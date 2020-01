Livre de Vanessa Springora : le parquet de Paris ouvre une enquête pour viols sur mineur contre Gabriel Matzneff

Le parquet de Paris a ouvert vendredi 3 janvier une enquête contre l'écrivain Gabriel Matzneff, mis en cause pour ses relations avec des partenaires mineurs dans un livre de l'éditrice Vanessa Springora paru jeudi, a annoncé le procureur de la République de Paris.

Cette enquête a été ouverte pour «viols commis sur mineur» de moins de 15 ans et confiée à l'Office central de répression des violences faites aux personnes (OCRVP), a précisé Rémy Heitz dans un communiqué. «Au-delà des faits décrits par Vanessa Springora», les investigations «s'attacheront à identifier toutes autres victimes éventuelles ayant pu subir des infractions de même nature sur le territoire national ou à l'étranger», a précisé M. Heitz.

Cette procédure est lancée 24 heures après la sortie d'un livre accusateur de Vanessa Springora, nommée récemment directrice des Editions Julliard.

Dans ce roman autobiographique intitulé «Le consentement», l'éditrice de 47 ans raconte comment elle a été séduite par Gabriel Matzneff alors qu'elle n'avait même pas 14 ans et le poids de cette histoire sur sa vie, ponctuée de dépressions. Vanessa Springora a indiqué dans un entretien au Parisien qu'elle n'envisageait pas de porter plainte.

Mais le parquet de Paris a décidé de s'auto-saisir de l'affaire dans le cadre d'une «enquête d'initiative».

Premier témoignage

«A 14 ans, on n'est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, on n'est pas supposé vivre à l'hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l'heure du goûter», raconte Vanessa Springora dans cet ouvrage. «Pourquoi une adolescente de 14 ans ne pourrait-elle aimer un monsieur de trente six ans son aîné ? (...) Ce n'est pas mon attirance à moi qu'il fallait interroger mais la sienne», ajoute l'écrivaine, qui assure avoir été sous emprise lors de sa relation.

Vanessa Springora est la première à témoigner parmi les adolescentes séduites par Gabriel Matzneff, auteur longtemps fêté par le milieu littéraire français et récompensé par le prix Renaudot essai en 2013. Le goût autoproclamé de l'écrivain, aujourd'hui âgé de 83 ans, pour les «moins de 16 ans» et pour le tourisme sexuel avec de jeunes garçons en Asie, qu'il avait raconté dans de nombreux ouvrages, avait jusqu'ici très peu fait ciller.