Paris : où déposer son sapin de Noël afin qu'il soit recyclé ?

Avis aux Parisiens qui souhaiteraient se défaire de leur sapin. Comme chaque année, la municipalité met en place des lieux spécifiquement dédiés au recyclage de ces arbres de Noël, et ce, jusqu'au 26 janvier.

Plus question d'abandonner lâchement son sapin sur le trottoir, il est en effet possible de le déposer – gratuitement – dans l'un des 195 points de collecte installés à travers toute la capitale, soit 21 sites supplémentaires par rapport à l'an passé.

La grande majorité est située dans des espaces verts, comme les jardins publics et les parcs : comme le Jardin Nelson Mandela (1er) ou encore square Saint-Laurent (10e). Mais treize points de collecte sont également installés sur la voie publique sur différentes places de le capitale : place Frantz Litz (10e), place Possoz (16e) ou encore place Henri Queuille (15e).

Tous les détails concernant la localisation exacte et les horaires d'ouverture de ces points de collecte sont précisés sur la page dédiée du site web de la mairie de Paris. A savoir que dans la pratique, pour que le sapin soit accepté par les services municipaux, plusieurs conditions doivent être respectées : l'arbre doit être sans sac, non décoré et sans flocage ou peinture. En revanche, peu importe s'il a encore des racines ou pas.

Une amende de 68 euros pour un sapin abandonné

L'an dernier, plus de 97.000 Parisiens avaient fait recycler leur sapin de cette manière. A noter que les personnes indélicates qui abandonnent leurs arbres dans la rue s'exposent à une amende de 68 euros, soit la somme réclamée pour un encombrant classique.

Une fois déposés dans l'un de ces 195 points de collecte, les sapins sont presque immédiament recyclés. Broyés sur place par des machines mobiles par la société Urban Elag, ils deviennent du «broyat», qui sera ensuite utilisé dans les parcs et jardins de la ville comme engrais naturel et servira à protéger les sols ainsi que les plantes du froid ou de l’évaporation de l’eau.