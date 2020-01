149 féminicides recensés en 2019

149. C'est le décompte du nombre du féminicides commis en France en 2019.

Tenue à jour par le collectif «Féminicides par compagnon ou ex» grâce à des bénévoles qui repèrent les meurtres grâce à la presse, la liste n'en comptait que 121 à la fin de l'année 2018 (+18%). Elle recense tous les meurtres perpétrés par un homme sur une femme alors qu'ils entretenaient une relation amoureuse d'un soir ou d'une vie.

Tous les âges (de 15 ans à 92 ans) et tous les départements sont concernés par les violences faites aux femmes. Le mois de janvier a été le plus meurtrier avec 16 décés constatés.

Un Grenelle des violences conjugales s'est tenu entre septembre et novembre 2019. Les mesures prises pour endiguer ce fléau n'ont pas donné satisfaction aux associations féministes.

Pour rappel, il existe un numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, le 39 19. L'appel est anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés.

Une carte des féminicides a été publiée par le collectif et est visible ci-dessous.