la grève, avec 2 TGV sur 5, 1 Transilien sur 5 et 4 TER sur 10 en moyenne, selon un communiqué de la SNCF publié ce dimanche. Mardi, à la veille de Noël, les Transiliens s'arrêteront progressivement de circuler à partir de 18h jusqu'à au moins mercredi après-midi.

La RATP a annoncé que 6 lignes de métros resteront fermées à Paris et seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement.

Samedi 21 décembre

En déplacement à Abidjan, Emmanuel Macron a estimé qu'il était «bon de savoir faire trêve», appelant les opposants à la réforme des retraites «à l'esprit de responsabilité» et souhaitant que «triomphe l'intelligence collective». «Les mouvements de grève se justifient, ils sont constitutionnellement protégés. Mais je crois qu'il est des moments dans la vie d'une nation où il est aussi bon de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles», a déclaré le chef d'Etat lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Comme dimanche dernier, le trafic RATP sera «très réduit» ce dimanche 22 décembre. Seules les deux lignes automatiques de métro fonctionneront et le RER B circulera uniquement entre midi et 18H00. Orlyval, qui dessert l'aéroport d'Orly, près de Paris, devrait circuler «normalement et toute la journée». Le RER A sera fermé toute la journée et seul un RER B sur trois fonctionnera «au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement entre 12H00 et 18H00», a précisé la RATP.

Vendredi 20 décembre

Les réservations pour des vols en France les 24, 25 et 26 décembre ont bondi de 56% en raison des grèves qui perturbent fortement les trajets en train, a affirmé vendredi à l'AFP le géant européen du voyage en ligne Odigéo (Opodo, Go Voyages, eDreams, Liligo).

17h55

La CFDT Cheminots annonce qu'elle maintient son appel à la grève contre la réforme des retraites. Les avancées obtenues «ne sont pas suffisantes au regard des engagements du Premier ministre» Edouard Philippe, qui avait assuré en 2018, «que tous les droits des cheminots au statut seraient maintenus» après l'entrée en vigueur de la réforme ferroviaire au 1er janvier 2020, a expliqué le secrétaire général adjoint du syndicat, Sébastien Mariani.

La direction de la SNCF annonce qu'elle va mettre à disposition dimanche 5.000 places dans 14 TGV pour les enfants voyageant seuls.

17h13

Du côté de la RATP, la régie note une «amélioration globale» mais un trafic toujours perturbé. Huit lignes de métro seront fermées samedi et le trafic sera «très réduit» dimanche.

17h10

La galère dans les transports va se poursuivre encore ce week-end, la SNCF annonçant un trafic «très perturbé» samedi et dimanche avec la moitié des TGV en circulation.

CIRCULATION DES TRAINS le 21 décembre



CIRCULATION DES TRAINS le 21 décembre

François Hommeril, le président de la CFE-CGC, considère qu'avec la future réforme du système universel de retraites par points, "le pouvoir fait rentrer le monstre par une porte dérobée" et va rendre "nécessaire" le recours aux régimes complémentaires par capitalisation. "Dans un modèle social français déconstruit par trente années de réformes néolibérales, la retraite par répartition est la dernière citadelle à prendre", estime le dirigeant dans une tribune diffusée sur le site de la confédération et dans Les Échos.

15h03

[Mouvement Social /Info Trafic] Aujourd'hui vendredi 20 décembre et demain, samedi 21 décembre, les derniers trains de la #Ligne14 #RATP partiront des terminus aux mêmes heures que les jours de la semaine :

- 01h15 pour Olympiades

- 01h01 pour Saint-Lazare



- 01h15 pour Olympiades



- 01h01 pour Saint-Lazare

Les cheminots grévistes sont venus à l'hôtel de région faire entendre leur colère.

12H10

Xavier Bertrand (ex-LR), président du conseil régional des Hauts-de-France, a dénoncé «le scandale» de la suppression par la SNCF des voitures réservées aux enfants seuls pendant la période de Noël à cause de la grève contre la réforme des retraites.

«C'est un scandale. Je pense que le maintien et le rétablissement de ce service pour les fêtes de fin d'année doit être une priorité de la SNCF, parce que les enfants en question, c'est pas des enfants qui ont décidé, comme ça, de faire le tour de France par amusement», s'est indigné l'ancien ministre du Travail sur Public Sénat.

«Cela veut dire qu'il y a des familles entières qui ne vont pas pouvoir être réunies» alors que «c'est quand même une période sacrée», a-t-il poursuivi.

A la SNCF, le taux de grévistes chute à 9,5% aujourd'hui (contre 11,7% hier), et 58,3% chez les conducteurs (60,5% hier), annonce l'entreprise.

10H52

«Ça va monter très très fort à la rentrée sur l'âge pivot», a promis Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sur France Inter. «A partir du 6 janvier, la CFDT va interpeller les parlementaires, et avoir des actions de mobilisation.»

09H19

«Le Premier ministre n’a pas déclaré la trêve de Noël car il maintient son projet. Les assemblées générales ont voté le maintien de la grève (…) je trouve que le gouvernement jette de l’huile sur le feu», a déclaré Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT.

08H32

L'accès au marché international de Rungis a été légèrement perturbé dans la nuit de jeudi à vendredi par environ 400 personnes répondant à l'appel de la CGT, qui se sont rassemblées pendant trois heures devant l'un des cinq péages avant de se disperser, a-t-on appris auprès de la direction. Les manifestants, qui contestaient le projet de réforme des retraites du gouvernement, ont bloqué «de manière pacifique et dans le calme» le péage de Thiais, l'un des cinq qui permet d'accéder au marché, selon la direction, qui confirmait une information du Parisien. Celle-ci avait toutefois été prévenue et elle a pu avertir les forces de l'ordre, qui ont empêché le rassemblement de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte, ainsi que les grossistes. Arrivés vers minuit et demi, les manifestants ont déployés quelques banderoles et «se sont dispersés d'eux-mêmes» vers 03H30, a-t-on appris de même source. «L'activité du marché n'a pas été perturbée», a assuré la direction à la veille des vacances scolaires de Noël, alors qu'il s'agit de l'une des plus grosses journée de l'année pour les opérateurs.

A 8h30, Sytadin enregistre 356 km de bouchons en Ile-de-France.

08H15

«Il n’y a pas de pause de la mobilisation. (…) Le gouvernement accélère. Il promet le projet de loi en Conseil des ministres dès le 22 janvier, ça veut dire qu’il est déjà rédigé», a déclaré Yves Veyrier, secrétaire général de FO, sur France 2. «J’appelle à la sagesse. Le gouvernement peut très bien appuyer sur le bouton 'Stop'», a-t-il lancé au gouvernement.

Ce matin, à 7h30, le site Sytadin recense 308 km de bouchons en Ile-de-France.

Jeudi 19 décembre

Edouard Philippe condamne «avec la plus grande fermeté» les nouvelles coupures d'électricité intervenues jeudi sur fond de colère contre la réforme des retraites et a demandé à la société gestionnaire du réseau RTE «d'en tirer toutes les conséquences».

20h06

L'Unsa ferroviaire, 2e syndicat de la SNCF, a annoncé une «pause pour les vacances scolaires».

SUD-rail, le troisième syndicat, aligné à la CGT-Cheminots qui refuse de stopper la grève, a choisi de maintenir la mobilisation. L'organisation «va entretenir le mouvement avant les temps forts de la rentrée», a indiqué Erik Meyer, son secrétaire fédéral.

19h55

Edouard Philippe réunira de nouveau les partenaires sociaux «dans les premiers jours de janvier».

Le Premier ministre a affirmé être prêt à négocier sur l'âge pivot qui cristallise la colère des grévistes. «Il y a des marges de manoeuvre sur l'âge d'équilibre», a concédé Edouard Philippe.

Edouard Philippe «souscrit totalement» à l'extension aux fonctionnaires du dispositif de retraite progressive existant dans le privé, a annoncé jeudi le Premier ministre à l'issue de discussions avec les syndicats sur la réforme des retraites.

«Plusieurs organisations syndicales ont demandé l'ouverture de la retraite progressive à la fonction publique, en particulier aux enseignants et aux personnels hospitaliers, idée à laquelle je souscris totalement», a déclaré le chef du gouvernement, précisant qu'une concertation à ce sujet débutera en janvier «pour aboutir rapidement».

«La grève continue» à la SNCF, a déclaré la CGT-Cheminots.

Le leader de la CFDT, Laurent Berger, a de son côté salué l'ouverture d'Edouard Philippe et a annoncé que le syndicat ne prendrait pas part à la journée de mobilisation du 9 janvier.

Le syndicaliste a toutefois indiqué qu'il y avait «toujours un point dur» dans la discussion sur la réforme des retraite, «la recherche de l'équilibre à court terme» à travers la mise en oeuvre d'un âge pivot dès 2022.

19h13

L'intersyndicale mobilisée pour demander le retraite de la réforme des retraites appelle à une nouvelle journée interprofessionnelle de manifestations et de grèves le 9 janvier, a annoncé mercredi le numéro un de la CGT, Philippe Martinez à la sortie de la réunion multilatérale à Matignon.

«Le Premier ministre est attaché à l'équilibre du système» de retraites, «de ce point de vue-là il n'y a pas eu de nouveauté», a regretté le dirigeant syndical.

«La CGT évidemment ne partage pas ce projet, donc au nom de l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU), je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain», a-t-il ajouté.

Le trafic RATP sera «perturbé» mais en «amélioration globale» vendredi, avec six lignes de métro fermées, au 16e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, a annoncé la direction dans un communiqué. Les lignes de métro 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13 seront fermées toute la journée. Les lignes automatisées 1 et 14 fonctionneront au contraire normalement, de même que la ligne Orlyval qui dessert l'aéroport d'Orly.

Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées «partiellement aux heures de pointe». Les lignes 2 et 11 seront ouvertes en partie «pour la pointe du matin» et la 3 «pour la pointe du soir». Le trafic des RER A et B restera «très perturbé». Celui des tramways sera «quasi normal» et celui des bus encore «perturbé» mais «en amélioration».

La direction de la SNCF a annoncé que la moitié des TGV circuleront vendredi. Le trafic de la compagnie ferroviaire affichera donc une légère amélioration mais restera «très perturbé».

Un Transilien sur quatre en moyenne roulera tandis que la SNCF prévoit aussi de faire circuler quatre TER sur dix, en partie par autocars.

Enfin, un Intercités sur quatre devrait prendre le départ pour la 16e journée de grève.

La SNCF va supprimer 59% des TGV et Intercités prévus les 23 et 24 décembre, et 48% des voyageurs ayant réservé devront en conséquence échanger leur billet, a-t-elle indiqué jeudi.

En revanche, 52% des 400.000 clients ayant réservé sur ces deux dates auront un train garanti, mais quelques-uns avec un horaire modifié, a ajouté la compagnie dans un communiqué.

13h34

Une nouvelle baisse du taux de grévistes à la SNCF a été constatée jeudi (11,7%). Reste que 60,5% des conducteurs sont en grève...

Sur Twitter, la RATP affirme à plusieurs utilisateurs qu'un «site de dédommagement» va être mis en place à destination des abonnés des transports franciliens. La présidente de la région Valérie Pécresse l'avait appelé de ses vœux ce matin. La date de sa mise en place reste incertaine : le compte Twitter explique que le site sera mis en ligne «à l'issue du mouvement social». «La clientèle sera alertée au moment venu», assure l'entreprise.

11H28

La SNCF a indiqué qu'elle ne pourrait afficher jeudi que les TGV et Intercités circulant les 23 et 24 décembre, et non du 24 au 26 comme indiqué précédemment. La compagnie, qui a annoncé mardi un plan de transport avec des «trains garantis» jusqu'au dimanche 22 décembre inclus, devait faire de même jeudi pour la période du 23 au 26.

Les trains circulant les 25 et 26 décembre seront annoncés vendredi, a précisé un porte-parole. La SNCF tente en période de grève de mettre sur pied des programmes de circulation de "trains garantis», bâtis en fonction d'«hypothèses» de disponibilité du personnel, avait expliqué mardi la directrice générale de SNCF Voyages, Rachel Picard.

Pour le week-end de départ en vacances de Noël jusqu'au dimanche 22, elle avait assuré que la compagnie aurait la capacité de transporter tous les passagers ayant déjà réservé un billet de TGV ou d'Intercités. Dans la pratique, seuls 67% des voyageurs ont eu leur train confirmé ou changé d'horaire. Les 32% restants doivent échanger leurs billets eux-mêmes, tâche souvent fastidieuse, voire impossible, selon de nombreux témoignages reçus à l'AFP.

Le Medef n'était pas demandeur de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, a souligné jeudi son président Geoffroy Roux de Bézieux, ajoutant qu'il fallait désormais la mettre en oeuvre de manière «équilibrée». «Le paradoxe c'est qu'on était pas du tout demandeur de cette réforme. La retraite à point, c'est une vieille idée de la CFDT», et «c'était dans le programme du président de la République», a-t-il déclaré.

09H22

Après les avoir tous reçus individuellement hier, Edouard Philippe retrouve tous les leaders syndicaux et patronaux pour une réunion «multilatérale» à 15h30. «On est très très loin d'être d'accord», a lancé hier le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a demandé jeudi le remboursement intégral de l'ensemble des voyageurs qui empruntent les transports de la région sur toute la durée de la grève contre la réforme des retraites qui dure depuis maintenant deux semaines. «Je demande à la RATP et à la SNCF de rembourser les voyageurs intégralement pour tous les jours de grève», a-t-elle dit sur RTL au 15e jour de grève dans les transports, en évaluant à «environ 100 millions d'euros» le coût pour deux semaines de perturbations.

A Rennes, plusieurs dizaines de lignes de bus sont interrompues ce matin. Des manifestants bloquent un dépôt, rapporte le site du réseau de transports rennais.

07H20

A 7h20, le site Sytadin fait état de 262 km de bouchons recensés en Ile-de-France.

Mercredi 18 décembre

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a plaidé en meeting à Paris pour une réforme des retraites alternative à celle du gouvernement, basée sur l'investissement étatique et l'augmentation des salaires pour «améliorer la condition des gens». Il a notamment fixé l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans - «c'est le bon âge» - avec 40 annuités de cotisations.

19h29

CCI France, l'organisation nationale des chambres de commerce et d'industrie, appelle à une pause dans la grève des transports pour les fêtes de fin d'année. «Les grèves actuelles dans les transports ont un impact négatif sur tous les secteurs de l'économie de notre pays», affirme CCI France dans un communiqué, au 14e jour d'une grève qui met la plupart des trains et des métros parisiens à l'arrêt.

19h21

La CGT Energie des Pyrénées-Orientales a annoncé mercredi avoir désactivé des milliers de compteurs nouvelle génération Linky qui limitaient l'approvisionnement en électricité de ménages ayant des retards de paiement, dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites.

19h00

«On est très, très loin d'un accord», a souligné Laurent Berger, leader de la CFDT, à la sortie de la réunion à Matignon.

Réforme des retraites : selon Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, l'âge d'équilibre est «une mesure aveugle»

17h16

Le trafic à la SNCF et à la RATP pour le jeudi 19 décembre sera de nouveau très pertubé. Les prévisions font toutefois état d'une légère amélioration.

[Mouvement Social] Le trafic sera très perturbé jeudi 19 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP avec une amélioration par rapport aux jours précédents.

