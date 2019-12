Hollande souhaite une année 2020 placée «sous le signe du dialogue et de l'unité»

L'ancien président François Hollande a souhaité mardi aux Français une année 2020 «sous le signe du dialogue et de l'unité», alors que la contestation de la réforme des retraites se prolonge.

«Je souhaite que l'année 2020 s'écrive en France sous le signe du dialogue et de l'unité. Seules la culture du compromis et la recherche de l'égalité permettront à la fois de dénouer les crises et de faire les meilleurs choix pour l'avenir», écrit l'ex-chef de l'Etat (2012-2017) dans un communiqué. Son successeur Emmanuel Macron devrait, sauf surprise, défendre mardi soir lors de ses voeux son projet de système de retraite universel, au 27e jour de la grève contre cette réforme.

M. Hollande insiste également sur «l'enjeu écologique» qui «appelle à des actions urgentes et concrètes pour notre planète. Le fossé se creuse dangereusement entre les peuples et leurs dirigeants, entre les générations. La jeunesse nous demande d'être à la hauteur. Écoutons-la !», demande-t-il.

«Dans notre monde où le nationalisme produit tant de désordres et où le terrorisme continue de frapper, l'espoir doit rester du côté de la démocratie et du droit. C'est là qu'est attendue l'Europe».

«Enfin, à ceux qui se sentent parfois laissés pour compte, je dis qu'ils ne doivent jamais cesser de croire qu'il y aura des jours meilleurs. Chaque jour, je suis le témoin de l'engagement de nos compatriotes qui malgré les doutes et les difficultés, agissent pour plus de solidarité et d'humanité. Ils ne demandent qu'à être rassemblés. J'adresse à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année», écrit-il encore.