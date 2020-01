Haute-Vienne : une famille gagne 13 millions d'euros au Loto après s'être trompée de numéros

La chance sourit aux audacieux, mais aussi parfois aux étourdis. Une famille habitant en Haute-Vienne a remporté le gros lot au Super Loto du 13 décembre dernier, empochant 13 millions d'euros, grâce à une erreur. Le père de famille et sa compagne se sont en effet trompés au moment de cocher les numéros sur leur grille.

Au lieu de mettre une croix sur le 7 et le 9 - correspondant aux jours de naissance de ses petits-enfants -, le couple a coché le 6 et le 8. «La famille réalise qu'elle s'est trompée de case, qu'il n'est plus temps d'effectuer la modification mais valide tout de même la grille», explique la Française des Jeux (FDJ) au Parisien.

Bien leur en a pris puisque, grâce à cette étourderie, cette famille de dix personnes, joueurs réguliers, a obtenu la combinaison gagnante (6-8-19-29-43 et numéro chance 6) du Loto spécial du vendredi 13 décembre, et a ainsi remporté le plus gros gain de l'histoire en Haute-Vienne. Le père de cette petite tribu, qui avait validé le ticket dans l'établissement Sab'istrot à Saint-Gence, près de Limoges, a été le premier à apprendre la bonne nouvelle, en regardant la diffusion du tirage le soir même à la télévision.

Après avoir caché le ticket gagnant dans un coffre, la famille a bien reçu son chèque de la FDJ, et a plusieurs projets en tête selon France Bleu Haute-Vienne : des travaux dans sa maison, des voyages et la réalisation d'un projet professionnel pour l’un des membres de la famille.

plusieurs histoires semblables dans le passé

Cette belle histoire n'est pas une première dans l'histoire du Loto. En 1994, une femme d'une cinquantaine d'années du Rhône avait coché par erreur le 34 au lieu du 44 sur une grille commune, remplie avec cinq collègues de travail. Une bêtise vite pardonnée, lorsqu'ils ont su qu'ils avaient réussi grâce à elle à gagner 18 millions de francs (2,7 millions d'euros).

La même année, un adolescent de 14 ans avait eu la lourde tâche de valider la grille remplie par sa grand-mère. Problème, la machine n'avait pas réussi à enregistrer le bulletin, qui avait été plié par l'ado pour qu'il rentre dans sa poche. Un doute subsistait en particulier sur un chiffre coché : le 32 ou le 33. Le gérant de la maison de la presse où le jeune homme s'était rendu, à Aigues-Mortes (Gard), avait alors tranché lui-même et mis une croix sur le 33, ce qui avait permis à la mamie octogénaire et à son petit-fils de rafler le pactole mis en jeu, s'élevant à 60 millions de francs (9 millions d'euros).

Plus récemment, en septembre dernier, un habitant de Seine-Maritime, habitué à jouer les mêmes numéros depuis des années, s’était trompé en cochant ses cases. Une confusion qui lui avait finalement rapporté 9 millions d’euros.