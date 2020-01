Paris : une grande collecte de sang organisée à l'Opéra Bastille

C'est une première. Les Franciliens sont invités à donner leur sang «dans un lieu emblématique» ce mercredi 8 janvier : à l'Opéra Bastille (12e).

Pour attirer les donneurs, l’Etablissement français du sang (EFS) Ile-de-France vante ainsi «une expérience hors du commun» dans «un lieu d'exception». Les volontaires seront en effet accueillis dans la prestigieuse salle panoramique de l'Opéra Bastille, ouverte pour l'occasion de 14h à 20h. Chacun peut venir directement, sans avoir pris de rendez-vous au préalable.

La mobilisation des donneurs est en effet «un challenge quotidien pour l’Etablissement français du sang», qui a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour cette grande collecte parisienne. Pour cela, l'institution a notamment fait appel au traiteur Dalloyau, partenaire de l'événement, qui offrira aux donneurs des gourmandises salées et sucrées, en guise de collation.

De plus, des animations seront proposés aux enfants qui accompagneront leurs parents. Pris en charge par «Family Sphere», spécialiste de la garde d'enfants à domicile, ils pourront s'amuser dans l'immense bâtiment moderne.

«Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges», souligne l'EFS Ile-de-France.

L'institution rappelle également que «1.700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Ile-de-France pour répondre aux besoins des patients», alors qu'elle a dû faire face à une baisse des dons ces derniers semaines, entre des épidémies à gérer et une grève paralysante.

#MissingType décolle & démarre aujourd'hui !@AirFranceFR,@SNCF @ouisncf @CitroenFrance @PeugeotFR : on vous embarque dans notre opé ?





On compte sur vous : marques, particuliers, institutions… pour retirer vos lettres et montrer avec nous l'importance du #DonDeSang ! pic.twitter.com/xJCEuyIXfq

— Ét__lissement fr_nç_is du s_ng (@EFS_dondesang) January 6, 2020