Les bons conseils pour éviter la gastro-entérite

L'épidémie de gastro-entérite a fortement progressé sur l'ensemble du territoire lors de la semaine de Noël.

Pour ne pas attraper la gastro-entérite :

Lavez-vous les mains



Au bureau, dans les transports en commun ou à la maison, c'est dans des lieux fréquentés que la maladie s'attrape. Ayez le réflexe de vous laver les mains le plus régulièrement possible. Et surtout avant de vous alimenter ou de cuisiner.

Lavez vos aliments



Tous les fruits et légumes que vous souhaitez manger crus devront être soigneusement lavés avant toute dégustation.

Préférez les laitages pasteurisés



Si vous devez manger des laitages, choisissez les produits pasteurisés, moins risqués.

Isolez les personnes déjà atteinte s



Si la gastro s'est invitée dans votre foyer, isolez les «victimes».

Pour guérir plus vite

Une abstinence alimentaire de 24 heures devrait rapidement venir à bout de la gastro-entérite. Si vous ne résistez pas, veillez à respecter une alimentation spécifique. Un conseil à assouplir pour les enfants.

Mangez des bananes

Evitez crudités, laitages, jus, viandes, sucreries et d'une façon générale tous les aliments riches en fibres. La banane sera votre seule alliée.

Hydratez-vous bien

Même si vous n’avez pas soif, n'hésitez pas à vous servir de l'eau à l'envie ou de varier ce modeste plaisir avec des tisanes ou du bouillon.

Mangez du riz



Reprenez votre alimentation avec du riz, puis des légumes avant de de revenir progressivement à une alimentation complète.