5 villes où investir en 2020

Le contexte est toujours aussi favorable à l’investissement dans la pierre. Les taux de crédits restent à des niveaux historiquement bas. Entre le livret A et la bourse, la pierre a l’avantage de prendre de la valeur de façon constante. Quelques villes sont particulièrement intéressantes dans l’Hexagone.

Limoges

La capitale de la porcelaine a plusieurs caractéristiques qui rendent l’investissement intéressant. D’après les données de SeLoger, le prix du m2 baisse quand les loyers augmentent. Ce qui en fait la ville au rendement brut annuel le plus élevé, soit 7,2%. Actuellement, pour un appartement de 50m2, on peut espérer percevoir un loyer mensuel de 480€. Les secteurs recherchés comme le centre-ville ou les quartiers ouest (les Ruchoux, Puy-las-Rodas, Roussillon...)

Toulouse

La ville apparaît toujours dans les classements des métropoles où investir. L’équation est plus que positive : forte présence d’étudiants, démographie dynamique, tissu économique solide et prometteur… On peut y ajouter le cadre de vie avec ses ruelles et ses nombreuses places au charme fou. Qu’il s’agisse de biens neufs ou anciens, en centre-ville ou en périphérie, Toulouse est un marché très porteur pour les investisseurs.

Rennes

Depuis que la LGV relie Rennes à Paris en 1h30, le compteur s’affole. La pierre flambe. Un phénomène qui rappelle l’emballement qu’a pu connaître Bordeaux il y a quelques années. C’est justement dans le quartier de la gare, qui vient de faire peau neuve, que les biens s’arrachent. Les appartements situés autour du mail François Mitterrand voient eux aussi leur côte s’élever avec la gentrification du quartier. D’après Meilleuragents.com, le prix du mètre carré moyen à Rennes s’élève à 3 046 €.

Annecy

Avec sa vue sur le lac, son cadre de vie des plus agréables, ses bonnes tables (le Clos des Sens, l’Auberge sur les bois) …Annecy figure dans le top des villes à fort potentiel. Les habitants ont un pouvoir d’achat élevé. Le rendement brut des biens à louer est autour de 4%. Sans surprise, les biens situés dans le triangle d’or presqu’île de l’Impérial Palace, centre culturel Bonlieu et les Galeries Lafayette, sont parmi les plus chers et les plus prisés.

Aix-en-Provence

Cela fait près de 20 ans que le prix de la pierre monte en flèche à Aix-en-Provence. De nombreuses entreprises ont implanté leur siège dans les zones industrielles. Les bonnes écoles dans les domaines de la santé et des sciences du vivant attirent une population étudiante. Et le charme de la ville contribue à faire de Aix une ville attractive. Le marché des biens situés en centre-ville est en surchauffe. Ceux situés en périphérie peuvent présenter des rendements attractifs.