CIRCULATION DES TRAINS le 19 décembre



CIRCULATION DES TRAINS le 19 décembre

Le trafic reprend également partiellement sur les lignes 10 et 2, jusqu'à 19h30.

[Mouvement social] Le trafic reprend sur votre #Ligne10 avec 1 train sur 4 jusqu'à 19h30. Les stations La Motte-Picquet Grenelle, Sèvres-Babylone, Jussieu et Duroc ne seront pas desservies. #RATP

[info trafic] La #ligne2 va circuler exceptionnellement ce jour de 16h30 à 19h30 entre Anvers et Porte Dauphine. Les stations Pigalle, Place Clichy ne sont pas desservies. 1 rame sur 4. #RATP

Fermée depuis le début du mouvement de grève, la ligne 13 est «exceptionnellement ouverte ce mercredi entre 16h30 et 19h30, sur la portion Champs Elysées Clemenceau-Gabriel Péri.

[info trafic] La #ligne13 circule exceptionnellement ce jour entre Champs Elysées Clemenceau et Gabriel Péri de 16h30 à 19h30. Il faut compter sur 1 rame sur 4. Les stations Miromesnil et La Fourche ne seront pas desservies. #RATP.

Les chauffeurs d'autocars, mais pas ceux de bus scolaires ou de transports en commun urbains, pourront «temporairement» rouler plus longtemps jusqu'au 24 décembre inclus, afin de contourner les perturbations liées au mouvement social national contre les retraites, selon un arrêté publié mercredi au journal officiel. Entre les 18 et 24 décembre, la durée maximale de conduite des chauffeurs de transport routier de voyageurs sera allongée dans la limite de deux heures par jour et dans celle de six heures par semaine.

14h12

Marine Le Pen a dénoncé mercredi une "manoeuvre" de l'exécutif après que le président Emmanuel Macron s'est dit "disposé à améliorer" la réforme des retraites notamment "autour de l'âge pivot", un geste qu'elle a qualifié de "vraie fausse reculade". "Dès que j'ai entendu parler de l'âge pivot (...) j'ai pensé à une manoeuvre. C'est une vieille technique de négociation, notamment quand il s'agit de négocier des fusions-acquisitions dans les sociétés. C'est-à-dire qu'on avance quelque chose qui est inadmissible pour se donner la possibilité de la retirer et laisser passer tout le reste qui est tout autant inadmissible mais dont on aura moins parlé", a fait valoir la présidente du Rassemblement national, qui demande le retrait de la réforme.

La mobilisation contre la réforme des retraites était en baisse mercredi matin à la SNCF, où 13,6% des cheminots étaient en grève (après 32,8% mardi), et 65,6% des conducteurs (75,8% mardi), a annoncé la direction.

Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, 43,8% des contrôleurs et 22,7% des aiguilleurs étaient en grève (contre respectivement 59,2% et 34% mardi), au 14e jour du mouvement. Au matin du premier jour de cette grève illimitée, le 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6%) avait cessé le travail (85,7% des conducteurs, 73,3% des contrôleurs, 57% des aiguilleurs), d'après la direction.

11H38

Le président Emmanuel Macron est «disposé à améliorer» le projet de réforme des retraites, et envisage notamment «une amélioration possible autour de l'âge pivot» de départ à la retraite, a indiqué son entourage mercredi matin, avant de nouvelles concertations à Matignon avec les partenaires sociaux.

Le chef de l'Etat «n'abandonnera pas le projet, ne le dénaturera pas non plus, même s'il est disposé à l'améliorer, par le truchement des discussions avec les syndicats et au sein des établissements clé que sont la SNCF et la RATP», a expliqué l'Elysée, pour qui «c'est dans l'ordre des choses qu'il y ait des avancées d'ici la fin de la semaine». Le président s'est fixé pour «objectif d'obtenir une pause» de la mobilisation «pendant les fêtes» de fin d'année, assure-t-on.

10H49

Le Premier ministre, Edouard Philippe, va recevoir les syndicats cette après-midi, une cinquantaine de minutes chacun.

14h : Laurent Escure, président de l’Unsa

14h50 : Philippe Martinez de la CGT

15h40 : Cyril Chabanier, de la CFTC

16h30 : Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef

17h20 : Laurent Berger, de la CFDT

18h10 : François Asselin, de la CPME

19h : Alain Griset, président de l’Union des entreprises de proximité U2P

19h50 : Yves Veyrier de Force ouvrière

20h40 : François Hommeril, président de la CFE-CGC

Laurent Pietraszewski ne s’est exprimé que quelques minutes lors de cette passation de pouvoir. Il a assuré s’inscrire dans la «continuité» de son prédécesseur, dont il a salué «l’humanité, l’empathie et la détermination».

09H36

Laurent Pietraszewski va conserver l’équipe actuelle de collaborateurs du haut-commissariat.

09h25

Jean-Paul Delevoye s’est adressé à son successeur, Laurent Pietraszewski, qui a fait partie des «ambassadeurs» de la réforme au sein des députés LREM, et qui a participé à «plus de 200 réunions sur le terrain» : «Tu maîtrises le dossier, et tu connais aussi la réaction des citoyens sur le terrain».

09H20

Jean-Paul Delevoye, qui a démissionné après des révélations sur ses activités parallèles et ses mandats non déclarés, va passer la main à Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord, au ministère de la Santé.

09H15

La ministre de la Transition écologique a également condamné «très fermement» les coupures d'électricité revendiquées par des grévistes de la CGT. «J'ai demandé aux dirigeants de RTE et d'Enedis de déposer plainte systématiquement», indique-t-elle

08H50

La ministre de la transition écologique, Elisabeth Borne, a assuré mercredi sur France Inter qu'il y aurait 850.000 places de train afin que les familles puissent se retrouver à Noël, soit autant que de billets vendus. «La SNCF s'est vraiment démenée pour permettre à chacun de partir. Je voudrais leur rendre hommage. Il y a 850.000 billets qui ont été vendus, il y aura 850.000 places», a-t-elle assuré, en soulignant qu'il y a trois possibilités : soit de monter dans le train sur lequel on a réservé, soit d'être transféré sur un autre train, soit d'échanger son billet, cela «sans aucun frais du tout».

«La SNCF est sur le pont pour permettre à tous ceux qui ont pris un billet de pouvoir circuler. Je voudrais leur rendre hommage. L'objectif est que tous ceux qui ont pris un billet puissent avoir une solution, je ne dis pas que sera idéal», a ajouté la ministre.

Il y a désormais 320 km de bouchons cumulés en Ile-de-France, d'après les données recensées par Sytadin.

07H07

Le site Sytadin recense actuellement 284 km de bouchons cumulés en Ile-de-France.

Mardi 17 décembre

Les syndicats à l'origine de la mobilisation contre la réforme des retraites ont décidé mardi soir la poursuite du mouvement par des «actions locales le 19 et jusque fin décembre» et l'absence de trêve «jusqu'au retrait» du projet du gouvernement, selon leur communiqué commun lu à l'issue d'une intersyndicale.

«Sans réponse du gouvernement dans les heures qui viennent», les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires «décideront des suites nécessaires au-delà du mois de décembre», selon le texte, qui ne prévoit pas en revanche à ce stade de nouvelle journée d'action nationale.

22h12

La CGT a revendiqué mardi 17 décembre auprès de l'AFP des coupures d'électricité volontaires, «liées à la grève» contre la réforme des retraites, qui ont brièvement privé de courant, selon le gestionnaire du réseau RTE, des dizaines de milliers de foyers en Gironde, à Lyon, Nantes ou Orléans.

Réforme des retraites : la CGT revendique des coupures d'électricité à travers la France

Des coupures de courants «malveillantes» ont eu lieu ce mardi après-midi dans les IIIe et XIe arrondissements de Paris en marge de la manifestation contre le projet de reforme des retraites du gouvernement, et 2.000 foyers étaient toujours privés d'électricité en début de soirée, a déploré Enedis.

19h48

Des centaines de milliers de personnes ont manifesté mardi dans toute la France contre la réforme des retraites, à l'appel pour la première fois de l'ensemble des syndicats, d'ores et déjà invités à Matignon mercredi pour des discussions afin de trouver le chemin d'une sortie de crise avant Noël. La CGT a annoncé dans un tweet un total de 1,8 million de manifestants dans tout le pays, soit plus que le 5 décembre où elle en avait dénombré 1,5 million. A l'inverse, selon le ministère de l'Intérieur, la mobilisation était moins forte avec 615.000 personnes dans les rues, contre 806.000 le 5 décembre.

18h23

72.500 personnes ont défilé à Paris lors de la manifestation contre la réforme des retraites, selon le comptage du cabinet Occurrence.

17h09

Le trafic RATP sera également de nouveau «très perturbé» avec toujours 8 lignes totalement fermées.

[Mouvement Social] Le trafic sera très perturbé mercredi 18 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP.

Le trafic SNCF sera de nouveau «fortement perturbé» mercredi, au 14e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, a annoncé mardi la direction, qui prévoit de faire circuler un TGV sur trois «en moyenne».

Les prévisions pour mercredi sont globalement en légère amélioration par rapport à mardi. En région parisienne, il y aura mercredi un Transilien (RER SNCF, trains de banlieue) sur quatre en circulation. En province, quatre liaisons TER sur dix seront assurées, «en partie» par autocars. Il est prévu un train Intercités sur six. Le trafic international est annoncé «perturbé».

Grève nationale interprofessionnelle: la circulation ferroviaire est toujours fortement perturbée le mercredi 18 décembre 2019.



@SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements.





Communiqué de Presse :

Communiqué de Presse :

350.000 manifestants ont défilé à Paris, selon la CGT.

15h38

La SNCF assure qu'elle pourra transporter ce week-end tous les passagers ayant un billet.

Quelque 53% des passagers auront leur train confirmé, 15% seront replacés dans un train partant le même jour, et les 32% restants devront échanger eux-mêmes leur billet pour une réservation le même jour et vers la même destination, a détaillé Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF.

Rachel Picard, directrice générale Voyages SNCF, présente les mesures mises en place pour optimiser le trafic des trains ce week-end : «on assure quasiment tous les Ouigo».

15h14

Le gouvernement affirme sa «détermination totale» à mener la réforme des retraites.

La CGT de RTE a revendiqué mardi auprès de l'AFP des coupures d'électricité volontaires en Gironde et à «liées à la grève» contre la réforme des retraites, et menace le gouvernement de «coupures plus massives».

Ces coupures d'électricité «en Gironde et à Lyon sont bien liées à la grève» et s'inscrivent dans «la bagarre» contre le projet du gouvernement qui doit «prendre ça comme un premier avertissement» car «il s'expose à des coupures plus massives», a déclaré Francis Casanova, délégué syndical central CGT chez RTE, gestionnaire du réseau électrique haute tension. Selon RTE, près de 50.000 foyers ont été privés de courant en Gironde dans la nuit de lundi à mardi, puis 40.000 foyers à Lyon mardi matin.

12H33

La mobilisation contre la réforme des retraites était en forte hausse mardi matin à la SNCF, où un tiers des cheminots (32,8%) étaient grévistes (après 11,2% lundi), et 75,8% des conducteurs (61% lundi), a annoncé la direction.

Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, 59,2% des contrôleurs et 34% des aiguilleurs étaient en grève (contre respectivement 41% et 17,3% lundi), au 13e jour consécutif du mouvement. En progression, ces taux sont néanmoins inférieurs à ceux enregistrés au matin du premier jour de cette grève illimitée, le 5 décembre, quand plus d'un cheminot sur deux (55,6%) avait cessé le travail (85,7% des conducteurs, 73,3% des contrôleurs, 57% des aiguilleurs), d'après la direction.

12H24

Didier Lellement, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, a décidé de reconduire, pour la journée du mercredi 18 décembre 2019, l'autorisation de passage des véhicules circulant en covoiturage à trois personnes ou plus sur les voies réservées et dédiées des autoroutes A1, A6a, A10 et A12 en vigueur depuis le lundi 9 décembre 5 heures.

11H54

La nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation contre la réforme des retraites se traduit mardi par un taux de grévistes de 25,05% dans le primaire et de 23,32% dans le secondaire (collèges et lycées) selon le ministère, et de respectivement 50% et 60% d'après les syndicats.

Le mouvement est plus fort en Ile-de-France et notamment à Paris, où le ministre, Jean-Michel Blanquer, disait s'attendre mardi matin à 58% de grévistes dans les écoles. «A trois jours des vacances de Noël, c'est une très forte mobilisation qui traduit le niveau d'exaspération des enseignants», a déclaré à l'AFP Régis Metzger, co-secrétaire général du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire.

11H42

Nancy, Rouen, Nantes, Avignon, Marseille... Les cortèges contre la réforme des retraites défilent en région.

11H35

Entre 2.500 personnes selon la police et 4.500 selon la CGT ont manifesté mardi sur le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), certains bloquant partiellement la zone d'expédition des produits frais ou coupant l'électricité, pour protester contre la réforme des retraites, a constaté l'AFP. Dès 8h, plusieurs dizaines de manifestants avaient installé des barrages filtrants autour de la «gare de marées» du quartier industriel de Capécure, zone de débarquement des produits frais sur le port, à l'aide notamment de palettes et de pneus, perturbant la cargaison des poids lourds à destination notamment de la grande distribution ou du marché de Rungis.

11H26

Jean-Paul Delevoye n'a pas informé le gouvernement de son activité rémunérée, selon l'entourage du Premier ministre.

10H52

La France est «retombée» avec le mouvement de grèves contre la réforme des retraites «dans la préhistoire des relations sociales», preuve que «notre démocratie sociale est malade, nous devons la soigner», a regretté mardi Gilles Le Gendre, patron des députés LREM, en considérant que les négociations autour de la réforme des retraites pouvaient permettre de la «guérir».

09H14

La tour Eiffel est fermée au public ce mardi 17 décembre 2019, en raison du mouvement social national. Une partie du personnel de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) a annoncé qu’elle prendrait part à cette seconde journée d’action interprofessionnelle.

En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.





En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.

Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.

La Tour restera fermée toute la journée, la part des effectifs présents sur place ne permettant pas d’accueillir les visiteurs dans des conditions de sécurité et d’accueil optimales. Le parvis reste néanmoins accessible librement et gratuitement.

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré mardi que le gouvernement était défavorable à la hausse des cotisations suggérée par le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, dans le cadre de la réforme des retraites. «Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations? Nous ne sommes pas favorables à ça», a affirmé le ministre. «Une augmentation de cotisations, c'est moins de pouvoir d'achat pour les salariés et plus de charges pour les patrons, ça tuerait l'économie», a-t-il ajouté.

08H44

Le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Djebbari, présent au siège de la SNCF, se veut rassurant devant les caméras au sujet des trains pour le week-end prochain.

«L'objectif est bien d'avoir le maximum de trains disponibles et de pouvoir permettre à plus de 50% des Français qui souhaitent se déplacer de le faire. (...) L'ensemble des Français qui ont un billet auront un train garanti. La SNCF a régulé les réservations de manière à s'assurer que les gens qui réservent un billet puissent monter dans les trains.»

A 7h10, Sytadin recense 286 km de bouchons.

Comme redouté, le trafic est déjà chargé sur les routes d'Ile-de-France, où le service Sytadin recense 229 km de bouchons, peu avant 6h30.

