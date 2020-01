Attaque au couteau de Villejuif : ce que l’on sait

Vendredi 3 janvier, un homme a poignardé plusieurs passants à Villejuif (Val-de-Marne) avant d’être abattu par les forces de l’ordre. Au lendemain de cette attaque, qui a fait un mort et deux blessés, que sait-on de l’affaire ? Le point.

Le déroulé des faits

Il était 14h dans le parc département des Hautes-Bruyères de Villejuif lorsque l’agresseur, muni d’un couteau, a attaqué trois passants. Selon les déclarations de la procureure de Créteil, Laure Beccuau, l’assaillant a poursuivi ensuite sa route meurtrière, tentant «d’attaquer d’autres personnes», qui réussissent à éviter les coups.

Il se dirigeait vers le centre commercial de la commune voisine, l’Haÿ-les-Roses, lorsqu’il a été «neutralisé» par les policiers locaux de la Brigade anti-criminalité, qui ont fait feu à plusieurs reprises.

Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez, qui s'est rendu sur les lieux peu après, a salué «le courage, l'efficacité et la réactivité» des forces de l’ordre.

Les victimes

L’attaque a fait trois victimes. L’homme décédé est un habitant de Villejuif de 56 ans, qui se promenait dans le parc avec son épouse. «Il a voulu protéger sa femme et c’est lui qui a pris ce coup de couteau», a indiqué le maire de la ville, Franck Le Bohellec.

Son épouse a été très grièvement blessée. En début de soirée, le parquet a indiqué que ses jours n’étaient plus en danger.

Une autre femme, âgée de 30 ans, a été plus légèrement blessée.

Qui était l’assaillant ?

L’agresseur a été identifié comme étant Nathan C., un jeune homme de 22 ans, né aux Lilas (Seine-Saint-Denis).

Selon les premiers éléments de l’enquête, il souffrait de troubles mentaux et avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.

Nathan C. était connu des services de police «pour des faits de droit commun» mais était «inconnu des services spécialisés de renseignement». Aucun élément évoquant une éventuelle radicalisation n’avait été signalé jusque-là.

Toutefois, sur les lieux du drame, un sac lui appartenant a été retrouvé et contenait des objets «liés à la religion», selon le parquet de Créteil.

L’enquête

Une enquête pour «assassinat» et «tentative d’assassinat» a été ouverte et confiée au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne et à la Brigade criminelle.

A ce stade, le parquet national antiterroriste ne s’est pas saisi de l’affaire.