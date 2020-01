Bas-Rhin : un jeune homme percuté par un camion de pompiers pendant la nuit du Nouvel An

Un jeune homme a été percuté par un camion de pompiers au cours de la nuit du Nouvel An à Strasbourg (Bas-Rhin). Hospitalisé pour un traumatisme crânien, ses jours ne sont pas en danger.

Le camion, qui roulait à vive allure, avait été appelé pour un feu de véhicule, a expliqué le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Bas-Rhin. De nombreuses vidéos de l'accident ont circulé sur les réseaux sociaux. Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, sous l'effet du choc, la victime serait tombée et passée sous le véhicule, sans être écrasée. Elle a ensuite été prise en charge par une autre équipe de secours.

«Une enquête de police est en cours», a précisé le Sdis du Bas-Rhin aux Dernières Nouvelle d'Alsace. Celui-ci rappelant par ailleurs que cet incident s'est produit au cours d'une nuit du Nouvel An particulièrement agitée pour les pompiers du Bas-Rhin.

Un homme de 30 ans est en effet décédé dans l'explosion d'un pétard à Haguenau, plus de 200 véhicules ont été incendiés à Strasbourg, et des «agressions violentes sans précédent» contre des soldats du feu ont été rapportées par le Sdis du Bas-Rhin. Son président, Thierry Carbiener, a dénoncé sur sa page Facebook les «guets-apens tendus» aux sapeurs-pompiers, montrant des photos d'un camion de pompiers au pare-brise et aux vitres brisés par des projectiles.