Comment les Français imaginent-ils leur pays en 2030 ?

Comment les Français s’imaginent-ils l’année 2030 ? C’est ce sur quoi porte une enquête Harris Interactive pour RTL, publiée le 1er janvier. Parmi les propositions les plus souhaitables : l’arrivée d’une femme à la présidence de la République, le changement de comportements des Français vers une démarche plus respectueuse de l’environnement, ou encore la baisse des impôts.

L’étude, réalisée les 26 et 27 décembre 2019 sur un échantillon de 1028 personnes, représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans, montre que 57% des personnes interrogées jugent l'arrivée d'une femme à l'Elysée «probable», et 71% la jugent «souhaitable». Elles sont 65% à penser que la France restera une démocratie et 52% qu’elle restera une des grandes puissances mondiales.

En majorité (61%), les Français se déclarent plutôt pessimistes lorsqu’ils pensent à la France de 2030. S’ils sont 73% à souhaiter que les impôts baissent d’ici là, ils ne sont que 25% à juger cette proposition probable. Les Français s’inquiètent aussi pour l’emploi : 71% d’entre eux pensent que de nombreux emplois auront été remplacés par des robots, et ils ne sont que 23% à le souhaiter. Seuls 25% pensent que le chômage n’existera plus, et 43% que le système de retraite par répartition sera encore en vigueur.

Plus de 7 Français sur 10 estiment qu’en 2030 de nombreux emplois auront été remplacés par des robots alors que seulement un quart le souhaite@RTLFrance pic.twitter.com/Zi9iyHVCLI — Harris Interactive (@harrisint_fr) January 1, 2020

les français sensibles à la cause environnementale

Côté société, 54% des Français souhaitent que le recours aux mères porteuses soit autorisé, et 62% pensent que ce la peut arriver. Seuls 19% des sondés espèrent que d'ici 2030, les hommes pourront être «enceinte» et porter leurs enfants.

La crise climatique semble préoccuper la population, puisque 80% des personnes interrogées souhaitent que les comportements individuels changent et que les Français soient plus respectueux de l’environnement. 55% des sondés souhaitent aussi prendre moins l’avion en 2030 qu’aujourd’hui, et 55% que la France sorte du nucléaire, même si seulement 22% des sondés jugent cela probable.