Lundi 16 décembre

Une dizaine de députés de l'aile gauche de LREM ont rencontré le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger lundi soir pour «renouer le dialogue» de façon «informelle» sur la réforme des retraites, a déclaré à l'AFP un participant, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation.

20h45

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a estimé ce lundi dans une lettre ouverte à ses adhérents qu'«il est temps de mettre un terme aux blocages» après plus de 10 jours de grève contre la réforme des retraites. «L'esprit de responsabilité de chacun doit l'emporter pour renouer le dialogue et rétablir une activité normale dès cette semaine», selon cette lettre co-signée par le vice-président de l'organisation Patrick Martin.

19h34

La Seine Musicale, pôle culturel sur l'île Seguin près de Paris, propose des navettes fluviales payantes à partir de mercredi aux spectateurs qui auraient des difficultés de transport en raison de la grève.

19h14

La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a affirmé que la réforme des retraites portée par le gouvernement demeurait après la démission du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, et qu'elle ne serait pas retirée. «Cette réforme ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye, elle sera toujours défendue par le gouvernement», a assuré Mme Nidaye à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, en répétant qu'un nouveau ministre serait nommé dans «les meilleurs délais», sans toutefois préciser de date.

18h36

La préfecture de police de Paris reconduit la mesure permettant le «passage des véhicules circulant en covoiturage sur les voies réservées et dédiées des autoroutes A1, A6a, A10 et A12 pour la journée du mardi 17 décembre».

#Circulation | Le préfet de Police reconduit les mesures autorisant la circulation des véhicules en covoiturage dans les voies réservées et dédiées aux bus et taxis sur l'A1, A6a, A10 et A12, à compter du mardi 17 décembre 5h.

Le Premier ministre a invité les organisations syndicales et patronales représentatives pour des réunions bilatérales de travail sur la réforme des retraites mercredi à partir de 14h30.

Jeudi, «il les réunira toutes ensemble lors d'une multilatérale» à 16h. Il recevra ensuite «en fin d'après-midi les dirigeants des entreprises publiques de transport pour faire le point sur le résultat des discussions engagées à la SNCF et à la RATP», a précisé Matignon.

17h03

A la RATP, le trafic sera également très perturbé mardi avec 8 lignes de métro totalement fermées.

[Mouvement Social] Le trafic sera très perturbé mardi 17 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP.

Les représentants du secteur des transports et de la logistique, en grève lundi, ont fait part de leur profonde déception à l'issue de plus de deux heures de réunion avec les fédérations d'employeurs au siège de la FNTR à Paris.

16h30

Le trafic SNCF sera encore «très perburbé» mardi avec 1 TGV sur 4 et 1 Transilien sur 5.

Grève nationale interprofessionnelle: la circulation ferroviaire est toujours fortement perturbée le mardi 17 décembre 2019.



@SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements.





Communiqué de Presse :

Communiqué de Presse :

Les compagnies aériennes appelées à réduire de 20% leurs vols au départ et à l'arrivée d'Orly mardi 17 décembre, annonce la DGAC (Direction générale de l'aviation civile).

14H32

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a salué «le sens du collectif» et «le grand esprit de responsabilité» du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, qui a démissionné pour «ne pas handicaper l’action du gouvernement» en plein conflit sur la réforme des retraites.

«Par sa démission, Jean-Paul Delevoye témoigne d’un sens du collectif que nous saluons», a souligné dans une réaction à l'AFP Mme Ndiaye, ajoutant que «la mission qu'il servait et la réforme qu'il portait étaient pour lui plus importantes que les personnes».

«C'est avec un grand esprit de responsabilité qu'il a ainsi décidé de ne pas handicaper l'action du gouvernement en demeurant à son poste», a insisté la porte-parole du gouvernement à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme.

Le remerciant «pour l’ensemble du travail accompli depuis le début de la mandature», Mme Ndiaye a également loué son «esprit de dialogue» et «son esprit constructif», témoignant selon elle «d'une volonté sans faille de mener à bien et dans l'échange une réforme majeure pour le pays».

Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, qui a démissionné, est un «homme de dialogue» qui connaissait parfaitement ses dossiers et les portait avec «conviction», ont salué plusieurs responsables syndicaux, pourtant vent debout contre le projet de réforme.

«Ca doit être difficile pour lui. C'est un homme de dialogue. Il portait avec une conviction qu'on ne peut pas lui reprocher le projet du gouvernement», a réagi le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Yves Veyrier. «J'aime bien M. Delevoye (en tant que) personne, mais ce n'est pas le sujet», a-t-il ajouté.

13h38

Plusieurs personnalités politiques ont réagi à la démission de Jean-Paul Delevoye sur Twitter.

Gilles Le Gendre, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale a tweeté : «Les députés LaREM expriment @delevoye tristesse et respect après la décision courageuse qu'il vient de prendre de démissionner du gouvernement. Rien ni personne ne lui enlèvera d'avoir imaginé et conçu la réforme la plus juste et la plus protectrice en France depuis 1945.»

Les députés @LaREM_AN expriment @delevoye tristesse et respect après la décision courageuse qu'il vient de prendre de démissionner du @gouvernementFR.



Rien ni personne ne lui enlèvera d'avoir imaginé et conçu la réforme la plus juste et la plus protectrice en France depuis 1945. — Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) December 16, 2019

Marine Le Pen, a elle aussi, réagi sur le réseau social. «La position de Delevoye, fragilisée par les mensonges à répétition et les potentiels conflits d’intérêt, était intenable. Les Français doivent garder à l’esprit que toute la macronie a défendu un homme fautif en contradiction avec notre Constitution !»

La SNCF devait publier lundi à 17h ses prévisions détaillées pour mardi. Elle assurait en moyenne un train sur quatre sur le réseau Transilien lundi.

13H07

La SNCF a appelé lundi les Franciliens à éviter particulièrement les trains de banlieue mardi, au treizième jour de la grève des transports, l'affluence attendue pouvant rendre les gares dangereuses.

«Afin de préserver la sécurité de tous, je recommande aux clients de Transilien de ne pas venir en gare et d'utiliser d'autres moyens de transport, notamment le covoiturage. Cette recommandation concerne particulièrement la journée de mardi pendant laquelle le trafic sera plus réduit qu'aujourd'hui (lundi) du fait de l'appel intersyndical à manifester», a exposé à l'AFP le directeur général de SNCF Transilien, Alain Krakovitch.

«Mardi sera sans aucun doute très dur», a insisté le patron des trains de banlieue franciliens. «Nous aurons demain 70 à 80% de trains en moins, alors que nous transportons sans doute 3 millions de personnes, sur les 3,5 millions habituels.»

«Je sais que cela fait douze jours que nous conseillons aux Franciliens de ne pas se déplacer, que le message est dur à entendre au bout de douze jours... Je suis conscient que peu de personnes peuvent télétravailler dix jours, onze jours, ou prendre des congés, ou reporter leurs rendez-vous médicaux, etc.», a-t-il reconnu.

«Je sais comme c'est difficile, mais c'est mon devoir d'alerter», a souligné M. Krakovitch, évoquant des risques très élevés de cohue malgré les efforts des agents pour canaliser les voyageurs.

13H05

Jean-Luc Mélenchon a rapidement réagi à la démission de Jean-Paul Delevoye sur Twitter. «Delevoye a démissionné. Son projet doit s'en aller aussi. On veut un joyeux Noël», a-t-il écrit.

#Delevoye a démissionné. Son projet doit s'en aller aussi. On veut un joyeux Noël.

Plongé dans une tempête politique, après les révélations à la chaîne sur ses activités non déclarées, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission ce lundi au président de la République, qui l'a acceptée «avec regret».

11H58

Le taux de grévistes est tombé à 11,2% lundi matin à la SNCF, a annoncé la direction, en précisant que 61% des conducteurs et 41% des contrôleurs étaient en grève, au douzième jour consécutif du mouvement contre la réforme des retraites.

Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, 17,3% des aiguilleurs étaient en grève, selon la direction. Tous ces taux sont en baisse par rapport à vendredi (la SNCF ne publie pas de chiffres pendant le weekend). Au matin du premier jour de cette grève illimitée, le 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6%) était gréviste (85,7% des conducteurs, 73,3% des contrôleurs, 57% des aiguilleurs), d'après un comptage de la direction.

Paris 1, Nanterre, Lille ou Rennes 2 : plusieurs universités ont décidé d'annuler ou de reporter les examens de fin d'année en raison des difficultés de transports liées à la mobilisation contre la réforme des retraites auxquelles sont confrontées de nombreux étudiants.

«Plusieurs établissements ont décidé de repousser ou réorganiser les épreuves» qui étaient prévues au mois de décembre, a indiqué à l'AFP Christine Gangloff-Ziegler, vice-présidente de la Conférence des présidents d'université (CPU).

11H29

Fabien Roussel (PCF), Olivier Faure (PS), Raphaël Glucksmann (Place publique) et d'autres responsables de gauche sont venus à la gare de Lyon, dans le centre de Paris lundi apporter leur soutien à des grévistes de la SNCF, de la RATP et des hôpitaux, demandant le retrait de la réforme des retraites du gouvernement.

Ce déplacement, organisé sur proposition de Fabien Roussel, s'inscrit dans la relative union sacrée de la gauche contre le projet du gouvernement, après un meeting commun historique réunissant de Lutte ouvrière au Parti socialiste à Saint-Denis mercredi dernier, à l'initiative du PCF. Aucun responsable de La France insoumise n'a cependant fait le déplacement lundi.

Blocages, barrages filtrants, opérations escargot... Les salariés du transport routier et logistique sont appelés à la grève lundi par quatre syndicats de leur branche pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaires, compliquant davantage la situation sur les routes en plein conflit social sur les retraites. «Les blocages se sont mis en place à partir de 4H00 du matin, à Lille, Vannes, Toulouse, Lyon (le marché MIN), Nancy (zone industrielle de Ludres) etc.», a précisé à l'AFP Charles Morit, de la CFDT routiers, premier syndicat de la branche, à l'origine du mouvement et rejointe par FO (3e), la CFTC (4e) et la CGC (5e). «Les voitures particulières ne sont pas concernées» par les barrages filtrants, a-t-il ajouté.

09H27

Le secrétaire général de Force Ouvrière (FO) Yves Veyrier était l'invité de Gérard Leclerc dans la Matinale du 16 décembre. Le syndicaliste a appelé tous les Français à manifester ce mardi, y compris les salariés du privé qui pâtiront aussi de la réforme des retraites du gouvernement en cas d'adoption. «Le mardi 17 décembre, il faut que nous soyons très nombreux dans la grève et à manifester pour que le gouvernement comprenne très vite», a-t-il notamment espéré.

08H58

«Oui, il faut une trêve à Noël», a redit le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger sur Franceinfo.

08H39

Plus de 600 kilomètres de bouchons ont été enregistrés lundi autour de 08H30 sur les routes d'Ile-de-France, en raison de la grève dans les transports en commun liée à la mobilisation contre la réforme des retraites, selon le site d'information routière Sytadin. Peu après 08H30, ce site dépendant de la Direction des routes Île-de-France (DiRIF) recensait 608 kilomètres d'embouteillages sur les routes franciliennes, une situation aggravée par la pluie. La moyenne habituelle à cette heure est entre 200 et 350 km.

572 km de bouchons ont été enregistrés à 8h15 en Ile-de-France, selon les données de Sytadin.

08H05

569 km de bouchons ont été enregistrés à 8h en Ile-de-France, selon les données de Sytadin.

A Rouen, le plus important dépôt de bus de l'agglomération est bloqué ce matin. Une centaine de militants CGT est sur place, et «les bus ne sortent pas», assure l'un d'eux à France Bleu Normandie. Le trafic devrait être affecté jusqu'en début de matinée, affirme la radio.

Dimanche 15 décembre

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a déclaré dimanche que la République ne pouvait «pas subir de chantage», après l'appel du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, à retirer le projet de réforme des retraites pour faire cesser la grève avant Noël. «La République ne peut pas subir de chantage. Aujourd'hui, ceux qui font grève ou en tout cas ceux qui empêcheraient les trains de rouler ou les avions de décoller ce n'est pas le gouvernement», a réagi M. Darmanin, sur BFMTV.

18h43

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a assuré dimanche sur BFM TV qu'un arrêt de la grève des transports avant Noël était possible «si le gouvernement retire son projet» de réforme des retraites, «sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi».

Rappelant que «les syndiqués de la CGT font aussi Noël avec leurs enfants, avec leurs familles», il a estimé qu'il n'y avait «pas ceux qui veulent pourrir les fêtes des uns contre les autres». «C'est un sujet grave, et je pense que le gouvernement ne peut pas toujours renvoyer la responsabilité à ceux qui réagissent parce qu'ils considèrent que le projet est mauvais», a encore déclaré le responsable syndical.

17h04

Lundi 16 décembre, le trafic RATP restera «très perturbé» avec 8 lignes de métro fermées.

[Mouvement Social] Le trafic sera très perturbé lundi 16 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP.

Dans un communiqué, la Préfecture de police a confirmé «la reconduction de la mesure d'autorisation de passage des véhicules circulant en covoiturage sur les voies réservées et dédiées des autoroutes A1, A6a, A10 et A12 pour la journée du lundi 16 décembre 2019», en vigueur depuis le lundi 9 décembre.

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a estimé dimanche que l'âge pivot à 64 ans pour la retraite n'était pas un «totem» de la réforme soulignant que «tout se discutait».

En dévoilant son projet de réforme des retraites mercredi, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le gouvernement souhaitait reculer l'âge de départ à la retraite, avec un âge pivot fixé à 64 ans à partir de 2027, afin d'équilibrer financièrement le système. Une «ligne rouge» pour les syndicats, y compris la CFDT, qui rejettent en bloc cette idée.

«L'âge pivot n'est pas le totem de la réforme. Le fondamental de la réforme c'est la retraite à points et le fait d'arriver à plus d'égalité plus de justice entre tous les Français», a expliqué sur RTL le ministre de l'Education.

«La question de l'âge pivot est un des moyens, un chemin que propose le gouvernement» mais «tout se discute» et «la porte est ouverte», a-t-il ajouté.

#MarineLePen sur la réforme des #retraites : «Au delà, de la retraite à 60 ans, nous souhaitons maintenir les 40 ans de cotisation pour une retraite pleine».

09h31

Le préfet de police de Paris a pris un arrêté obligeant le mardi 17 décembre, les responsables des commerces, débits de boissons et restaurants, installés sur le parcours du cortège intersyndical à fermer leurs établissements le temps de la manifestation.

Cet arrêté prévoit aussi l'interdiction de stationnement des véhicules, ce mardi, de 00h00 à 20h00 sur l'itinéraire emprunté par le défilé.

Les participants à la manifestation se rendront de la place de la République à la place de la Nation et emprunteront le boulevard du Temple, boulevard des filles du Calvaire, boulevard Beaumarchais, place de la Bastille, rue de Lyon, avenue Daumesnil, boulevard Diderot.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a assuré dimanche 15 décembre, dans une interview au JDD, être soucieux qu'il n'y ait «pas de blocage des transports pour Noël». «Ne faisons pas payer l'addition aux usagers. Il serait insupportable qu'ils ne puissent vivre cette période des fêtes avec leurs proches. Il faut sortir de l'impasse. Mais stigmatiser les régimes spéciaux est la pire des bêtises», a-t-il ajouté.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

00h01

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, qui a appelé à la mobilisation mardi prochain contre le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement, estime dimanche qu'il faut en «retirer l'âge d'équilibre», mesure d'allongement de la durée de cotisation.



