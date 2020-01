Donald Trump se moque d’Emmanuel Macron et de l’Accord de Paris sur Twitter

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre , Donald Trump s'est de nouveau exprimé sur Twitter. Le président américain a notamment retweeté un internaute qui épingle «La France de Macron» sur le réseau social.

«Comment ça se passe avec l'Accord de Paris ? Ne posez même pas la question !» a lancé le président Américain en relayant avec son tweet une vidéo de voitures en feu dans les rues de Paris, le soir du réveillon.

Si des doutes subsistent sur l'origine de la vidéo, cette dernière a été partagée à la base par Jack Posobiec, un troll connu au sein de l'extrême droite américaine, selon le Huffpost.

How is the Paris Accord doing? Don’t ask! https://t.co/9N0yibmDkj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 décembre 2019