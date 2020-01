Attaque de Villejuif : l'assaillant a mené son attaque au couteau aux cris «d'Allah Akbar»

Le jeune homme qui a agressé au couteau des passants vendredi dans un parc de Villejuif a mené son attaque aux cris «d'Allah Akbar», a déclaré samedi la procureure de Créteil lors d'une conférence de presse.

Nathan C., qui a tué un homme et blessé gravement deux femmes, a épargné un premier passant parce qu'il s'était dit musulman et lui avait récité une prière, avant de poursuivre son parcours «d'une extrême violence» et d'une «extrême détermination», a ajouté la magistrate, Laure Beccuau.

L'assaillant a perpétré son attaque au couteau aux cris «d'Allah Akbar», et était suivi dans un établissement psychiatrique jusqu'en mai, a précisé le parquet samedi. Cet homme, Nathan C., était âgé de 22 ans et né aux Lilas (Seine-Saint-Denis) selon des sources concordantes. Il est passé à l'attaque vers 14h dans le vaste parc des Hautes-Bruyères, qui abrite notamment des terrains de sports et des jardins familiaux, dans cette commune située dans la proche banlieue sud de Paris.

Il a tué un Villejuifois de 56 ans qui se promenait avec sa compagne, a indiqué à l'AFP le maire de la ville Franck Le Bohellec. Elle a été grièvement blessée mais ses jours n'étaient plus en danger vendredi soir, et la troisième victime, une femme de 30 ans, a été légèrement blessée, selon le parquet.