«C'est très simple : pour que la CFDT porte un autre regard sur ce projet de loi, le gouvernement doit accepter de retirer l'âge d'équilibre. Un point, c'est tout», déclare M. Berger au Journal du dimanche, soucieux qu'il n'y ait «pas de blocage des transports pour Noël».

Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, fragilisé par des soupçons de conflits d'intérêts après des oublis dans sa déclaration d'intérêts, a rectifié ce document en déclarant 13 mandats, dont 11 bénévoles, soit dix de plus que dans la version initiale, selon le journal Le Monde.

18h17

«Que chacun prenne ses responsabilités»: le Premier ministre Édouard Philippe a prévenu les grévistes opposés à la réforme des retraites que les Français risquent de ne pas «accepter» d'être «privés» des fêtes de Noël, dans un entretien au Parisien dimanche. «Je vois bien que tout le monde voit arriver Noël avec inquiétudes. Noël, c'est un moment important. Mais il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment», a déclaré le chef du gouvernement, après dix jours d'un mouvement perturbant fortement les transports.

18h12

Pour les Franciliens, le trafic RATP restera «très réduit» dimanche avec seules les lignes 1, 14 et Orlyval en fonctionnement, 60% des bus en circulation, aucun RER A et un RER B sur trois en moyenne, selon la RATP.

[Mouvement Social] Le trafic sera très perturbé dimanche 15 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP.

Le Premier ministre Édouard Philippe juge que «la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale», après les mises en cause du haut-commissaire aux retraites sur ses activités parallèles, selon une déclaration publiée sur le site du Parisien samedi. Le «Monsieur retraites» du gouvernement a reconnu avoir omis de déclarer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui scrute patrimoine et activités des membres du gouvernement, sa fonction d'administrateur bénévole dans un institut de formation de l'assurance, l'Ifpass. D'autres oublis sont apparus depuis: il siège bénévolement depuis 2016 au conseil d'administration de la Fondation SNCF, et préside l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France. M. Delevoye a aussi cumulé sa fonction gouvernementale avec celle, rémunérée, de président d'un think tank du monde de l'éducation, Parallaxe - cumul qu'il avait déclaré mais qui, a-t-il appris depuis, n'était pas autorisé.

Selon le chef du gouvernement, «il s'en est expliqué. Quand il a eu la certitude que quelque chose dans sa déclaration n'allait pas, il a à la fois démissionné des mandats pour lesquels il n'était pas rémunéré, et s'est engagé à rembourser immédiatement les sommes en question». «Je pense que la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale», a-t-il ajouté.

15h34

Selon le témoignage d'un responsable de la SNCF qui s'est exprimé au micro de l'AFP sous couvert d'anonymat, les passagers qui ont réservé un billet de train pour les vacances de Noël sauront dès mardi si leur train circulera.

«Si [la grève] s'arrête le 17 on sauve Noël, si ça ne s'arrête pas le 17, on tue Noël», a-t-il déclaré.

Les policiers garderont leur régime dérogatoire de retraite, a confirmé samedi aux syndicats le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, dans un courrier que l'AFP a pu consulter. «Dès lors qu'ils occupent des fonctions régaliennes de protection de la population» et «compte tenu des dangers auxquels ils sont exposés», les policiers continueront à «bénéficier des dérogations à l'âge de départ à la retraite», a écrit le ministre. «Les policiers comme les gendarmes, sont confrontés à la dangerosité pas seulement au moment de l'action», selon Beauvau. «La fonction même de policier les exposent au risque», ajoute-t-on.

10h25

Alors que l'inquiétude pour les fêtes de fin d'année grandit, Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF affirme dans Le Parisien que «la moitié des voyageurs» auront un train à Noël.

07h00

Le Premier ministre Edouard Philippe a demandé à la SNCF de préparer un «plan de transport» détaillé pour les fêtes de Noël. Ce, afin de «permettre à chacun de savoir précisément et avec certitude quels trains seront maintenus à la circulation durant le week-end de départ en vacances de Noël».

Cette demande a été formulée lors d'une réunion de crise à Matignon avec le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, et la présidente de la RATP Catherine Guillouard.

Vendredi 13 décembre

Les deux étudiants de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ) interpellés jeudi en marge de la manifestation contre la réforme des retraites à Lille ont été remis en liberté vendredi, a indiqué le parquet. L'enquête préliminaire visant le premier des deux, Baptiste Hermant, interpellé en fin de manifestation «se poursuit», a précisé le parquet. Il avait été placé en garde à vue pour «violences sur personne dépositaire de l'autorité publique». Le second, Quentin Saison, «a fait l'objet d'un rappel à la loi». Il participait à un regroupement devant le commissariat pour réclamer la libération du premier et avait été interpellé pour «participation à un attroupement après sommation de dispersion». Les gardes à vue de ces deux étudiants ont été levées vendredi en fin de matinée, selon le parquet.

20H39

Edouard Philippe a assuré vendredi soir qu'il n'avait «absolument pas peur» de mener la réforme des retraites, ni «des réactions», malgré les manifestations et les grèves, lors d'un débat avec des enseignants dans un lycée près de Nancy.

«Je n'ai absolument pas d'angoisse, je n'ai absolument pas peur de cette réforme et des réactions. Je le dis très tranquillement», a lancé le Premier ministre, répondant à une enseignante qui estimait qu'il tenait cette réunion publique «car nous sommes dans la rue et vous avez peur».

19H11

Le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou a appelé vendredi les cheminots en grève contre la réforme des retraites à «faire une pause» pendant les fêtes, pour que les familles puissent se retrouver. «La période des fêtes est un important moment de retrouvailles pour les familles. Vendredi prochain (début des vacances de Noël, ndlr), un grand nombre de nos concitoyens voudront voyager pour retrouver leurs parents, leurs enfants, leurs amis. Comme tous les ans, ils seront des millions à vouloir prendre le train pour assurer leurs déplacements», a déclaré Jean-Pierre Farandou. «Les familles -y compris d'ailleurs celles des cheminots- comprendraient difficilement que nos trains ne roulent pas, alors qu'ils comptent sur nous pour voyager», a-t-il ajouté dans une vidéo envoyée aux cheminots et postée sur le réseau d'informations interne de la SNCF.

«C'est pourquoi je m'adresse à tous les cheminots et aux organisations syndicales pour nous retrouver ensemble au service des Français pendant cette période. Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause durant les fêtes», a-t-il déclaré, l'air grave. «J'ai su faire preuve de pragmatisme et d'écoute», a-t-il noté, faisant référence à sa décision de «faire une pause» dans les réorganisations lancées par son prédécesseur Guillaume Pepy. «Je vous propose d'en faire de même.» «Dans cette période si particulière, je suis persuadé que notre devoir de grande entreprise de service public est d'être au rendez-vous des attentes des Français», a-t-il souligné.

Le trafic RATP sera encore «très perturbé» samedi par la grève illimitée contre la réforme des retraites, avec neuf lignes de métro fermées, a annoncé vendredi la direction, qui prévient que le trafic sera même «extrêmement réduit» dimanche. Samedi et dimanche, les lignes de métro automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, comme la ligne Orlyval (navette pour l'aéroport d'Orly).

Samedi, le trafic sur les lignes de métro 3, 4, 7 et 9 sera assuré «partiellement de 13H00 à 18H00», tandis que la ligne 8 sera en partie ouverte de 09H30 à 18H00. Les RER A et B circuleront "uniquement» de midi à 18h. Côté bus, 60% du trafic sera assuré. Le service des tramways sera «quasi normal», a indiqué la RATP.

[Mouvement Social] Le trafic sera très perturbé samedi 14 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le trafic des #bus sera assuré à 60% et celui des #trams sera quasi-normal.

Le trafic SNCF sera encore «très perturbé» samedi et dimanche par la grève illimitée contre la réforme des retraites, a annoncé vendredi la direction, en prévenant déjà que le trafic restera également «fortement perturbé» lundi.

Samedi et dimanche, le groupe ferroviaire prévoit de faire circuler «en moyenne» un TGV sur quatre, un Transilien (RER SNCF et train de banlieue en région parisienne) sur six, tandis que trois liaisons TER sur dix seront assurées, «essentiellement» par autocars, selon un communiqué. Le trafic international sera «perturbé» tout le week-end. Côté Intercités, il est prévu un train sur cinq samedi, puis un train sur dix dimanche.

14h35

Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron s'est exprimé rapidement sur les retraites. Souhaitant que le gouvernement «poursuive son travail», le chef de l'Etat a évoqué une «réforme historique pour le pays». Il a également indiqué qu'il s'exprimera davantage sur le sujet depuis Paris «au moment opportun».

Réforme des retraites : «Je souhaite que le gouvernement poursuive son travail», a déclaré Emmanuel Macron depuis Bruxelles

#Grève des transports : comment assurer la sécurité sur les quais ?

13h24

La production et l'approvisionnement en carburant restent assurés «normalement» ce jour, selon le gouvernement, tandis que quatre des huit raffineries de métropole sont touchées par la grève dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites, assure la CGT Chimie.

12h08

Le taux de grévistes à la SNCF est descendu à 13,3% vendredi matin, au neuvième jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, marqué également par une baisse de la mobilisation des conducteurs, dont 66,8% étaient grévistes, a annoncé la direction. Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, 44,4% des contrôleurs et 19,9% des aiguilleurs étaient en grève vendredi matin, selon la direction. La veille, 17,3% des cheminots l'étaient, avec 71,6% des conducteurs. Au matin du premier jour, le 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6%) était gréviste (85,7% des conducteurs), d'après un comptage de la direction.

L'"âge d'équilibre" à 64 ans figurera bien dans la loi cadre pour la réforme des retraites, même si le gouvernement est prêt à discuter avec les organisations d'autres façons d'équilibrer financièrement le système, a assuré vendredi Stanislas Guerini, le délégué général de LREM. "L'option qu'on a mise sur la table, c'est cette option (de l'âge d'équilibre), elle a été présentée" par le Premier ministre Edouard Philippe mercredi, a rappelé M. Guerin

11h24

Quatre des huit raffineries de métropole étaient touchées par la grève vendredi, en attendant une cinquième qui pourrait reprendre le mouvement à la mi-journée, dans la mobilisation contre la réforme des retraites, a affirmé la CGT Chimie.

La ministre de la Transition écologique et des Transports Elisabeth Borne a appelé vendredi les grévistes de la SNCF et de la RATP en grève à "entendre les difficultés des Français" et à se "mettre à la table des négociations", assurant que "75% des conducteurs de sont pas concernés par la réforme" des retraites. "Je pense d'abord aux usagers qui doivent se lever tôt, qui rentrent plus tard, qui peuvent être stressés parce qu'ils ont des enfants à récupérer, à la crèche ou à l'école. Je veux dire aux conducteurs de la SNCF et de la RATP (que) plus des trois quarts des conducteurs ne seront pas concernés par la réforme. Je les appelle à entendre les difficultés des Français", a déclaré la ministre sur CNEWS.

Élisabeth Borne :«Annoncer que l'on veut gâcher les vacances de Noël des Français, je trouve ça irresponsable» dans #LaMatinale

09h41

Le vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a appelé vendredi à manifester mardi 17 décembre contre la réforme des retraites, tout en demandant à la CGT une "trêve" des blocages à Noël.

08H04

383 kilomètres de bouchons cumulés viennent d'être enregistrés par le réseau Sytadin.

SAMEDI 12 DECEMBRE

22H59

Edouard Philippe a convié les organisations syndicales et patronales pour «un cycle de réunions» autour de la réforme des retraites «le plus tôt possible la semaine prochaine», a annoncé jeudi Matignon à l'AFP. Après avoir échangé au téléphone avec les partenaires sociaux jeudi après-midi, le Premier ministre «a confirmé sa proposition de dialogue pour continuer à améliorer le projet porté par le gouvernement», a ajouté Matignon.

20H09

Marine Le Pen s'est dite jeudi soir favorable à ce qu'«une trêve» soit respectée pour Noël dans la mobilisation contre la réforme des retraites, qui entraîne beaucoup de perturbations notamment dans les transports. «Il faut qu'il y ait une trêve pour Noël. Noël est un moment important pour nos compatriotes. C'est un moment familial. Beaucoup sont dans des situations qui sont difficiles, et beaucoup ont déjà préparé leur voyage, ont pris des billets de train qui souvent sont chers», a fait valoir la présidente du Rassemblement national, qui demande le retrait de la réforme. «Par conséquent il serait injuste qu'ils soient les victimes d'une contestation qu'ils partagent pour beaucoup d'entre eux», a ajouté la députée du Pas-de-Calais.

19H16

La ministre des Transports Elisabeth Borne a jugé jeudi «irresponsable» de la part de la CGT d'«annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël», dans le cadre des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. «Annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël, je pense que c'est assez irresponsable. En tout cas, je trouve que ce n'est pas ce qu'on peut apprendre de syndicalistes qui disent défendre le service public», a déclaré la ministre sur l'antenne de RTL.

19H05

Les syndicats policiers suspendent leur mouvement de contestation contre la réforme des retraites, à l'issue de leur réunion jeudi 12 décembre au ministère de l'Intérieur, par le ministre Christophe Castaner, son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez et le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye.

Ils disent avoir obtenu des garanties sur le fait que tous les policiers bénéficient d'un régime spécifique, et pas uniquement ceux qui sont sur le terrain. Ils doivent recevoir samedi 14 décembre une lettre du ministre de l'Intérieur censée confirmer ces engagements. S'ils ne sont pas satisfaits de ce courrier, les syndicats appelleront à poursuivre et durcir la mobilisation.

18H20

Didier Lallement, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, a décidé de reconduire pour la journée du vendredi 13 décembre 2019 l’autorisation de passage des véhicules circulant en covoiturage à trois personnes ou plus sur les voies réservées et dédiées des autoroutes A1, A6a, A10 et A12 en vigueur depuis le lundi 9 décembre 5 heures.

18H12

Une cinquantaine de policiers du service de nuit ont manifesté en tenue au cours de la nuit de mercredi à jeudi à Lyon pour demander le maintien de leur régime de retraite, a-t-on appris auprès du syndicat Alliance Police Nationale Auvergne-Rhône-Alpes. «Au delà même du statut spécial qui doit être conservé pour tous les policiers, à quand une revalorisation de l'heure de nuit (0,97 centimes de l'heure), une amélioration réelle des conditions de travail, un véritable statut du travailleur de nuit en prenant en compte cette pénibilité spécifique ???», fait valoir le syndicat sur sa page Facebook.

17H35

La situation ne devrait guère s'améliorer au cours du week-end. Samedi, «la RATP concentrera ses efforts sur l'après-midi entre 13h et 18h», et la journée de dimanche devrait «connaître un trafic extrêmement réduit», a prévenu la régie dans un communiqué.

17H12

Pour la journée du vendredi 13 décembre, la RATP prévoit un trafic similaire à aujourd’hui avec de fortes perturbations sur les réseaux Métro et RER.

Le RER A circulera à raison d’1 train sur 2 et le RER B à hauteur d’1 train sur 3, en heures de pointe.

Les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée. Les lignes 4, 7, 8 et 9 seront assurées partiellement aux heures de pointe. La ligne 11 sera ouvete pour la pointe du matin, quant à la ligne 3 pour la pointe du soir.

