Angèle devant Johnny Hallyday dans le classement 2019 des plus gros vendeurs de disques

La chanteuse belge Angèle trône en haut du classement français, devant Johnny Hallyday, des meilleures ventes d'albums en 2019 avec «Brol».

Une information révélée par le Parisien en partenariat avec le Snep (Syndicat national de la production phonographique).

En 2019, Angèle a vendu 532.111 unités de son album «Brol». Ses chansons comme «Balance ton quoi» ou «Oui ou non» sont devenues des hits très connus des Français alors que la chanteuse vient d'avoir 25 ans.

Derrière Angèle, le rappeur Nekfeu et Johnny Hallyday complètent le podium. Le rappeur français a écoulé 449.545 unités de son album «Les Etoiles vagabondes», album pour lequel il n'a pourtant fait aucune interview. La genèse de son album a été projetée au cinéma dans un documentaire qui a rencontré un grand succès et est disponible sur Netflix.

cinq rappeurs dans le top 10

Les rappeurs font une razzia sur les premières places du classement. En plus de Nekfeu, PNL (4e avec «Deux Frères»), Ninho (5e avec «Destin»), Soprano (6e avec «Phoenix») et Lomepal (9e avec «Jeannine») sont présents dans le top 10 des plus gros vendeurs de disques en 2019.

Autre enseignement, le public français aime les artistes francophones. Lady Gaga (7e, «A Star is born) est la seule artiste du top 10 à ne pas chanter en français.

Au rang des surprises, Bilal Hassani qui, malgré son passage médiatique à l'Eurovision, n'a vendu que 20.000 albums.

Le classement prend en compte le streaming, en plus de la vente des vinyles, des CD et des ventes en téléchargement.