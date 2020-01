Pour aider les daltoniens, Bison Futé change de couleurs

L’organisme de prévision des conditions de circulation Bison Futé a mis en ligne une version spéciale de son calendrier du trafic 2020, destinée aux daltoniens. Les couleurs qui posent problème y sont remplacées par d’autres.

Le vert, qui indique que la circulation est habituelle, laisse ainsi sa place au bleu. Le orange, pour les prévisions de circulation difficile, reste inchangé, mais le rouge de la circulation très difficile devient violet. Le noir, des cas de circulation extrêmement difficile, ne bouge pas.

[Captures Bison futé]

Repérée par Le Parisien, l’initiative a été testée l’année dernière, avant d’être reconduite. Elle concerne un nombre non négligeable de conducteurs, puisque 4% de la population (mondiale et française) est atteinte. Dans le détail, le daltonisme touche 8% des hommes et 0,5% des femmes. L’absence de perception du rouge et du vert est sa forme la plus répandue.