Le réseau de surface (Bus et Tramway) devrait quant à lui être assuré à 50%.

Le trafic sera toujours totalement interrompu sur les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13.

16H52

Le trafic SNCF restera «fortement perturbé» vendredi, avec notamment 1 TGV et 1 Transilien sur 4 en circulation, au 9e jour de grève contre la réforme des retraites, a annoncé jeudi la direction du groupe public ferroviaire.

Grève nationale interprofessionnelle: la circulation ferroviaire est toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau vendredi 13 décembre 2019.



@SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements.





Pour le TER, la SNCF sera en mesure d'assurer 4 circulations sur 10 en moyenne, essentiellement grâce à des bus, tandis que le trafic international restera perturbé.

14h45

Alors que la présentation de la réforme mercredi a approfondi la crise, Edouard Philippe a indiqué sur Twitter qu'il allait appeler «dès cet après-midi» les partenaires sociaux pour «reprendre le dialogue».

J’appellerai dès cet après-midi les leaders syndicaux et les représentants des employeurs pour voir avec eux comment reprendre rapidement le dialogue sur la construction du système universel de retraite. https://t.co/nMXn2vfBJ6 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) December 12, 2019

14h43

Deux députés LREM ont été la cible de manifestants à leur permanence ou au domicile de leur famille, des actes «inqualifiables» selon de nombreux élus, au huitième jour d'une mobilisation contre la réforme des retraites.

14h06

Marine Le Pen plaide pour un référendum.

12h36

La moitié des petites et moyennes entreprises ont d'ores et déjà subi une perte de chiffre d'affaires du fait du mouvement de grève contre la réforme des retraites, selon une enquête réalisée par la CPME auprès de ses membres. Cette perte "dans la plupart des cas ne pourra pas être compensée dans les jours et semaines à venir", dans une période de fêtes de fin d'année pourtant "cruciale" pour de nombreuses entreprises car elle représente "une partie vitale de leur chiffre d'affaires", commente la CPME dans un communiqué.

10h56

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a estimé jeudi sur qu'il fallait "retrouver le chemin du dialogue", suggérant au gouvernement de réunir les syndicats favorables à un régime universel de retraite, qui ont tous basculé mercredi dans le camp des opposants suite aux annonces du Premier ministre. "Je suis prêt à discuter, évidemment qu'on veut discuter'", a-t-il lancé.

10h37

La zone industrielle et portuaire du Havre était bloquée jeudi par «largement plus» d'un millier de personnes réparties sur plusieurs carrefours, selon la police, 5.000 à 6.000 selon la CGT mobilisée contre la réforme des retraites.

10h33

L'âge d'équilibre à 64 ans pour le départ à la retraite "ce n'est absolument pas un choix de confrontation" avec les syndicats et notamment la CFDT, a assuré jeudi Marc Fesneau, ministre des relations avec le parlement sur RFI, estimant qu'"on ne peut pas dire qu'on ait mis au pied du mur qui que ce soit". "Poser un système aussi profond de réforme des retraites et ne pas poser la question de son financement, c'est poser la question de la crédibilité" de ce système, a-t-il expliqué.

09H13

Une nouvelle fois, la situation est compliquée ce jeudi dans les transports en commun. Découvrez les prévisions de trafic pour aujourd'hui.

08h52

«Il n'y aura pas de trêve pour Noël» sans retrait de la réforme, a prévenu la CGT-Cheminots.

07h

On comptait un peu moins de 300 km de bouchons cumulés sur les routes d'ïle-de-France ce matin à 7h.

MERCREDI 11 DECEMBRE

22H31

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a regretté sur franceinfo que le Premier ministre fasse le choix «du bras de fer» et du «blocage» sur le sujet de la réforme des retraites. «Il a décidé d'aller très loin et de mettre tout ce qu'il y a de pire dans cette réforme», a-t-il réagi.

21H29

Un débat sur la réforme des retraites sera organisé le mardi 7 janvier au Sénat, à la demande de la commission des Affaires sociales, selon l'ordre du jour communiqué à l'issue de la conférence des présidents mercredi. Chaque groupe politique bénéficiera d'un temps de parole de 5 minutes, à raison d'un orateur par groupe (3 minutes pour les sénateurs non inscrits). Après la réponse du gouvernement, se tiendra une séquence de 15 questions réponses. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dévoilé mercredi son projet de réforme des retraites, précisant que le projet de loi serait présenté le 22 janvier en Conseil des ministres. Le Parlement devrait entamer l'examen du texte fin février, en vue du vote de la loi à l'été.

20H32

Edouard Philippe a assuré mercredi sur TF1 que «tout le monde serait gagnant» avec la réforme du système de retraites qu'il a présentée en milieu de journée et qui a suscité le rejet de tous les syndicats et partis d'opposition. «Tout le monde sera gagnant parce que le système actuel, il fait déjà beaucoup de perdants et il n'est pas équilibré», a fait valoir le chef du gouvernement, promettant un «système plus juste, plus solide et plus équitable».

20H04

Sur TF1, le Premier ministre donne des précisions sur le nouveau système de retraite, annoncé plus tôt dans la journée. «Dans ce que j'ai proposé aujourd'hui, il y a un nombre considérable de progrès sociaux très nets», a-t-il déclaré.

19H42

Dans un communiqué, la CFDT appelle «à se mobiliser le 17 décembre».

19H33

La CFTC, l'un des syndicats favorables à un régime universel de retraites par points, a appelé mercredi à rejoindre la mobilisation du 17 décembre contre la réforme du gouvernement, a-elle annoncé dans un communiqué.

Cette dernière refuse «l'âge pivot tel qu'annoncé par le Premier ministre avant même la mise en place de la future gouvernance» et exige «une prise en compte de toutes les situations de travail réellement pénibles comme devant donner lieu à compensation».

19H12

La CFDT-Cheminots a appelé mercredi à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites, dénonçant le maintien des mesures sur la fin des régimes spéciaux et l'instauration d'un «âge d'équilibre» à 64 ans et pointant l'«amateurisme» du gouvernement.

«Ce n'est pas admissible de sacrifier 50.000 cheminots !», a fustigé depuis Strasbourg son secrétaire général Didier Aubert lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une téléconférence avec les différentes sections du syndicat.

«Avec les annonces qu'il a faites aujourd'hui, c'est entre 30 et 50.000 cheminots qui sont versés au dispositif, (...) sans que soit amorcée la moindre compensation» a-t-il déploré, insistant sur le «flou» des annonces du gouvernement quant au nombre de cheminots qui basculeraient du régime spécial au régime universel. «Ce soir, on est encore plus dans le flou qu'hier», a insisté M. Aubert, parlant d'un «amateurisme qui frise l'incompétence».

17H02

La réforme des retraite s'appliquera à partir de la génération 1985 «pour les fonctionnaires et les agents des régimes spéciaux dont l'âge légal» de départ est de 52 ans, en particulier les conducteurs de la SNCF et de la RATP, a indiqué Matignon mercredi.

«Ceux qui sont concernés sont ceux qui peuvent commencer à partir à la retraite en 2037. Pour un cheminot qui part à la retraite à 52 ans, c'est donc la génération 1985», a précisé l'entourage du Premier ministre.

16H59

Dix lignes de métro resteront fermées pour la huitième journée de grève dans les transports parisiens, annonce la RATP.

Un RER A sur 2 et un RER B sur trois circuleront en heure de pointe.

16H50

La circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau jeudi 12 décembre 2019. Voici les précisions dans le détail à consulter ici.

Grève nationale interprofessionnelle: la circulation ferroviaire est toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau jeudi 12 décembre 2019.



@SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements.





Concrètement, seul un TGV sur quatre roulera demain en moyenne. Idem pour les Transilien et les Intercités. Pour les TER, quatre circulations sur dix seront en moyenne assurées, essentiellement par bus.

16H35

François Homméril, président de la CFE-CGC, indique au Monde que «bien sûr» sa confédération «est dans le mouvement» de contestation contre la réforme la retraite et qu'elle «appelle à la mobilisation du 17 décembre».

15H40

Edouard Philippe a assuré mercredi devant le Sénat que sa porte était «ouverte» à la discussion et sa main «tendue» aux organisations syndicales, très remontées contre le projet de réforme des retraites que le Premier ministre a présenté un peu plus tôt dans la journée.

«Ce projet que nous avons mis sur la table il va donner lieu à des discussions avec les organisations syndicales. (...) Nous allons discuter, ma porte est ouverte, ma main est tendue», a déclaré le Premier ministre après la présentation de sa réforme, toujours contestée par les syndicats, y compris la confédération CFDT, pourtant favorable comme le gouvernement à un système par points.

14h29

L'Unsa, premier syndicat de la RATP, appelle à «élargir» le mouvement de grève et à l'installer «dans la durée».

14h11

Le secrétaire général de l'Unsa, Laurent Escure, a exprimé «déception» après les annonces d'Edouard Philippe sur la réforme des retraites, estimant qu'une «ligne rouge» était franchie avec la décision d'instaurer un âge pivot à 64 ans. «On a eu la désagréable surprise, qui est une ligne rouge pour nous, qui est la question de la mesure d'âge«, a déclaré M. Escure, présent au Conseil économique, social et environnemental (Cese), assurant que la mobilisation de ses fédérations à la SNCF, la RATP et chez les enseignants pourrait «se globaliser».

14h05

Estimant ne voir «aucune avancée» après le discours du gouvernement, les principaux syndicats policiers menacent de «durcir» la mobilisation.

13h42

La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, appelle à «renforcer la grève».

13h33

Les formations de gauche également n'ont pas tardé à réagir. Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon a ainsi dénoncé une réforme «injuste et inéquitable» tandis que le secrétaire national du PCF a estimé que le «Premier ministre confirme le pire». «Il faut généraliser la grève et amplifier les manifestations», a souligné de son côté Olivier Besancenot (NPA).

13h31

Philippe Martinez, numéro de la CGT, estime que «le gouvernement s'est moqué du monde». «Le gouvernement veut individualiser le système de retraite (...) Tout le monde va travailler plus longtemps, c'est inacceptable», a-t-il souligné.

13h15

Juste après les annonces d'Edouard Philippe, les syndicats ont commencé à réagir. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, estime que «la ligne rouge» a été franchie avec l'âge d'équilibre fixé à 64 ans.

13h05

Le Premier ministre a terminé son allocution. Auparavant, Edouard Philippe a estimé que «les garanties données aux populations les plus inquiètes» dans son discours justifiaient «que la grève qui pénalise des millions de Français s'arrête».

13h



Le niveau des pensions des enseignants sera «sanctuarisé» dans la loi. Edouard Philippe annonce «se donner 15 ans» pour aligner les cotisations des travailleurs indépendants.

12h59



Le projet de réforme des retraites sera présenté le 22 janvier au conseil des ministres, puis fin février au Parlement.

12h48

Le nouveau dispositif des retraites s'appliquera pour les personnes nées après 1975, à partir de 2025. Edouard Philippe précise que la génération 2004 (qui aura 18 ans en 2022) intégrera directement le nouveau système de retraite par points.

12h39



L'âge légal de départ à la retraite (62 ans) reste le même. Un âge d'équilibre (âge pivot) fixé à 64 ans d'ici à 2027 va être instauré «avec un système de bonus-malus».

12H32



«Les femmes sont les grandes gagnantes» explique-t-il ajouant que «des points supplémentaires» seraient attribués «dès le premier enfant».

12h30



«Nous garantissons une retraite de 1.000 euros minimum par mois pour une carrière complète au SMIC», annonce Edouard Philippe.

12h24



Edouard Philippe vient d'annoncer la fin des 42 régimes spéciaux. «Nous le ferons sans brutalité» explique le Premier ministre.

12h17



«Le temps est venu de construire un système universel de retraites. Il sera le même pour tous les Français. Ce sera un système à points et non au trimestre», a déclaré Edouard Philippe. Tous les Français auront «le même niveau de cotisation» sur «la totalité des revenus jusqu'à 120.000 euros».

12h13



Edouard Philippe a commencé à s'exprimer devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE)

09h33



Le président du groupe centriste au Sénat Hervé Marseille a appelé mercredi le gouvernement à "clarifier" ses propositions sur la réforme des retraites et à "recommencer à dialoguer", regrettant qu'aujourd'hui le débat soit "dans la rue". "Je pense que ce que doit faire le gouvernement, c'est déjà de clarifier, d'aller vers l'essentiel, de marquer des points de convergence (...) et puis à partir de là, recommencer à dialoguer", a déclaré M. Marseille sur Public Sénat.

08h57



"Nous n'avons pas de problème de pérennité du système de retraite en France, c'est faux", a affirmé mercredi Olivier Faure le patron du Parti socialiste sur RTL, déplorant que le gouvernement "cherche à opposer les Français pour mettre en place un système qui n'est pas juste". "En réalité, il n'y a pas de problème de financement. En 2024, la Cades, qui est la caisse d'amortissement de la dette sociale aura fini de rembourser ce fameux +trou de la Sécu+. Et donc il y a 24 milliards qui seront disponibles tous les ans à compter de cette date", a-t-il expliqué.

08h51



Valérie Pécresse, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités, a annoncé affréter 220 bus privés à partir de ce mercredi.

07h20



Dans la lignée du début de semaine, la journée s'annonce une nouvelle fois compliquée sur les routes d'Ile-de-France. On comptait déjà pas loin de 400km de bouchons cumulés à 7h20.

mardi 10 decembre



22H25

Le chef de file d'EELV Yannick Jadot ne se déclare pas opposé par principe au système de retraites par points mais avertit d'un «risque» dans le projet du gouvernement, auquel il est opposé en l'état, demandant des «garanties», mardi dans une tribune au HuffPost. M. Jadot a manifesté jeudi dernier à Paris lors de la première journée de mobilisation, mais pas mardi, participant à la COP25 à Madrid en tant que député européen. «Nous partageons l'objectif de la mise en place d'un système universel de retraite», écrit-il à la veille du discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le CESE précisant la réforme. En effet, selon Yannick Jadot, le système actuel est selon lui «trop complexe et difficilement lisible» et maintient «des différences sensibles, notamment entre les salariés du privé et du public».

21H07

L'intersyndicale annonce deux nouveaux jours de grève. La CGT, FO, Solidaires, la FSU et des organisations de jeunesse appellent à organiser «des actions de grève et de manifestation localement, le 12 décembre, puis le week-end, et de faire du 17 décembre une nouvelle journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle massive».

La CFE-CGC, présente à l'intersyndicale ce jour, n'a pas signé le communiqué final. Elle attend le discours du Premier ministre, demain.

20H52

La CGT a revendiqué une coupure d'électricité qui a affecté ce matin durant plusieurs heures le centre-ville de Perpignan, dont la préfecture. Une action destinée à protester contre le projet de réforme des retraites. Au total, environ 5 000 foyers ont ainsi été privés d'électricité.

19H58

Les opposants à la réforme des retraites se sont moins mobilisés mardi après la démonstration de force du 5 décembre, même si la grève est restée importante dans les transports, à la veille d'annonces très attendues du gouvernement.

Quelque 339.000 personnes ont manifesté dans toute la France, dont 31.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, qui avait dénombré 806.000 manifestants le 5 décembre, dont 65.000 dans la capitale.

