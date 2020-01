Une campagne d'affichage anti-IVG et anti-PMA d'Alliance Vita retirée des gares parisiennes

Des affiches publicitaires, ouvertement anti-IVG et anti-PMA, de l’association «pro-vie» Alliance Vita ont été retirées des gares parisiennes jeudi 2 janvier après avoir suscité une vive polémique.

La campagne, lancée à quelques jours de la reprise des débats au Sénat sur le projet de loi bioéthique, prévoyait 400 panneaux d’affichages dans les gares et rues franciliennes.

Les quatre visuels montraient une personne en situation de handicap, une femme, un homme et une représentation de fécondation d’un ovule, avec les slogans «La société progressera à condition de respecter» la différence / la maternité / la paternité / la vie.

Des messages anti-IVG et anti-PMA pour trois des affiches, qui ont choqué et suscité la colère de nombreux élus et internautes. A commencer par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s’est dite «choquée» et «indignée» par une telle campagne et a demandé son retrait.

Je suis profondément choquée et indignée par cette campagne anti-IVG et anti-PMA à la Gare du Nord et dans plusieurs autres lieux de la capitale. Je demande à @ExterionMediaFR et #Mediatransports que ces affiches soient retirées immédiatement. pic.twitter.com/7dA6p26Q1B — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 2, 2020

Un retrait également réclamé par Maxime des Gayets, conseiller régional en Ile-de-France et adjoint au maire du 2e arrondissement de Paris. «Une association comme Alliance Vita qui entrave le droit à l’IVG ne peut faire campagne ainsi dans l’espace public», a-t-il notamment estimé.

Une association comme @allianceVITA qui entrave le droit à l’#IVG ne peut faire campagne ainsi dans l’espace public. Cette campagne « publicitaire » doit être immédiatement retirée. pic.twitter.com/uhD49Kevjj — maxime des gayets (@mdesgayets) January 2, 2020

Un «dysfonctionnement»lié aux grèves

Jeudi soir, Médiatransports, qui gère les espace publicitaires de la SNCF et de la RATP, a annoncé à l’Obs le retrait de deux affiches, celles concernant «la maternité» et la «paternité». «Les dysfonctionnements liés aux grèves expliquent cette présence non conforme à nos principes de neutralité», a précisé Valerie Decamp, présidente de Médiatransports, sur Twitter.

Mediatransports retire ce soir les deux visuels relatifs a la protection de la maternité et de la paternité. Les dysfonctionnements liés aux grèves expliquent cette présence non conforme à nos principes de neutralité.@Anne_Hidalgo — Valerie Decamp (@valeriedecamp) January 2, 2020

De son côté, Alliance Vita, par la voix de son fondateur Tugdual Dervillle, a dénoncé sur le réseau social une forme de «censure».