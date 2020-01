5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, que sont devenus les rescapés ?

Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi tuent onze personnes à la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. L'attentat provoque une secousse nationale et un large mouvement de soutien. Cinq ans après, que sont devenus les membres rescapés de la rédaction ?

A 11h30 du matin, Chérif et Saïd Kouachi entrent dans les locaux du journal, à Paris. Ils abattent à la kalachnikov les dessinateurs historiques Cabu, Honoré, Tignous, ainsi que Charb et le policier chargé de sa sécurité Franck Brinsolaro. Le correcteur Mustapha Ourrad, les chroniqueurs Elsa Cayat et Bernard Maris, l'ouvrier de maintenance Frédéric Boisseau, ainsi qu'un invité de la rédaction, Michel Renaud sont aussi tués. En sortant, les terroristes tuent le policier Ahmed Merabet, qui tente d'arrêter leur cavale.

les rescapes

Au cours de l'attaque, le journaliste Philippe Lançon est sévèrement blessé au visage, tandis que le journaliste Fabrice Nicolino est touché à la jambe. Le webmestre Simon Fieschi est gravement atteint à la colonne vertébrale. Riss, le directeur de la rédaction, est blessé à l'épaule. Le directeur financier Frédéric Portheault et le journaliste Laurent Léger parviennent à se cacher sous les bureaux. La journaliste Sigolène Vinson est épargnée par Saïd Kouachi, qui lui déclare : «On ne tue pas les femmes».

Absentes de la pièce, la dessinatrice Coco et la journaliste Luce Lapin échappent de peu au drame. Tout comme le critique Jean-Baptiste Thoret et les dessinateurs Luz et Catherine Meurisse, arrivés en retard. En vacances, le rédacteur en chef Gérard Biard et la journaliste Zineb El Razhaoui sont indemnes, comme le journaliste Antonio Fischetti, qui se trouve à un enterrement.

Retenu par une réunion de coordination d'urgentistes, le médecin et chroniqueur Patrick Pelloux arrive peu après la tuerie sur les lieux. Il se charge des premiers secours, avec le SAMU et les pompiers.

La vie d'après

Menacé avant l'attentat, le journal a reçu près de 20 millions d'euros, grâce aux ventes et aux afflux de soutiens financiers. Un gain soudain qui a semé le trouble dans la rédaction et provoqué plusieurs départs.

Gérard Biard

JOEL SAGET, Anaelle LE BOUEDEC / AFP

Il est toujours rédacteur en chef de Charlie Hebdo.

Riss

JOEL SAGET / AFP

De son vrai nom, Laurent Sourisseau, Riss est toujours directeur de publication de Charlie Hebdo. Il est l'actionnaire majoritaire du journal et détient 67% des parts. Il a sorti en octobre 2019 l'ouvrage Une minute quarante deux secondes, dans lequel il se confie sur son expérience de rescapé.

éric Portheault

JOEL SAGET, Anaelle LE BOUEDEC / AFP

En désaccord avec Riss, Eric Portheault a démissionné de son poste de directeur financier le 31 janvier 2018. Détenteur de 33,3% des parts, il cherche à les vendre et a enclenché une procédure judiciaire contre Riss et le journal.

Philippe lançon

Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Le journaliste a du se rendre à 22 reprises au bloc opératoire. Il a raconté son histoire dans le roman Le lambeau, qui a remporté le prix Femina en 2018. Le 7 novembre 2019, il a publié ses chroniques parues dans le journal, entre 2004 et 2015 sous le titre : Chroniques de l'homme d'avant.

Fabrice Nicolino

LOIC VENANCE / AFP

Le journaliste collabore toujours avec Charlie Hebdo, ainsi que d'autres médias tels que Reporterre. Il tient le blog Planète sans visa, autour des questions environnementales. En septembre 2018, il a lancé L'appel des coquelicots, une campagne contre les pesticides de synthèse, qui a recueilli près d'un millions de soutiens. Il a sorti le livre Le crime est presque parfait : l'enquête choc sur les pesticides et le SDHI en 2019.

Simon Fieschi

Il travaille désormais comme responsable des réseaux sociaux à Charlie Hebdo à temps partiel. Il est également délégué du personnel au sein de la rédaction. «Je suis resté par loyauté et je suis attaché à la liberté d’expression» a-t-il confié lors d'une intervention dans un lycée, en mars 2019.

Zineb El Rhazoui

JACQUES DEMARTHON / AFP

La journaliste a quitté Charlie Hebdo en septembre 2016. Menacée de mort, elle est sous protection policière. Ex-musulmane revendiquée, elle prend régulièrement position contre le voile et le «laxisme» vis-à-vis de l'Islam politique. En octobre 2019, elle a remporté le prix Simone Veil des Trophées Elles de France, pour son combat «pour la défense de la laïcité». Son prix a suscité une controverse, en raison de ses positions.

Laurent Léger

Le journaliste est désormais chef du service Investigation de l'Express.

Jean-Baptiste Thoret

Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le critique a interviewé 9 cinéastes reconnus (Michel Hazanavicius, Gaspard Noé, Yves Boisset...) dans la websérie Jamais sur vos écrans en 2016. Il a réalisé plusieurs films, dont We blew it, sélectionné au festival du film américain de Deauville, sorti en 2017. Son dernier film, Dario Argento, Soupirs dans un corridor lointain, est sorti en juillet 2019.

Luz

MARTIN BUREAU / AFP

Après une caricature controversée de Mahomet en septembre 2015, le dessinateur a quitté Charlie Hebdo. Il relate son stress post-traumatique dans la BD Catharsis en 2015, puis signe en 2018 la BD Indélébiles, dans laquelle il raconte ses 23 ans au journal.

Catherine Meurisse

JOEL SAGET / AFP

Après avoir raconté les attentats dans La légereté en 2016, elle a dessiné son enfance dans l'album Les grands espaces. Elle a sorti en 2019 un album d'hommage à Delacroix, qu'elle décrit comme une oeuvre post-attentat. Le festival de BD d'Angoulême lui consacrera une rétrospective en 2020.

Coco

FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Toujours dessinatrice de presse, elle collabore avec Charlie Hebdo, les Inrockuptibles ou encore l'Humanité. En 2019, elle a sorti une BD sur Le Banquet de Platon avec le philosophe Raphaël Enthoven.

Luce Lapin

MICHEL POURNY / AFP

Elle est toujours secrétaire de rédaction et chroniqueuse de Charlie Hebdo.«Je n'avais qu'une idée : continuer le journal. Il n'y avait aucune raison qu'on arrête à cause de petits cons.» a-t-elle déclarée au Journal du Centre. Elle tient un blog sur la cause animale.

Sigolène Vinson

DOMINIQUE FAGET / AFP

Elle a sorti le roman Les Jouisseurs en 2017 et Maritima en 2018. Elle vit aujourd'hui dans une petite maison de pêcheur avec son compagnon.

PATRICK PELLOUX

JOEL SAGET / AFP

En tant que président des médecins urgentistes, Patrick Pelloux prend régulièrement la parole dans les médias pour évoquer les difficultés au sein des hôpitaux. Après un passage comme chroniqueur au Magazine de la santé sur France 5, il tient depuis 2018 une chronique médicale dans Siné Mensuel. En novembre 2019, il a sorti le deuxième tome de son livre Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, dans lequel il raconte les derniers jours de personnages historiques célèbres.