La CGT a revendiqué 885.000 manifestants dont 180.000 dans la capitale (contre 1,5 million et 250.000 le 5 décembre), alors que le cabinet Occurrence, mandaté par un collectif de médias dont l'AFP, en a compté 27.000 à Paris. En régions, les chiffres communiqués par les préfectures montraient une mobilisation au moins moitié moindre par rapport à jeudi dernier : 12.000 personnes à Marseille et Toulouse contre 25.000 et 33.000 la semaine dernière, 9.500 à Lyon contre 18.000, 9.000 à Bordeaux et Nantes contre 20.000 et 19.000...

Si la mobilisation dans la rue est en repli, «le mécontentement reste aussi haut», a fait valoir Philippe Martinez. «Aujourd'hui on est dans l'installation d'un mouvement», a indiqué de son côté Yves Veyrier, numéro un de FO, à l'initiative de la mobilisation avec la CGT, la FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse.

17H55

Selon le ministère d'Intérieur, il y avait 339.000 manifestants en France dont 31.000 à Paris.

17H30

27.000 personnes ont été dénombrées dans la manifestation parisienne de ce 10 décembre à 17h, selon le comptage Occurrence pour les médias.

16H57

Pour la journée de demain, la RATP prévoit un trafic similaire à aujourd’hui avec de fortes perturbations sur les réseaux Métro et RER.

RER

RER A : trafic fortement perturbé avec 1 train sur 2 uniquement en heures de pointe de

RER B : trafic très fortement perturbé avec 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Pour le passage des premiers et derniers trains, tous les horaires sur le site ratp.fr.

METRO

Trafic normal avec risque de saturation en heures de pointe sur les lignes 1 et 14.

Trafic normal sur la ligne Orlyval qui dessert l’aéroport d’Orly

> Trafic très perturbé avec plusieurs stations fermées (détails sur ratp.fr) :

Métro 4 : 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe

Métro 7 : 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe Attention, derniers départs en terminus à 9h et 19h.

> Trafic très fortement perturbé et ouverture uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30. Attention, derniers départs en terminus à 9h et 19h) :

Métro 8 : 1 train sur 3 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot

Métro 9 : 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 3 l’après-midi entre Nation et Mairie de Montreuil / 1 train sur 3 le matin et 1 train sur 4 l’après-midi entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt.

Le trafic sera toujours totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13.

TRAMWAYS et BUS

Le réseau de surface (Bus et Tramway) devrait quant à lui être assuré à 50%.

Les lignes suivantes fonctionneront toute la journée :

T2, T5, T6 : en moyenne 4 tramways sur 5

T8 : en moyenne 3 tramways sur 4

T7 : en moyenne 1 tramway sur 2 avec début de service à 6h30 et fin de service à 22h30

Circulation la journée avec interruption de 11h30 à 15h :

T3b : en moyenne 2 tramways sur 3

Ouverture partielle de la ligne : T3a en moyenne 4 tramways sur 5 uniquement entre Pont Garigliano et Porte d’Ivry de 5h30 à 12h00 et de 14h00 à 21h30.

Circulation de 5h30 à 9h30 et de 15h30 à 19h30 :

T1 : en moyenne 1 tramway sur 2 avec une fréquence de 10 min

BUS : 50% de trafic environ

Orlybus : service normal

Roissybus : 2 bus sur 3 toute la journée

En l’état des prévisions connues, le trafic pour la journée du jeudi 12 décembre devrait rester perturbé. L’entreprise sera en mesure de communiquer plus précisément ses prévisions demain à 17h.

16H49

Le trafic s'annonce encore «très perturbé» à la SNCF mercredi avec 1 TGV sur 4 en circulation et 1 Transilien sur 5.

14h36

Le cortège de la manifestation parisienne s'est élancé près des Invalides.

13h46

La participation à la grève contre la réforme des retraites atteignait 5,8% en dans la fonction publique à la mi journée mardi, contre 21% lors de la dernière grande mobilisation le 5 décembre à la même heure, selon le compte Twitter du secrétaire d'Etat Olivier Dussopt.

12h45

A la veille de la présentation de la réforme, Edouard Philippe persiste et signe. Il n'y «aura pas d'annonces magiques» susceptibles de faire «cesser les manifestations», a-t-il dit ce midi aux députés LREM.

12h37



Un quart des cheminots (24,7%) étaient en grève contre la réforme des retraites mardi matin à la SNCF, où plus de trois quarts des conducteurs (77,3%) et plus de la moitié des contrôleurs (55,4%) étaient grévistes, a annoncé la direction.

11h43



Sept des huit raffineries françaises sont bloquées, selon la CGT.

11H21



Dénonçant un "mépris jupitérien", le patron des députés LR, Damien Abad, a demandé un débat mercredi à l'Assemblée nationale sur les retraites, dans la foulée des annonces du Premier ministre, ce qui lui a été refusé, a-t-on appris mardi de sources parlementaires.

10H48



10h10



La députée LREM Olivia Grégoire a souhaité mardi que la réforme des retraites ne se transforme pas en "réformette", mettant en garde sur le nombre de "régimes spécifiques" qui pourraient voir le jour au terme des "concessions" qu'Edouard Philippe devrait annoncer mercredi. Après ces annonces sur "l'architecture" de la réforme, "on en saura beaucoup plus sur le comment", a assuré Mme Grégoire sur Public Sénat, souhaitant qu'"on soit plus clair sur la retraite minimum, les régimes spéciaux, certaines spécificités, la fameuse clause du grand-père".

09h21



08h28



Une intersyndicale se tiendra mardi soir à l'issue de la manifestation parisienne prévue à partir de 13h30 entre Invalides et Denfert-Rochereau. Selon la CGT et FO, une nouvelle journée de mobilisation jeudi est «déjà en réflexion».

08h24

Pour cette nouvelle journée de mobilisation, les syndicats et les opposants politiques à la réforme des retraites veulent frapper un grand coup. «Ce mardi, ça va être la grosse, grosse vague», a prédit Jean-Luc Mélenchon. Pour mémoire, 800.000 personnes avaient manifesté jeudi 5 décembre.

08h13



Environ 12,5% des enseignants du premier degré devraient être en grève en France mardi, a indiqué le ministre de l'Education nationale sur France Inter. «C'est très différent d'une région à l'autre, Paris en particulier dénote par un taux de grève plus important, autour de 35%», a ajouté Jean-Michel Blanquer. Jeudi 5 décembre, un peu plus de la moitié des enseignants du primaire étaient grévistes.

08h02



On s'approche peu à peu des 400 km de bouchons cumulés (396 exactement) en Île-de-France.

07H

Un coup d'oeil sur les prévisions de trafic de ce mardi. Les Franciliens devront prendre leur mal en patience : à la RATP, où 10 lignes de métro seront closes. A la SNCF, seuls 20% des TGV et Transilien pourront circuler, et quelque 25% des vols intérieurs et 10% des moyens courriers d'Air France sont annulés, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) ayant demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol.

LUNDI 9 DECEMBRE



21H45

Le leader de La France insoumise a pronostiqué que la deuxième journée manifestation contre la réforme des retraites du gouvernement, mardi, allait être une «grosse vague». «J'invite tout le monde à faire grève, à participer aux marches, à faire effet de submersion» sur le gouvernement, a-t-il dit.

20h03

Le Premier ministre Edouard Philippe sera l'invité du JT de 20 heures de TF1 mercredi, après son intervention à la mi-journée, pour s'exprimer sur la controversée réforme des retraites, a annoncé lundi la chaîne privée dans un communiqué. L'annonce de cette intervention intervient alors que le mouvement de grève s'est poursuivi massivement lundi dans les transports publics, en particulier à Paris, et qu'une nouvelle journée de manifestations est prévue mardi.

19H07

Quatre syndicats de la vaste branche du transport routier et de la logistique appellent les salariés à faire grève le 16 décembre pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire, a appris lundi l'AFP. «Des actions sous forme de rassemblements, de blocages ou autre, auront lieu dans toutes les régions de France», a annoncé dans un tract l'UFR-CFDT, premier syndicat de la branche.

17H56

La grève à la RATP a été reconduite au moins jusqu'à mercredi, lors d'assemblées générales de salariés organisées lundi, au cinquième jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, a-t-on appris de sources concordantes.

«Les assemblées générales ce (lundi) matin ont voté la prolongation de la grève jusqu'à au moins mercredi», a déclaré Philippe Martin, directeur général adjoint de la RATP, tandis que des sources syndicales interrogées par l'AFP ont fait état de reconductions votées jusqu'à mercredi, jeudi ou vendredi inclus.

17H30

Plusieurs musées sont partiellement fermés lundi et des spectacles annulés. Interrogés sur leur programmation et heures d'ouverture dans les jours prochains, les services de communication des musées disent souvent ne pas être en mesure de savoir ce que leur personnel déciderait, notamment mardi et mercredi.

16H45

Pour la journée du mardi 10 décembre, la RATP prévoit un trafic similaire à aujourd’hui avec de fortes perturbations sur les réseaux Métro et RER.

Le RER A circulera à raison d’1 train sur 2 en heures de pointe et le RER B à hauteur d’1 train sur 3.

Les lignes 1, 14 et Orlyval, automatisés, fonctionneront normalement et toute la journée. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 11 seront assurées partiellement aux heures de pointe. Les 10 lignes de métro suivantes seront en revanche totalement fermées : 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13. Seules les lignes 1 et 14 et l'Orlyval, circuleront sans perturbation.

Le réseau de surface (Bus et Tramway) sera quant à lui assuré à plus de 50%.

En l’état des prévisions et compte tenu du fort risque de saturation du réseau, la RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de transport.

Le trafic pour la journée du mercredi 11 décembre devrait être également extrêmement perturbé avec une offre similaire à celle du mardi 10 décembre sur les réseaux Métro et RER. L’entreprise sera en mesure de communiquer plus précisément ses prévisions demain à 17h.

16H38

La SNCF publie ses prévisions de trafic pour demain (à voir sur ce PDF).

CIRCULATION DES TRAINS le 10 décembre



Pour les TGV, elle annonce un trafic «très perturbé» demain :

• Sur l'axe Est : 1 train sur 5

• Sur l'axe Atlantique : 1 train sur 4

• Sur l'axe Nord : 1 train sur 4

• Sur l'axe sud-est : 1 train sur 5

• Sur les intersecteurs : 1 train sur 10

• Pour les Ouigo : 1 train sur 6

Côté TER, la SNCF prévoit 3 circulations sur 10 en moyenne. Ces liaisons seront «essentiellement assurées par bus», précise la compagnie ferroviaire.

La SNCF «recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus» demain.

15H37

La compagnie Air France a annoncé lundi l'annulation d'environ 25% de ses vols intérieurs et de 10% de ses vols moyen-courrier pour mardi, alors que la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme face à la grève contre la réforme des retraites. «Une nouvelle fois, la DGAC nous a demandé de réduire notre programme de vols à hauteur de 20% pour la journée du 10 décembre», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la compagnie tricolore. «Dans ce cadre, Air France prévoit d'assurer 100% de ses vols long-courrier, près de 90% de ses vols moyen-courrier et près de 75% de ses vols domestiques» mardi, a-t-il précisé.

15h06

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé lundi avoir demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols mardi, date de la deuxième journée d'appel à une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites en France.

13h48

77,3 % des conducteurs de la SNCF ont fait grève ce lundi. Ils restent fortement mobilisés alors que le taux global de grévistes baisse à 17% des personnels de la compagnie ferroviaire.

Ils étaient aussi 58,4 % des contrôleurs et 21,9 % des aiguilleurs à débrayer en ce début de semaine.

12h28



Prévue ce mardi à 13h30, la nouvelle manifestation contre la réforme des retraites partira de la place Vauban pour rejoindre la place Denfert-Rochereau.

11h17



L'eurodéputé Nicolas Bay, membre de la direction du Rassemblement national, a estimé sur Sud Radio que la prolongation des grèves dans les transports n'était pas "le meilleur moyen de mobiliser les Français" contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron.

09h03



Emmanuel Macron et Edouard Philippe recevront finalement mardi soir, et non pas lundi pour un déjeuner, les ministres les plus concernés par la réforme des retraites ainsi que des dirigeants de la majorité, a indiqué Gilles Le Gendre, patron des députés LREM.

08H08



620 km de bouchons à 08h en Île-de-France.

07h57



Sept des 25 "centres bus" de la RATP étaient bloqués lundi matin par des grévistes, seul un tiers des bus circulant en conséquence contre la moitié prévue dimanche soir par la régie autonome, a indiqué un porte-parole.

07h40



A 7h40, on comptait 550 km de bouchons cumulés en Ile-de-France.

07h37



Pour rappel...

CIRCULATION DES TRAINS le 9 décembre



07h00

Il y a déjà 400 km de bouchons cumulés partout en Ile-de-France.

dimanche 8 décembre



17h30

Prévisions pour lundi :

- RER : un train sur deux sur la A en heure de pointe, un sur trois pour la B.

Les lignes 4,7,8 et 9 sont assurées partiellement en heure de pointe. L'exploitation de l'ouest de la ligne 9 sera assurée.

16h40

Le trafic SNCF sera en légère amélioration mais encore «très perturbé» lundi avec seulement un TGV et un Transilien (RER SNCF et trains de la banlieue parisienne) sur cinq en circulation, a annoncé dimanche la direction.

Sur le réseau des TER, il y aura trois liaisons sur dix, «essentiellement assurées par bus», a précisé la direction dans un communiqué. Le groupe prévoit un train Intercités sur cinq «en moyenne», tandis que le trafic international sera «très perturbé».

La SNCF n'attend «pas d'amélioration mardi», compte tenu de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a précisé lors d'un point-presse Agnès Ogier, porte-parole du groupe.

15h13



Les véhicules pratiquant le covoiturage seront autorisées lundi à circuler sur les voies bus et taxis des «grands axes qui arrivent sur Paris», alors que les transports publics devraient rester très perturbés, a annoncé dimanche la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.

La mesure s'appliquera «à partir de trois personnes dans la voiture», débutera «à cinq heures du matin» et pourra être reconduite les prochaines jours, a précisé le ministère. Les voies accessibles seront signalées aux automobilistes via les panneaux d'information lumineux.

Les axes concernés sont «l'A1, l'A6A, l'A10 et l'A12», a détaillé le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari sur Twitter. La mesure ne s'appliquera en revanche pas à l'intérieur de la capitale, où «plus de 50% du service de bus est assuré», selon Elisabeth Borne.

À titre exceptionnel, les voies réservées de l’A1, l’A6A, l’A10 et l’A12 seront ouvertes aux véhicules partagées par au moins 3 personnes.



14h41



«Je soutiens toutes les bonnes réformes, je soutiens toutes les réformes qui font progresser notre pays quitte à ce qu’elles soient difficiles», a déclaré Eric Woerth, député LR de l'Oise et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Invité dans #LeGrandRDV, l'homme politique a précisé que «65 ans est l'âge de départ à la retraite dans la plupart des pays».

14h09



Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a estimé ce dimanche que si le gouvernement n'a pas la courage d'annoncer mercredi un allongement de l'âge de départ à 64 puis 65 ans, la réforme des retraites ne pourra pas être juste. «Je vous dis très clairement, et le gouvernement ne l'est pas, en 2030, si vous n'avez pas deux années d'activité en plus, on ne pourra pas payer les retraites de tout le monde, les pensions baisseront immanquablement et je ne le veux pas», a-t-il déclaré.

10h00



Le leader de la CGT, Philippe Martinez, se félicite du succès de la grève du 5 décembre dans une interview au Journal du Dimanche (JDD). Selon lui, la contestation tiendra jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CGT refuse de transiger. «Ce qui est inacceptable», explique-t-il, «c'est leur projet. Il n'y a rien de bon.»

07h00

Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe réuniront ce dimanche soir à l'Elysée les ministres concernés par le projet de réforme des retraites. Il s'agira d'une «réunion de travail avec le Premier ministre et les ministres concernés» en vue de la «préparation des échéances du début et milieu de semaine», a expliqué cette source.

Dimanche 8 décembre



21h31



Des réunions autour du projet gouvernemental de réforme des retraites se succèdent ce week-end à Matignon, ont indiqué, sans autre détail, les services du Premier ministre Edouard Philippe ce samedi. .

«Le Premier ministre continue ses consultations. Il a eu des réunions (samedi) et il en aura (dimanche)», a déclaré l'entourage du chef du gouvernement.

20h01



Plusieurs représentations prévues ce week-end à la Comédie-Française et à l'Opéra de Paris ont de nouveau été annulées, tandis que des musées parisiens n'ont ouvert que partiellement.

«En raison d'un mouvement de grève nationale, les représentations de Lear, Le Prince Igor et Bastien et Bastienne de ce samedi 07 décembre sont malheureusement annulées», a ainsi annoncé l'Opéra de Paris à la mi-journée sur Twitter.

«Attention : en raison d'un mouvement de grève suivi par une partie des personnels de la Comédie-Française (...), les représentations de La Puce à l'oreille programmées Salle Richelieu le samedi 7 à 20h30 et le dimanche 8 à 14h sont annulées», a averti pour sa part la Comédie-Française en milieu d'après-midi.

«Les représentations au Théâtre du Vieux-Colombier et du Studio-Théâtre sont maintenues», a-t-elle précisé.

19H45



En fin de journée, plusieurs dizaines de personnes ont répondu à un appel à se rassembler aux Halles pour «une convergence des colères» quand d'autres se sont dirigées sur les Grands boulevards, au centre de Paris. Ces manifestations sauvages ont été progressivement dispersées par les forces de l'ordre avant le début de la soirée.

18H04

Des manifestants se trouvent actuellement au forum des Halles, à Paris. Les forces de l'ordre interviennent. Les halles sont fermées et évacuées.

17H51

La RATP prévoit un trafic toujours «extrêmement perturbé» dimanche et lundi, avec même 14 lignes de métro sur 16 fermées dimanche et 10 lundi.

Le trafic sera «normal» dimanche et lundi sur les lignes automatiques 1 et 14 du métro, la ligne Orlyval qui dessert l'aéroport d'Orly, ainsi que les lignes de bus Orlybus et Roissybus, a indiqué la RATP dans un communiqué.

Dimanche, le RER A sera «fermé toute la journée», tandis que le trafic du RER B sera «très fortement perturbé». En revanche, la moitié des bus et deux tramways sur trois, «en moyenne», circuleront dimanche.

17h28

Quelque 2.800 personnes, selon la préfecture, ont défilé samedi à Nantes contre la réforme des retraites et la précarité, lors d'une manifestation tendue marquée par des heurts entre forces de l'ordre et manifestants.

La préfecture de Loire-Atlantique, a fait état d'une manifestation «assez tendue». «Il y a 2.800 personnes dont 500 radicaux de l'ultra-gauche, et des black blocks», et «ce sont ces ultras qui commettent les violences», a-t-elle indiqué soulignant que les premières violences ont commencé «avant même le début de la manifestation»

16H46

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a jugé samedi que le gouvernement faisait «tout pour que la mobilisation et les grèves durent» contre la réforme des retraites, alors qu'il s'exprimait au départ d'une manifestation de chômeurs et précaires à Paris.

«Le Premier ministre avait besoin de resserrer les boulons parce qu'il y a une vraie cacophonie au niveau gouvernemental», a estimé devant la presse le dirigeant cégétiste, en tête d'un cortège qui rassemblait entre Montparnasse et Invalides plusieurs centaines de personnes.

Edouard Philippe, qui présentera mercredi en détail la réforme des retraites, a «parlé hier (vendredi) pour préciser un certain nombre de choses mais sur le fond» il «n'a pas dit qu'il retirait son projet», a déploré le numéro un de la CGT. «Il fait tout pour que la mobilisation et les grèves durent», a-t-il ajouté.

16H25

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a pris samedi deux arrêtés concernant la nouvelle journée de mobilisation mardi contre la réforme des retraites, l'un portant sur la fermeture des commerces, l'autre sur des interdictions de périmètres.

Comme jeudi dernier, le préfet a pris un arrêté obligeant les commerces et établissements situés sur le parcours - de la place Vauban (7e) à la place Denfer-Rochereau (14e)- à fermer le temps de la manifestation.

Il demande également aux propriétaires ou gérants de prendre des «moyens de protection de leurs établissements contre les dégradations et les pillages», de fermer leurs terrasses et d'enlever tous les objets et mobiliers qui pourraient servir de projectiles.

Le stationnement est également interdit sur le parcours du cortège.

Le préfet de police a en outre pris un arrêté d'interdiction de circulation et de manifestation pour les périmètres autour de l'Elysée et du ministère de l'Intérieur, dans les secteurs de L'Assemblée nationale, de l'Hôtel de Matignon et de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

15h37

Environ un millier de gilets jaunes manifestent samedi dans le sud de Paris dans une ambiance émaillée de quelques tensions et sous haute surveillance policière.

Peu après 14H00, au niveau de l'avenue du Maine, dans le quartier de Montparnasse, des incidents entre manifestants et policiers ont brièvement perturbé le cortège qui voulait dévier de l'itinéraire déclaré en préfecture pour cet acte 56, qui intervient entre deux journées de mobilisation contre la réforme des retraites.

15H08

Les trois premiers syndicats représentatifs à la SNCF, la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et SUD-Rail, ont appelé, samedi 7 décembre, à amplifier la mobilisation contre la réforme des retraites, à l'issue d'une intersyndicale au siège de la CGT, à Montreuil.

«Nous appelons à la poursuite du mouvement ce week-end et au renforcement du mouvement à partir de lundi pour bien matérialiser auprès du gouvernement que nous voulons le retrait de son projet par points», a déclaré à la presse Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF. «Il faut poser dans toutes les entreprises la question de la grève et de la reconduction de la grève», a-t-il ajouté. Jusqu'aux vacances de Noël ? «On espère que le gouvernement aura répondu avant cette date», mais «les cheminots ne se fixent pas de limites», a-t-il répondu.

14H55

Un rassemblement est en cours à Montparnasse pour une manifestation contre le chômage et la précarité.

14H46

La manifestation des «gilets jaunes» a débuté à Paris. Ils doivent rallier la porte de Versailles depuis Bercy, en passant par la gare d'Austerlitz et la place Denfert-Rochereau.

14H17

«Il n'y a rien à négocier, on n'en veut pas de ce système de retraite à points ; nous on n'en veut pas. On veut qu'Edouard Philippe entende les Français et retire sa réforme», a lancé Bruno Poncet, secrétaire fédéral du syndicat SUD-Rail, sur France Inter. «Il n'y aura pas de compromis», a-t-il ajouté.

13H07

«Nous avons organisé cette manifestation tout simplement parce que les entreprises, les PME, du transport routier français sont en colère», a expliqué à franceinfo Alexis Gibert, du syndicat OTRE, à l'origine de la mobilisation des routiers.

11H35

Le gouvernement devra «obligatoirement» reculer sur la réforme des retraites, a pronostiqué samedi la présidente de Génération Ecologie Delphine Batho, en dénonçant «un recul des droits» qui «aggrave les inégalités» femmes/hommes. En prenant la parole vendredi, Edouard Philippe a «essayé de gagner du temps» mais «vu la profondeur du mouvement» et la «détermination» des manifestants, «le gouvernement sera conduit obligatoirement, de façon assumée ou plus ou moins déguisée, à reculer sur cette réforme», a affirmé la députée des Deux-Sèvres samedi sur France Inter.

10H32

Des routiers membres de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) bloquaient samedi plusieurs grands axes à travers la France afin de protester contre la hausse de leurs taxes sur le gazole, prévue par le gouvernement.

Ces opérations, avec quinze points de blocage prévus principalement sur des routes à forte circulation de poids lourds étrangers, doivent prendre fin d'ici à la fin de l'après-midi, a précisé à l'AFP Jean-Marc Rivera, délégué général de l'OTRE.

Les blocages, mis en oeuvre à partir de 07H00, sont désormais tous en place depuis 10H30, occasionnant sur certains axes de fortes perturbations notamment en Ile-de-France, sur l'autoroute A7 en Rhône-Alpes, dans la région Occitanie sur l'autoroute A75, dans l'Aveyron et autour de l'agglomération toulousaine, a déclaré M. Rivera.

Des barrages filtrants et opérations escargots provoquaient plusieurs kilomètres de bouchons à plusieurs endroits dans l'hexagone. Des camions ont notamment bloqué les trois voies de l'autoroute A8 en direction de Lyon au niveau d'Aix-en-Provence, où quatre entrées sur l'autoroute ont été interdites, selon le Centre opérationnel de crise.

Un barrage filtrant a aussi été installé sur l'A7 dans le sens Valence-Lyon, à la hauteur de Chasse-sur-Rhône. Les barrages ayant commencé dès 07H00 du matin devraient être levés en milieu d'après-midi, les autres dureront jusqu'à la fin de journée et cesseront dès la nuit tombée "pour ne prendre aucun risque pour la sécurité", a déclaré le délégué général de l'OTRE.

09H02

Les perturbations se poursuivent ce samedi sur les rails et sur la route. Elles s'accompagnent aussi de manifestations partout en France, auxquelles se joindront des «gilets jaunes».

Vendredi 6 décembre

22H31



Dans les airs, Air France a dû annuler vendredi 30% de ses vols intérieurs et 10% de ses moyen-courriers, EasyJet, Transavia et Ryanair laissant également des avions au sol. Les compagnies aériennes ont été priées de réduire de 20% leur programme.

La journée de samedi devrait être plus calme : seuls des retards et perturbations sont à prévoir, selon des prévisions de la Direction générale de l'aviation civil.

21H12



Les routes de l'agglomération parisienne totalisaient près de 600 km de bouchons, à 18H. C'est le double de moyenne habituelle.

20H28



La SNCF a appelé vendredi soir les Franciliens à éviter les trains de banlieue lundi, au cinquième jour de la grève des transports, l'affluence attendue pouvant rendre les gares dangereuses.

«On se dit que lundi, il y aura plus d'affluence qu'aujourd'hui», a exposé à l'AFP le directeur général de SNCF Transilien, Alain Krakovitch.

«Comme le nombre de trains qui circuleront sera à peu près équivalent à celui d'aujourd'hui --peut-être un petit peu plus mais pas beaucoup plus--, on se dit que lundi, si on ne communique pas de façon très puissante à nos clients qu'il ne faut pas venir en gare, on risque d'avoir un problème de sécurité», a-t-il ajouté.

Lundi, le nombre de trains en IDF ne permettra pas d’accueillir le nombre de clients habituel : max de 4 trains/h sur certains RER au lieu de 20 trains/h. L’affluence en gare sera donc très dangereuse. SNCF demande à ceux qui le peuvent d’annuler leurs déplacements. pic.twitter.com/YqyZQhH7Nd — SNCF (@SNCF) December 6, 2019

17h56



Un éclairage intéressant. Bebop un agrégateur et comparateur de prix en temps réel de taxis et de VTC, a constaté, depuis le début de la grève du jeudi 5 décembre, une hausse significative des prix pratiqués par les VTC.

17h07



5 TGV sur 6 seront annulés ce week-end. Le trafic ferroviaire restera «très perturbé» samedi et dimanche par la grève contre la réforme des retraites, a annoncé vendredi la direction de la SNCF, avec 5 TGV sur 6 annulés et 85% des Transilien supprimés. Sur les lignes TER, seule 1 circulation sur dix en moyenne samedi et 2 sur dix en moyenne dimanche seront assurées, essentiellement par bus.

16h34



La SNCF et la RATP n'attendent pas d'amélioration notable lundi sur leurs réseaux. «D'après les premières remontées du terrain, nous pouvons malheureusement d'ores et déjà affirmer que la journée de lundi sera toujours très difficile pour nos clients», a indiqué un porte-parole de la SNCF. La SNCF assurait en moyenne vendredi 10% du trafic, 15% des trains de banlieue d'Ile-de-France (Transilien) et 30% des liaisons TER --le plus souvent avec des autocars de substitution.

15H59



Edouard Philippe présentera mercredi «l'intégralité du projet de réforme des retraites du gouvernement».

15h57

«Je pense que la mise en place d'un système universel des retraites mérite un débat éclairé», a dit Edouard Philippe.

15h55

«Ma logique n'est pas celle de la confrontation», vient de déclarer le Premier ministre.

15h53



Edouard Philippe a pris la parole depuis Matignon.

14H05

Le Premier ministre Edouard Philippe s'exprimera vendredi à 15h30 pour «faire un point sur la mobilisation sociale» contre la réforme des retraites, et pour détailler le calendrier des prochains jours, a indiqué Matignon. Le chef du gouvernement doit présenter en milieu de semaine prochaine l'architecture générale de la réforme. La prise de parole de vendredi après-midi intervient alors que la grève se poursuit, au lendemain d'une mobilisation qui a vu au moins 800.000 personnes, selon l'Intérieur, manifester en France.

12h54

Le taux de grévistes mesuré vendredi à la SNCF est de 31,8% en moyenne, en recul par rapport à jeudi, avec toutefois une mobilisation plus prononcée des conducteurs et contrôleurs contre la réforme des retraites, a annoncé la direction du groupe ferroviaire.

Parmi les conducteurs, 87,2% étaient en grève vendredi matin, contre 85,7% la veille, tandis que 80% des contrôleurs (contre 73,3%) et 45,3% (contre 57%) des aiguilleurs ont répondu à l'appel à poursuivre le mouvement.

12h00

L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et quatre organisations de jeunesse appellent à une nouvelle journée d'action interprofessionnelle mardi.

9h45



Le taux de grévistes dans l'Education nationale est de «10%, peut-être même un peu moins» ce vendredi, a indiqué Jean-Michel Blanquer.

08h43

La ministre des Solidarités Agnès Buzyn a annoncé qu'elle recevrait lundi avec le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye tous les partenaires sociaux. «Aujourd'hui nous continuons et nous terminons les concertations avec les partenaires sociaux, nous les recevrons tous au ministère des Solidarités et de la Santé lundi avec le haut-commissaire aux Retraites», a-t-elle déclaré sur Europe 1, expliquant que la «colère des Français» qui s'est exprimée la veille avait été «entendue».

07h35

Contrairement à la veille, où la circulation en Ile-de-France n'avait jamais été aussi fluide, de très importants ralentissements sont à noter ce vendredi. A 7h30, Sytadin relevait 293 km de bouchons.

06h30

Au deuxième jour de la grève, la journée s'annonce de nouveau très compliquée. Les transports seront en effet de nouveau très perturbés.

Jeudi 5 décembre

21h52



La grève contre la réforme des retraites a été suivie par "50 à 60% des salariés d'EDF", selon la CGT, tandis que la direction faisait état de 41,4% de l'effectif total d'EDF SA en grève pour la journée. A Enedis, 60,37% des salariés présents, et 52,5% de l'effectif total étaient en grève, a indiqué la direction.

21h33



Plus d'un fonctionnaire sur quatre était en grève jeudi à 18H00 (26% exactement) contre la réforme des retraites, selon les services du secrétaire d'Etat Olivier Dussopt, tandis que la CGT estime à 45% le taux de grévistes dans la seule fonction publique d'Etat. Selon le ministère, 32,82% d'agents publics étaient en grève dans la fonction publique d'Etat, une moyenne pondérée qui recouvre des taux plus élevés dans l'éducation (42,65%), une proportion de 20,38% dans les ministères hors Education nationale et 13,30% chez les exploitants publics (comme La Poste).

19h47

Quelque 806.000 personnes, ont manifesté jeudi en France, dont 65.000 à Paris, contre la réforme des retraites envisagée par le gouvernement, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

19h26



Plus de 1,5 million de personnes ont manifesté ce jeudi partout en France, annonce la CGT.

18H47

A Paris, les heurts entre manifestants et forces de police se concentrent essentiellement place de la Nation.

18h03



Au moins 33.000 personnes à Toulouse, 25.000 à Marseille, 20.000 à Lyon, Montpellier et Bordeaux : plus de 510.000 personnes ont manifesté dans quelque 70 villes en France contre la réforme des retraites, selon les comptages transmis par la police ou les préfectures. Ce décompte provisoire effectué par l'AFP ne prend pas en compte la manifestation parisienne.

17h49



16h57



Malgré un courrier de Christophe Castaner mercredi soir pour les rassurer, les syndicats de police ont maintenu leur mouvement jeudi en bloquant des commissariats lors de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites. "Le courrier a plutôt agacé la veille d'une mobilisation en restant vague et en ne s'engageant en rien", a déclaré Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance. Jeudi, plusieurs commissariats ont fonctionné en service minimum ou ont été bloqués quelques heures. Devant le commissariat de Bobigny (Seine-Saint-Denis), une banderole portant l'inscription "Christophe, service minimum jusqu'à nos retraites, ça va être long" a été déployée.

16h41



16h40



16h06



Des tensions ont éclaté à Paris, notamment Boulevard de Magenta.

13H41

Plus de 180.000 personnes ont manifesté jeudi dans une trentaine de villes en France contre la réforme des retraites, selon des chiffres communiqués par la police ou les préfectures et que l'AFP a additionnés à la mi-journée.

Parmi les mobilisations massives, les autorités ont compté 20.000 personnes à Montpellier, 19.000 à Nantes, 15.000 à Clermont-Ferrand, 10.500 à Tours, 10.000 à Rennes. Ces chiffres n'incluent pas la manifestation à Lyon - où l'AFP a constaté une mobilisation très importante mais ne disposait pas de chiffre -, ni de Marseille et Paris où le cortège devait s'élancer à 14h.

13H29

Alors que les salariés de l'entreprise ferroviaire ont commencé leur débrayage ce jeudi matin, les assemblées générales de grévistes ont déjà voté la reconduite du mouvement jusqu'à lundi inclus, selon les syndicats.

13H20

La préfecture de police de Paris annonce 18 interpellations et 3.119 contrôles préventifs à la mi-journée.

12h15

A la SNCF, la direction évoque 55,56% des grévistes en moyenne, 85,7% des conducteurs et 73,3% des contrôleurs.

12h08

Emmanuel Macron est «calme et déterminé» face au mouvement de contestation de la réforme des retraites dont «l'architecture générale» sera annoncée en milieu de semaine prochaine par le Premier ministre, a indiqué l'Elysée mercredi. «Le chef de l'Etat est calme et déterminé à mener cette réforme, dans l'écoute et la consultation», «il est attentif au respect de l'ordre public et aux désagrements subis par les Français», selon la présidence.

«Le Haut Commissaire Jean-Paul Delevoye achèvera les consultations avec les partenaires sociaux en début de semaine et s'exprimera pour effectuer une synthese de ces discussions, puis le Premier ministre s'exprimera vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme», a précisé l'Elysée.

12h00

Selon les chiffres de l'Education nationale, le taux d'enseignants grévistes s'élève à 51,15% dans le primaire et 42,32% dans le secondaire.

11h45

A Marseille, la manifestation a commencé, en présence du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

11h05

Sept des huit raffineries sont en grève, fait savoir Emmanuel Lépine, secrétaire fédéral CGT Chimie.

Les raffineries opérées par Total à Donges (Loire-Atlantique), Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), Grandpuits (Seine-et-Marne), Feyzin (métropole de Lyon) et La Mède (Bouches-du-Rhône) sont en grève, a précisé cette source. La raffinerie Esso de Fos-sur-Mer et celle de Petroinéos à Lavera, également sur l'étang de Berre (Bouches-du-Rhône), sont aussi à l'arrêt, selon ce syndicaliste.

10h31

Les forces de l'ordre sont intervenues à Rouen pour évacuer un rond-point bloqué par des gilets jaunes. «Il y a eu trois interpellations» et «quelques grenades (lacrymogènes) ont été utilisées», après «plusieurs sommations» car «ça ne bougeait pas», a indiqué à l'AFP le service de presse de la préfecture.

9h15



Presque du jamais vu ! A 9h, Sytadin a enregistré moins de 50 kilomètres de bouchons sur les routes franciliennes.

9h11

La Tour Eiffel est fermée au public ce jeudi. «Une partie du personnel de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) a fait savoir qu'elle prendrait part à cette journée d'action interprofessionnelle», peut-on lire dans un communiqué. Le parvis du monument est en revanche toujours accessible.

8h52

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari a affirmé sur RTL que la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'opposait à ce que les «cars Macron» desservent plus de points dans Paris.

8h30

La circulation en Ile-de-France s'est considérablement améliorée. A 8h30, il fallait compter sur moins de 100 km de bouchons. Habituellement, la moyenne est plutôt de 250 km à cette heure-ci.

07h00

La circulation en Ile-de-France commence à se densifier. A 7h, 153 kilomètres de bouchons étaient rencensés par Sytadin.

06h00

Le point sur les perturbations dans les transports.

Mercredi 4 décembre

22h47



La maire de Paris a dénoncé mercredi les propos "inélégants" du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, qui avait déploré dans la matinée le manque d'accueil dans les écoles de la capitale jeudi lors de la grève contre la réforme des retraites. Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo (PS), a fustigé une "tentative de détournement des responsabilités du gouvernement, pour le moins inélégante". "La réalité des difficultés des Parisiens demain c'est qu'il y a 78% des enseignants à Paris qui sont grévistes et ils le sont contre une réforme du gouvernement. C'est lui (Jean-Michel Blanquer) qui a un problème, pas nous", a-t-il insisté lors d'une conférence de presse.

20H08



A la veille de la grève interprofessionnelle, environ 560 kilomètres ont été enregistrés par le réseau Sytadin.

19h13

Le parcours de la manifestation parisienne de jeudi contre la réforme des retraites est "très compliqué" à sécuriser, s'est inquiété mercredi le numéro un de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, qui craint une "volonté de l'État de faire régner la terreur dans les manifestations", en faisant charger les CRS pour lutter contre les casseurs. "Le départ qui a été imposé à Paris, de Gare de l'Est, il est très compliqué pour la sécurisation de la manifestation", a souligné M. Brun sur franceinfo.

17h55

La FSU, premier syndicat chez les enseignants, a prédit mercredi une "mobilisation massive" et estimé qu'il n'était "pas question de lâcher sur la question des retraites", à la veille de la journée de manifestations et de grèves. "70% des enseignants du primaire se sont déclarés en grève, et les taux dans le secondaire devraient être voisins, je n'ai jamais vu ça", a indiqué Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, lors d'un point presse en amont du congrès de son organisation, du 9 au 13 décembre à Clermont-Ferrand.

16h02



Le chef de file des LR au Sénat, Bruno Retailleau, a indiqué mercredi avoir déposé sa proposition de loi de "service minimum garanti" dans les transports en cas de grève, en défendant un principe de "réquisitions" pour assurer "un tiers du service aux heures de pointe". Son texte, déposé mardi, n'a quasiment aucune chance d'être voté, notamment à l'Assemblée où la droite est minoritaire, et prend surtout une valeur symbolique avant le mouvement social de jeudi contre la réforme des retraites. Le gouvernement a d'ailleurs accusé le sénateur de faire une proposition "pas très sérieuse" et "assez largement incantatoire".

13H38

Ce mercredi, à 15h45, Didier Lallement, préfet de Police, présentera, lors d’une conférence de presse, le dispositif de sécurisation mis en place par la préfecture de Police pour la journée du jeudi 5 décembre.

11H25

Le taux de grévistes dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites est prévu à «55% pour l'ensemble de la France» avec de grandes variations sur l'ensemble du territoire, puisqu'il sera compris «entre 35%» et «78% à Paris», a déclaré le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer lors d'un point presse au rectorat de Paris.

«D'après nos estimations environ 30% des écoles pourront assurer» un service minimal d'accueil, «pour le reste ça dépend de ce que les communes sont en mesure de faire au cas par cas», a-t-il ajouté.

10H51

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé mercredi que 245 rassemblements et manifestations avaient été déclarés dans toute la France pour la journée de mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites.

10H24

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé mercredi l'annulation d'une partie de son programme français de jeudi, soit 233 vols intérieurs et moyen-courrier supprimés, en raison de la grève contre la réforme des retraites prévue en France. «233 vols ont été annulés, dont 70 touchent le Royaume-Uni», a indiqué dans une déclaration écrite à l'AFP la compagnie, sans préciser la proportion de ses vols touchée. EasyJet s'attend «également à ce que d'autres vols subissent des retards» et conseille à ses clients de vérifier l'état de leurs vols.

6h00

Air France prévoit l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier jeudi. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont toutefois «pas à exclure», a souligné un porte-parole de la compagnie.

Mardi 3 décembre

19h30

Les premières perturbations à la SNCF sont attendues mercredi à 19h.

19h23

Le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, s'est dit opposé à un système de retraites "par points" comme envisagé par le gouvernement mais également contre un "blocage" du pays par les grévistes qui contesteront jeudi la réforme des retraites. "Personne aujourd'hui ne peut souhaiter le blocage de notre économie. On a déjà vu ce que donnait la méthode Macron il y a un an avec les gilets jaunes. Personne n'a envie que ça recommence", a affirmé sur RTL le patron de LR, avant une journée de grèves et de manifestations qui s'annonce massive jeudi contre la réforme des retraites.

17h12

11 lignes de métro seront fermées à Paris jeudi.

16h43

La DGAC a indiqué que 20% des vols seraient annulés sur le territoire français jeudi.

16H31

Edouard Philippe a récusé mardi avoir «critiqué ou dénigré» les bénéficiaires des régimes spéciaux, qui «ne sont pas dans une situation irrégulière», à l'avant-veille d'une grève contre la réforme des retraites prévoyant la disparition de ces régimes. "Vous ne m'avez jamais entendu critiquer ou dénigrer ceux qui relevaient d'un autre régime que le régime général. Jamais", a lancé le Premier ministre au député PCF Pierre Dharréville, qui l'interpellait lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée.

16h25

La SNCF a dévoilé ses prévisions de trafic pour jeudi. Comme prévu, peu de train devrait rouler. Ainsi, seulement 3% des TER ainsi que 10% des TGV et des Transilien seront en circulation.

07h10

A deux jours du redouté 5 décembre, la mobilisation s'annonce massive. Outre les cheminots, les enseignats, les étudiants, les policiers, les éboueurs, les avocats, les partis d'oppositions, les gilets jaunes... appellent à la grève jeudi.

Lundi 2 décembre

22h32

Une centaine de CRS ont déposé lundi symboliquement casques et matraques, devant la caserne de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), pour demander le maintien du régime spécifique des policiers dans le cadre de la future réforme des retraites.

22h21

Deux des principaux syndicats policiers appellent lundi à des «actions reconductibles» à partir du 5 décembre pour le maintien de leur régime spécifique de retraite. Alliance et UNSA Police appellent dans un tract les policiers à s'engager dans des «actions reconductibles» si des réponses «ne sont pas apportées sur le maintien de [leur] statut spécial».

22h11

La CFDT-Cheminots, qui avait déposé un préavis de grève pour obtenir «des engagements clairs» du gouvernement, a appelé lundi «tous les cheminots à se mettre en grève reconductible» jeudi, faute d'avoir obtenu des réponses de l'exécutif, a-t-elle annoncé lundi. Le syndicat appelle dans un tract les salariés de la SNCF à «montrer au gouvernement leur détermination à défendre les spécificités de (leurs) métiers».

22h01

Des fédérations de l'Unsa appellent à un rassemblement contre la réforme des retraites jeudi en fin de matinée, devant le ministère de l'Économie et des Finances à Paris (XIIe arrondissement), a-t-on appris lundi auprès de cette union syndicale.

Vendredi 29 novembre

Jean-Paul Delevoye recevra tous les syndicats d’ici au 5 décembre

Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, a confirmé qu'il s'apprêtait à recevoir toutes les organisations syndicales, d'ici le 5 décembre, date de la grève.

«Je terminerai un peu avant le 5 décembre mes rencontres, pour faire en sorte que le 8, le 9 ou le 10 je puisse en présenter les conclusions au Premier ministre et de là, avant la fin de l’année, il précisera le projet, son architecture et le passage au Parlement», a-t-il expliqué ce 29 novembre.

Interrogé sur la «clause du grand-père» qui repousserait la réforme uniquement aux nouveaux entrants dans le monde du travail, Jean-Paul Delevoye a précisé que «cela fait partie des hypothèses mais sa généralisation effectivement est écartée».

Mercredi 27 novembre

LFI annule son assemblée représentative

La France insoumise a annoncé mercredi l'annulation de son assemblée représentative des 7 et 8 décembre en raison des difficultés pratiques posées par la grève reconductible du 5 décembre contre la réforme des retraites, mouvement social qu'elle soutient.

«Il n'apparait pas possible pour notre mouvement de tenir cet événement qui doit rassembler de nombreux Insoumis venant de tout le pays alors qu'ils pourraient être empêchés de se déplacer», indique la formation de Jean-Luc Mélenchon dans un communiqué.

SNCF, RATP... qui manifestera et pourquoi ?

Cheminots, gilets jaunes, soignants, étudiants, enseignants, pompiers, et même policiers... Soucieux d'imposer un «rapport de force» avec le gouvernement, de nombreux secteurs, soutenus par la plupart des syndicats, appellent à rejoindre la grève interprofessionnelle du 5 décembre contre la réforme des retraites et la précarité. Qui compte défiler, et pourquoi ? On vous explique tout dans cet article.

Quelles alternatives pour se rendre au travail en région parisienne ?

La tâche s'annonce compliquée pour tous ceux qui devront se rendre au travail lors de ce qui s'annonce déjà comme un «jeudi noir». Si la marche à pieds est impossible pour certains, l'explosion des mobilités «douces» et le free-floating peuvent faire office de solution pour d'autres. Voici une liste d'idées alternatives pour se déplacer.

Un service minimum dans les transports ?

Y aura-t-il vraiment «zéro métro, zéro RER», comme l'a affirmé un syndicat ? La plupart des transports publics pourraient être fermés ce jour-là, car contrairement aux idées reçues, il n'existe pas d'obligation légale de garantir la continuité du service en cas de grève générale. Les explications dans notre article.